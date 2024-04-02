TİP: Darbeci politikalara karşı DEM Parti’nin ve Kürt halkının yanındayız

TİP, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınmasına tepki gösterdi. Partiden yapılan açıklamada, "Bu darbeci politikalar karşısında DEM Parti’nin ve Kürt halkının yanındayız" denildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınmasına tepki gösterdi.

TİP'ten yapılan açıklamada kararın hukuksuz olduğu vurgulanırken "Van’da ve ülkemizin tamamında halk iradesine karşı darbeye niyetlenen kayyum politikalarına karşı dayanışma içinde olacağız" denildi.

Van’da halkın oylarıyla seçilmiş Abdullah Zeydan’a ve Van Büyükşehir Belediyesine yönelik kayyum zihniyetinin bir kez daha halk iradesine saldırıya hazırlandığını gösteren girişimler tümüyle hukuksuzdur, gayrimeşrudur. Bu darbeci politikalar karşısında DEM Parti’nin ve Kürt… — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) April 2, 2024

NE OLDU?

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala mesai bitiminden 5 dakika önce yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı.