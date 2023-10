‘Tarikat karanlığına teslim olmayacağız’

Sol Feminist Hareket, 4 yaşındaki kızın istismar edilmesi iddialarına ilişkin haberimizin ardından "Tarikat karanlığına teslim olmayacağız” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi

Sol Feminist Hareket, Kuran’a Hizmet Vakfı sorumlusu Ayhan Şengüler’in 4 yaşındaki kızı H.İ.Ş'yi istismar ettiği iddiasıyla açılan dosyanın kapatılmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "H.Ş.'yi, kızı H.İ.Ş.'yi ve başka bir kız çocuğunu istismar eden Kuran'a Hizmet Vakfı sorumlularından Ayhan Şengüler tüm delillere rağmen serbest! H.Ş.'nin mücadelesi hepimizin mücadelesi! Bu mücadele hepimizin mücadelesi!" denildi.

Sol Feminist Hareket, BirGün'ün dün gündeme getirdiği "İstismar dosyası jet hızıyla kapatıldı" başlıklı haberinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

"Tarikat karanlığına teslim olmayacağız, buradayız" başlıklı açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: "H.Ş.'nin mücadelesi hepimizin mücadelesi! Kuran'a Hizmet Vakfı sorumlularından, nitelikli cinsel istismar suçlusu Ayhan Şengüler, tüm şikâyetlere, tanıklara, delillere, raporlara rağmen aklanıyor. Önce H.Ş.'yi istismar edip ardından evlenen, 4 yaşındaki kızı D.Ş.'yi ve 15 yaşındaki başka birkız çocuğunu da istismar eden Ayhan Şengüler halen serbest! Çocukları istismara maruz bırakan, yaşamlarını, umutlarını alan; Ensar'da, Aladağ'da, Kulp'ta, Taşkent'te, Hiranur Vakfı'nda ve deprem bölgesinde kimsesiz kalmış çocukları cemaat tarikat karanlığına mecbur bırakan bu karanlık tüm memleketi kuşatmış durumda. Bugün bir kez daha kamuoyuna yansıyan bu karanlığı yaratan, çocukları kimsesiz bırakan, 21 yıldır cemaatlerin zenginliklerine zenginlik katan siyasi iktidardır. Anayasa, aile tartışmaları ile her gün, her an kadınların, kız çocuklarının haklarını, yaşamlarını hedef göstermeye devam ediyorlar. 'Bir kereden bir şey olmaz' diyenlere, çocukların yaşamlarını karartanlara "Çocuğun rızası vardır" diyerek kol kanat gerenlere, mecliste bu karanlığı aklamaya koşup kahkahalar eşliğinde oy verenlere meydan okumak için buradayız. Gerçek adalet için, H.Ş. ve kızı D.Ş. için, bu mücadelenin takipçisi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz! Hiçbir çocuk yalnız büyümeyecek, hiçbir kadın yalnız yürümeyecek!"