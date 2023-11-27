Seçil Erzan kimdir? Seçil Erzan nereli, kaç yaşında?

Türkiye'de çok sayıda futbolcuyu dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan kimdir sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile gibi ünlü futbol oyuncularını dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan hakkında yurttaşlar Seçil Erzan nereli, kaç yaşında aramasını yapıyor. Peki, Seçil Erzan kimdir? Seçil Erzan nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile gibi ünlü futbol oyuncularını müdürü olduğu banka aracılığı ile fon vaadiyle ponzi sistemi kurup dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan kimdir sorusu yurttaşlar tarafından gündemdeki yerini aldı. Seçil Erzan ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ederken yurttaşlar Seçil Erzan nereli, kaç yaşında sorusuna yanıt arıyor. Peki, Seçil Erzan kimdir? Seçil Erzan nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Seçil Erzan kimdir?

1984 yılında Terkirdağ'ın Çorlu ilçesinde dünyaya gelen Seçil Erzan ilk ve ortaöğretim hayatını Çorlu'da geçirdikten sonra Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olarak lisans hayatını tamamladı. Mezuniyetinin ardından Tekirdağ'a geri dönen Seçil Erzan bir bankada işe girerek mesleki anlamda kariyerini başlatmış oldu.

Çorlu'da bir banka şubesinde yaklaşık 10 yıl görev yaptıktan sonra Denizbank İstanbul Bahçeşehir Şubesi'ne banka müdürü olarak atandı. 2013'te çalıştığı banka ve Galatasaray arasında sponsorluk anlaşması imzalandığı için görevi sırasında dönemin Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in finansal danışmanlığını yaptı. Şube müdürü olarak yaklaşık 11 yılda çok sayıda futbolcu, iş insanı ve yakınlarına bir ‘fon’ vaadiyle yüksek para getirisi tavsiyesinde bulundu. Seçil Erzan 2023 yılında Fatih Terim fonu ismiyle ponzi sistemi kurup dolandırma iddiasıyla tutuklandı.

Seçil Erzan nereli?

Ponzi sistemi kurup dolandırma iddiasıyla tutuklan Seçil Erzan Tekirdağ Çorluludur.

Seçil Erzan kaç yaşında?

1984 yılında dünyaya gelen Seçil Erzan 39 yaşındadır.