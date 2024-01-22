TİP, 24 belediye başkan adayını açıkladı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) 5 büyükşehir, 1 il, 16 ilçe ve 2 belde belediyesi olmak üzere 24 belediye başkan adayını belirledi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Parti Meclisi 20-21 Ocak’ta İstanbul’da toplandı. Toplantıda; siyasal gündem ve İkinci Kongre Türkiye Konferansı’na dair değerlendirmeler yapıldı. Parti Meclisi, 31 Mart Yerel Seçimleri için 5 büyükşehir, 1 il, 16 ilçe ve 2 belde belediyesi olmak üzere 24 belediye başkanını da belirledi.
TİP Parti Meclisi’nin açıkladığı aday isimleri şöyle:
"Kayseri Büyükşehir Belediyesi- Sami Kirik
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi- Hakan Koçak
Konya Büyükşehir Belediyesi- Bilal Ortakalaycı
Ordu Büyükşehir Belediyesi- Semih Yıldız
Trabzon Büyükşehir Belediyesi- Süleyman Hacıbektaşoğlu
Ardahan/Damal- Arif Birdal Erendemir
Bilecik/Merkez- Burçin Acar
Çanakkale/Bozcaada- Aykut Turgal
Denizli/Bekilli- Zeki Yıkıcı
Hatay/Arsuz- Eşref Karayün
Hatay/Samandağ- Emrah Karaçay
İstanbul/Bakırköy- Bilge Seçkin Çetinkaya
İstanbul/Şişli- Tolga Bektaş
İzmir/Balçova- Eray Sevindirici
İzmir/Foça- Oylun Ercan
İzmir/Karaburun- Mustafa Tosunlar
İzmir/Kiraz- Hasan Çetinkaya
Kayseri/Talas- Serdar Altuner
Konya/Karatay- Metin Örs
Konya/Meram- Züleyha Türksever
Mersin/Yenişehir- Gencer Baykul
Tekirdağ/Marmaraereğlisi- Can Koray Söylemez
Erzincan/Merkez Çağlayan Beldesi- Sakine Doğan
Tokat/Almus Ataköy Beldesi- Servet Durmuş."