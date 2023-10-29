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Selanik'teki Atatürk Evi'nde 100. yıl kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında dünyaya geldiği yer olan ve bugün müze olarak kullanılan Selanik'teki Atatürk Evi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı.

Güncel
  • 29.10.2023 13:31
  • Giriş: 29.10.2023 13:31
  • Güncelleme: 29.10.2023 13:35
Kaynak: AA
Selanik'teki Atatürk Evi'nde 100. yıl kutlaması

Yunanistan'ın Selanik kentindeki Atatürk Evi'nin bahçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla tören yapıldı.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törende, başta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşamını yitirenler ve gaziler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Yurttaşlar, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı.

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