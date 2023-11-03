TGC: Gazeteci tutuklayarak gerçeği karartmaya çalışmaktan vazgeçilmelidir

TGC, T24 yazarı Tolga Şardan, Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe, Kısa Dalga'dan Cengiz Erdinç, BirGün’den İsmail Arı, Uğur Şahin, Uğur Koç ile Bianet’ten Evrim Kepenek hakkında yürütülen soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalar nedeniyle yaptığı açıklamada, “Gerçeği karartmaya çalışmaktan vazgeçilmelidir" çağrısında bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), son bir haftada 7 gazeteciye yönelik soruşturma, gözaltı ve tutuklamalara ilişkin yaptığı açıklamada “Gazeteci tutuklayarak gerçeği karartmaya çalışmaktan vazgeçilmelidir" çağrısında bulundu.

TGC Yönetim Kurulu, ‘2022 yılında Dezenformasyon Yasası’nın ardından gazetecilere yönelik başlatılan soruşturmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, soruşturma, gözaltı ve tutuklamaların ifade özgürlüğü açısından kan kaybı olduğu ifade edilerek T24 yazarı Tolga Şardan’ın tutuklandığı, Halk TV muhabiri Dinçer Gökçe’nin, Kısa Dalga internet sitesinden Cengiz Erdinç’in gözaltına alındığı, BirGün’den İsmail Arı, Uğur Şahin, Uğur Koç ile Bianet’ten Evrim Kepenek hakkında soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Gazetecilerin yaptıkları haberler nedeniyle Ekim 2022’de yürürlüğe giren Dezenformasyon Yasası’nın düzenlediği 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesindeki ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ nedeniyle suçlandığı ifade edilen açıklamada, “Geldiğimiz nokta insan hakkı, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü ihlalleri açısından içler acısıdır” denildi.

TGC’nin açıklamasının devamında şunlara yer verildi:

“Dezenformasyon Yasası’nın gerçeğin halka ulaşmasını engelleyen bir yasa olarak uygulanmasından vazgeçilmelidir. Bu yasa bağımsız medyayı ve gazetecileri hizaya getirmenin bir aracı olarak görülmemelidir. Kaçma ve delil karartma ihtimali olmayan gazetecileri tutuklayarak yargısız infaz yapılmamalıdır. Gazetecileri soruşturma, gözaltı ve tutuklamalarla baskı altına alıp gerçeği karartmaktan vazgeçilmelidir. Kamu yararı aleyhine olan ihlallerin haberleştirilerek yurttaşa ulaşması engellenmemelidir. Evrensel gazetecilik ilkeleriyle yurttaşlarımıza gerçeğin ulaşmasını sağlayan ve baskı altına alınmaya çalışılan tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”