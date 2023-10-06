Türkiye’de yakalanmıştı: Hollandalı uyuşturucu baronunun sağ kolu Bignan, iade edilecek

Kokain güzergahına dönüştürülen Türkiye'de, Hollandalı uyuşturucu baronu Jos Leijdekkers’e yönelik operasyonda yakalanan Isaac Bignan’ın Hollanda'ya iadesine karar verildi.

Kırmızı bültenle aranırken Türkiye'de yakalanan ve ev hapsini ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci kez tutuklanan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu olduğu iddia edilen 'Kara Mamba' lakaplı Isaac Bignan'ın Hollanda'ya iadesine karar verildi.



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde iade talebi üzerine görülen davaya, tutuklu bulunan Isaac Bignan getirildi. Bignan'ın avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, ev hapsini ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci kez tutuklanan Isaac Bignan'ın tutukluluğuna yapılan itirazın üst mahkemece reddedildiğini belirtti.

İade talebine ilişkin söz verilen Isaac Bignan, "Hollanda'ya geri dönmek istemiyorum. Bu suçlamanın içinde olmak istemiyorum. Tekrar yargılama şansını vermeleri mümkün değil" dedi.



Bignan'ın avukatları da müvekkillerinin ülkesine iade edilmemesini ve tutuksuz yargılanmasını talep etti.

SAVCI İADESİNİ TALEP ETTİ



Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Bignan'ın iade edilmesini ve tutukluluğunun devamını talep etti. Bignan'ın avukatları ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek iade şartlarının oluşmadığını ileri sürdüler.

"KAÇMA ŞÜPHESİ VAR"

Mahkeme heyeti, Isaac Bignan'ın kendi ülkesi Hollanda'da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirterek iadesine karar verdi. Hüküm kesinleşince kararın infaz için Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine karar veren heyet, kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluğunun devamına da hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu olduğu ileri sürülen 'Kara Mamba' lakaplı Isaac Bignan, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de yakalanarak tutuklanmıştı. 15 Eylül 2023 günü yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan Bignan, Büyükçekmece'deki evinden kaçma hazırlığında olduğu ihbarını alan polis ekipleri tarafından aracına bindikten sonra yakalanmış, gözaltına alınan Bignan ikinci kez tutuklanmıştı.