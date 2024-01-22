TİP, 24 belediye başkan adayını açıkladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) 5 büyükşehir, 1 il, 16 ilçe ve 2 belde belediyesi olmak üzere 24 belediye başkan adayını belirledi.

Yerel Seçim 2024 22.01.2024 22:21 Giriş: 22.01.2024 22:21

Güncelleme: 22.01.2024 22:37 Kaynak: ANKA

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FOTOĞRAF: ANKA

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Parti Meclisi 20-21 Ocak’ta İstanbul’da toplandı. Toplantıda; siyasal gündem ve İkinci Kongre Türkiye Konferansı’na dair değerlendirmeler yapıldı. Parti Meclisi, 31 Mart Yerel Seçimleri için 5 büyükşehir, 1 il, 16 ilçe ve 2 belde belediyesi olmak üzere 24 belediye başkanını da belirledi. TİP Parti Meclisi’nin açıkladığı aday isimleri şöyle: "Kayseri Büyükşehir Belediyesi- Sami Kirik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi- Hakan Koçak Konya Büyükşehir Belediyesi- Bilal Ortakalaycı Ordu Büyükşehir Belediyesi- Semih Yıldız Trabzon Büyükşehir Belediyesi- Süleyman Hacıbektaşoğlu Ardahan/Damal- Arif Birdal Erendemir Bilecik/Merkez- Burçin Acar Çanakkale/Bozcaada- Aykut Turgal Denizli/Bekilli- Zeki Yıkıcı Hatay/Arsuz- Eşref Karayün Hatay/Samandağ- Emrah Karaçay İstanbul/Bakırköy- Bilge Seçkin Çetinkaya İstanbul/Şişli- Tolga Bektaş İzmir/Balçova- Eray Sevindirici İzmir/Foça- Oylun Ercan İzmir/Karaburun- Mustafa Tosunlar İzmir/Kiraz- Hasan Çetinkaya Kayseri/Talas- Serdar Altuner Konya/Karatay- Metin Örs Konya/Meram- Züleyha Türksever Mersin/Yenişehir- Gencer Baykul Tekirdağ/Marmaraereğlisi- Can Koray Söylemez Erzincan/Merkez Çağlayan Beldesi- Sakine Doğan Tokat/Almus Ataköy Beldesi- Servet Durmuş." Muharrem İnce 'sabredin' dedi, tarih verdi Altaylı'dan 'Kotil mektubu' yorumu: Açık biçimde komplo