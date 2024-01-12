SOL Parti: Hatay için sorumluluk alıyoruz

SOL Parti, Hatay için üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini açıkladı. Yerel iktidarın da yaşanan yıkımın sorumlularından olduğu vurgulanan açıklamada "Yıkımda ve ölümde payı olan herkesten hesap sormak için var gücümüzle mücadele edeceğimiz bilinmelidir" denildi.

SOL Parti, Hatay'ın durumuyla ilgili yazılı açıklama yayımladı. 6 Şubat'taki Maraş merkezli depremlerde en ağır hasarı gören Hatay'da yıkımın sorumlularından biri olan ve 15 yıldır önce AKP'den sonra CHP'den seçilerek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Lütfü Savaş'ın CHP yönetimi tarafından tekrar aday gösterilmesi kamuoyunda büyük tepki topladı.

SOL Parti'nin açıklamasında "AKP iktidarları ve artığı olan müteahhit sevici yerel yöneticiler Hatay'da yaşanan yıkımın ve ölümlerin asıl sorumlularıdır" denildi.

Açıklamada, yerel iktidar sahiplerinin de AKP iktidarı gibi Hatay halkının ayağa kalkma çabası karşısında konumlandığı belirtilirken "SOL Parti, Hatay halkının taleplerine sahip çıkarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir" ifadeleri kullanıldı.

SOL Parti'nin açıklaması şöyle:

"Hatay İçin Sorumluluk Alıyoruz

AKP İktidarları ve artığı olan müteahhit sevici yerel yöneticiler Hatay'da yaşanan yıkımın ve ölümlerin asıl sorumlularıdır. Onlarca can kaybının sebebi olan müteahhitleri savunanlar Hatay halkının umudu olamazlar.

AKP iktidarının bir çeşit uzantısı olan yerel iktidar sahipleri Hatay halkının ayağa kalkma çabası karşısında konum almıştır.

Hatay halkının ihtiyacı rantçı değil dayanışmacı, kapkaççı müteahhit dostu değil halkın dostu bir yerel yönetim anlayışını taşıyacak adaydır!

'HESAP SORMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

SOL Parti olarak depremden sonra Hatay'da sürdürdüğümüz dayanışma ve hak mücadelesinin sorumluluğuyla kimden gelirse gelsin yıkımda ve ölümde payı olan herkesten hesap sormak için var gücümüzle mücadele edeceğimiz bilinmelidir!

SOL Parti, Hatay halkının taleplerine sahip çıkarak, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir."