Selanik'teki Atatürk Evi'nde 100. yıl kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında dünyaya geldiği yer olan ve bugün müze olarak kullanılan Selanik'teki Atatürk Evi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı.

Güncel 29.10.2023 13:31 Giriş: 29.10.2023 13:31

Güncelleme: 29.10.2023 13:35 Kaynak: AA

A- A A+