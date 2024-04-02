SOL Parti: Van'da halk iradesini çalma girişimi kabul edilemez

SOL Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınmasına tepki gösterdi. Partiden yapılan açıklamada "Van'da halk iradesini çalma girişimi kabul edilemez" denildi.

SOL Parti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınmasına tepki gösterdi.

SOL Parti'den yapılan açıklamada "Van'da halkın iradesi açıktır, bu iradeyi çalma girişimleri kabul edilemez. Bu hukuksuz girişim karşısında Van halkı ve DEM Parti'nin yanındayız" denildi.

Van'da halkın iradesi açıktır, bu iradeyi çalma girişimleri kabul edilemez.



Bu hukuksuz girişim karşısında Van halkı ve DEM Parti'nin yanındayız. pic.twitter.com/tKC48PpnAq — SOL Parti (@solpartibilgi) April 2, 2024

NE OLDU?

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala mesai bitiminden 5 dakika önce yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı.