Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

TİP: Darbeci politikalara karşı DEM Parti’nin ve Kürt halkının yanındayız

TİP, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınmasına tepki gösterdi. Partiden yapılan açıklamada, "Bu darbeci politikalar karşısında DEM Parti’nin ve Kürt halkının yanındayız" denildi.

Güncel
  • 02.04.2024 14:01
  • Giriş: 02.04.2024 14:01
  • Güncelleme: 02.04.2024 14:13
Kaynak: Haber Merkezi
TİP: Darbeci politikalara karşı DEM Parti’nin ve Kürt halkının yanındayız

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınmasına tepki gösterdi.

TİP'ten yapılan açıklamada kararın hukuksuz olduğu vurgulanırken "Van’da ve ülkemizin tamamında halk iradesine karşı darbeye niyetlenen kayyum politikalarına karşı dayanışma içinde olacağız" denildi.

NE OLDU?

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala mesai bitiminden 5 dakika önce yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı.

SOL Parti: Vanda halk iradesini çalma girişimi kabul edilemez
DEM Partiden Abdullah Zeydan açıklaması: İradenin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz
DEM Parti: Vanda seçimi kazanan Abdullah Zeydanın memnu hakları geri alındı
BirGün'e Abone Ol