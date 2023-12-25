Tarikatları, cemaatleri okullardan sileceğiz

Haber Merkezi

TBMM’de yapılan bütçe görüşmeleri sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Sizin tarikat, cemaat dediğiniz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Sizin tarikat cemaat, bizim STK dediğimiz yapılarla protokol yapmaya devam edeceğiz” sözlerine tepkiler sürüyor. Bakan Tekin’in istifası istenirken dün sabah saatlerinde Sol Feminist Hareketi üyesi kadınlar, İstanbul’da bulunan Galata Köprüsü’ne "Yusuf Tekin’in tarikatlarını okullardan, hayatlarımızdan sileceğiz!" pankartı astı.

MÜLKİYE 68 KUŞAĞI’NDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Öte yandan Mülkiye 68 Kuşağı, Mülkiyeliler ve Mülkiye dostları adına 300’ü aşkın imzayla yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Mülkiyeli Bakan Tekin, istifaya çağrıldı. Bakan Tekin’in sözlerinin tarikat ve cemaatlerle işbirliğinin devam edeceğinin ilanı olduğu belirtilen açıklamada, “Bu konuşmasıyla Bakan Tekin, açıkça Cumhuriyet’e meydan okumuş, Anayasa’yı da ihlal etmiştir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bilmelidir ki çocuklarımız tarikatlarla dağ arasına sıkıştırılacak varlıklar değildir. Onlar için tek yol, aklı ve bilimi her şeyin üzerinde tutan, tüm halkı kucaklayan demokratik, laik ve sosyal hukuk bir devlet bilincidir.” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bakan Tekin’in Mülkiyemizin mezunu olması da bizler için üzüntü kaynağıdır. Bu düşünce yapısındaki bir kişinin Milli Eğitim Bakanlığı’nı yapmasını şiddetle kınıyor ve kendisini istifaya davet ediyoruz. İstifa etmediği takdirde de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mutlaka görevden alınmalıdır."