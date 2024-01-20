Turgut Altınok'tan anket açıklaması: Hiçbir doğruluğu yok

AKP Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, 31 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi sahte anket yayınladıklarını belirterek "Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bu anketler yapıldı" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı ve AKP Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, Sincan ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Turgut Altınok, Sincan Belediyesi'nin ABB'den daha fazla hizmet ürettiğini öne sürdü. CHP'li bir çok seçmenin de kendisine oy vereceğini iddia eden Altınok, "İnşallah Ankara'mızın altın çağı başlayacak. Ankara'da eser ve hizmet dönemi başlayacak. Ankara'da yeniden AK Parti'nin başarılı belediye başkanlığı görevi başlayacak" dedi.

"ANKETLERİN HİÇBİR DOĞRULUĞU YOK"

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili yapılan anketlerin doğru olmadığını öne süren Altınok, şöyle konuştu:

"Sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok. Cumhurbaşkanlığında da bu anketler yapıldı. 57 vardı, 60 vardı. Anket neresi biliyor musunuz? Anket burası, Sincan. En az 70, en fazla 75 bekliyoruz. Birçok ilçemizdeki hava bu. Sahaya inmek için heyecan, aşk ve şevk var. Ankara’mızın boşa gitmiş olan 5 yılı var. Kapı kapı gezeceğiz. Küsmüş olanları kucaklayacağız.

Bizim sevdamız milletimize hizmettir. Sokaktaki çocuklarımıza, gençlerimize dokunmaktır. Eserler ve hizmetler yapmaktır. Bizim sevdamız, yemek, içmek, gezmek değil; vatandaşlarımızın arasında olup acı gününde acısını paylaşmak, sevinçli gününde sevincini paylaşmaktır. Biz buyuz. Biz, fildişi kulelerinden ya da sosyal medyadan sahte bir iki tweet atanlardan değiliz. Altınok, sokakların, halkın adamı. Biz halk için doğru olan neyse eserlerimizle bunları gösterdik."