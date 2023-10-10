Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: İsrail limanları için güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalara ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk Bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarılmıştır" denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin 3'e çıkarıldığını açıkladı.

AA'nın aktardığına göre, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İsrail’de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk Bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarılmıştır. Süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

GÜVENLİK SEVİYLERİ NE ANLAMA GELİYOR

"Güvenlik seviyesi 1- Normal", gemiler ile liman tesislerinin normal faaliyetleri yürütülürken geçerli oluyor.

"Güvenlik seviyesi 2- Artırılmış", artan bir güvenlik olayı riski olduğuna işaret ediyor.

"Güvenlik seviyesi 3- Olağanüstü" ise olası veya yakında olacak bir güvenlik olayı riskinin bulunduğu zaman uygulanan seviyeyi ifade ediyor.

İSRAİL-FİLİSTİN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında 7 Ekim'de Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar dördüncü gününe girdi.

İsrail ise bu operasyonun ardından “savaş durumu alarmı” verdi ve Filistin’e yönelik ‘Demirden Kılıçlar’ adlı bir harekat başlattı. Harekatla birlikte İsrail ordusu abluka altındaki Gazze’ye yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiğini belirtti.

Açıklamada, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedilirken binlerce kişi yaşadığı yerden tahliye edildi.

Öte yandan operasyon “Son 50 yılın en büyük saldırısı” olarak değerlendirildi.

“Savaşta” olduklarını söyleyen ve güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Netanyahu, “Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız. Hamas'ı hiç vurmadığımız şekilde vuracağız” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin halkının işgal güçlerine karşı kendini koruma hakkının olduğunu vurguladı.