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SOL Parti: Van'da halk iradesini çalma girişimi kabul edilemez

SOL Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınmasına tepki gösterdi. Partiden yapılan açıklamada "Van'da halk iradesini çalma girişimi kabul edilemez" denildi.

Güncel
  • 02.04.2024 13:04
  • Giriş: 02.04.2024 13:04
  • Güncelleme: 02.04.2024 13:13
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti: Van'da halk iradesini çalma girişimi kabul edilemez

SOL Parti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınmasına tepki gösterdi.

SOL Parti'den yapılan açıklamada "Van'da halkın iradesi açıktır, bu iradeyi çalma girişimleri kabul edilemez. Bu hukuksuz girişim karşısında Van halkı ve DEM Parti'nin yanındayız" denildi.

NE OLDU?

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala mesai bitiminden 5 dakika önce yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı.

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