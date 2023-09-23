Soygun düzeni para yiyor

Ekonomik kriz halkı darboğaza sokarken kamu kaynakları ise sermayeye aktı. Enerji’den Ticaret Bakanlığı’na kadar şirketlere uygulanan birçok ayrıcalık ve ödenen milyonlarca lira Sayıştay raporlarına yansıdı.

Hazırlayanlar: Havva Gümüşkaya, Mustafa Bildircin

Ekonomik kriz halkı darboğaza sokarken kamu kaynakları ise sermayeye aktı. Enerji’den Ticaret Bakanlığı’na kadar şirketlere uygulanan birçok ayrıcalık ve ödenen milyonlarca lira Sayıştay raporlarına yansıdı.

Yurttaşlar açlık ve yoksulluğa teslim edilirken Sayıştay raporları, yoğurdun kaymağını sermayeye yedirildiğini ortaya koydu. Türkiye Uzay Ajansı’nın, ihalelerde mevzuata uygun davranmadığı belirlendiği Sayıştay raporlarında, limitin de aşıldığı aktarıldı. Buna göre doğrudan teminle gerçekleştirilen alımlarda yüklenici ile sözleşme imzalamadı ve kanunda belirtilen yasal parasal limiti aşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda ise şirketlere sağlanan mali ayrıcalıklar ortaya çıktı. Bu yılın yalnızca ilk yarısında, “Genel Aydınlatma Bedeli” adı altında TEDAŞ’tan toplam 8,9 milyar TL alan şirketlerin, TEİAŞ’a olan borçlarını ise zamanında ödemedikleri tespit edildi. Ticaret Bakanlığı’nın gümrük kapılarındaki kantar gelirlerini özel şirkete aktarma uygulamasından da yıllardır yapılan uyarılara rağmen vazgeçilmedi. Aktarımı ‘hata’ olarak gören bakanlık, milyonlarca lirayı göz göre göre şirketlere verdi. Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı, ‘muhbir vatandaşlara’ 54 milyon liradan fazla ödeme yaptı.

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Muhbirlik adeta meslek oldu, zengin etti: GİB vergi alamadı para dağıttı!

Muhbirliğin bir meslek gibi icra edilmesine çanak tuttuğu belirlenen Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, 'muhbir vatandaşa' ödediği para belli oldu. Vergi gelirini artıramayan GİB’in, ihbarcılara 2019’da 12,3 milyon TL, 2020’de 12 milyon TL, 2021’de 11,6 milyon TL, 2022’de ise 12 milyon TL ödediği belirlendi.

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“Uzay”da kanun yok: Uzay Ajansı’ndan kanuna aykırı ihaleler

Aralık 2018’de, “Bir rüya gerçek oluyor” denilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kurulan ancak beklenilen hedefleri gerçekleştiremeyen Türkiye Uzay Ajansı’nın, ihalelerde mevzuata uygun davranmadığı belirlendi. İdarenin doğrudan teminle gerçekleştirilen alımlarda yüklenici ile sözleşme imzalamadığı ve kanunda belirtilen yasal parasal limiti aştığı ortaya çıktı.

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Ticaret Bakanlığı uyarıları dinlemiyor: Gelirler şirkete akmaya devam ediyor

Ticaret Bakanlığı’nın gümrük kapılarındaki kantar gelirlerini özel şirkete aktarma uygulaması Sayıştay'ın yıllardır yaptığı tüm uyarılara karşın sürüyor. Bakanlık bilançosuna göre "hata" olarak görülen tutar 67 milyon 521 bin TL.

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Elektrikte akım sermayeye tek yönlü: Şirketler TEİAŞ’a borçlarını ödemiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın mali hesaplarında yapılan incelemeler, elektrik dağıtım şirketlerine sağlanan mali ayrıcalıkları ortaya koydu. 2023’ün yalnızca ilk yarısında, “Genel Aydınlatma Bedeli” adı altında TEDAŞ’tan toplam 8,9 milyar TL alan şirketlerin, TEİAŞ’a olan borçlarını ise zamanında ödemedikleri tespit edildi.