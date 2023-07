TCMB'de başkan yardımcıları görevden alındı: Yeni atanan isimler kimler?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları görevlerinden alındı, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. Yeni başkan yardımcılarına dair detaylar haberimizde.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine; Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Merkez Bankası'na atanan üç yeni başkan yardımcısı da Boğaziçi Üniversitesi mezunu.

Atanan isimlerden Osman Cevdet Akçay, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Eğitim hayatına ABD'de devam ederek New York City University Graduate School and University Center'da yüksek lisans ve doktora derecelerini elde etti. Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası'nda baş ekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Ekonomik Araştırmalar Bölümü'nün başında bulundu.

Fatih Karahan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun oldu, Pensilvanya Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Karahan ABD'nin 12 merkez bankasından biri olan New York Merkez Bankası'nda (Federal Reserve Bank of New York) görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu, aynı üniversitede Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2006'da Ekonomi doktorasını yaptığı ABD'deki Syracuse University'de ekonomi dersleri verdi.

Yandaş Yeni Şafak Gazetesi'nde ekonomi ile ilgili yazılar yazan Hatice Karahan, 2017'de Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu danışmanı olarak göreve gelmişti.

EKONOMİ POLİTİKALARINDA U DÖNÜŞÜ

Merkez Bankası yönetiminde değişim, Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanmasının ardından "ortodoks" politikalara dönüleceği beklentisiyle gündeme gelmişti.

9 Haziran'da Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık görevinden alınarak yerine Hafize Gaye Erkan'ın atanmasıyla Merkez Bankası'nda da değişikliğe gidilmişti.

"Ortodoks" politikalar, ekonomide genel kabul görmüş ana akım yaklaşımı ifade ediyor. Son yıllarda Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları ise bu anlayışın dışında bir model olarak yorumlanıyor.

Türkiye’de iktidar, 2021'den beri Türkiye Ekonomi Modeli ya da Yeni Ekonomi Modeli diye tarif edilen bir ekonomi modelini uyguluyordu.

Model kapsamında Merkez Bankası, takip eden dönemde politika faizini ya düşürmüş, ya da sabit tutmuştu.