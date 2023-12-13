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TFF toplantısına saat ertelemesi

TFF Yönetim Kurulu'nun toplantısı, saat 14:00'a ertelendi.

Güncel
  • 13.12.2023 12:47
  • Giriş: 13.12.2023 12:47
  • Güncelleme: 13.12.2023 14:05
Kaynak: Haber Merkezi
TFF toplantısına saat ertelemesi

Hakem Halil Umut Meler'e, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve diğer yöneticilerin yumruk ve tekmelerle saldırmasının ardından liglerin süresiz olarak ertelenmesine ilişkin TFF Yönetim Kurulu toplanacak. 

Toplantı öncesi görüşmelerin uzaması nedeniyle, Başkan Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF toplantısı saat 14:00'a ertelendi.

Lig maçlarının devamıyla ilgili Kulüpler Birliği de toplanacak. 

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitmesiyle Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından liglerin süresiz olarak ertelendiği açıklanmıştı.

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