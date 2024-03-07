Ümit Özdağ, ayrımcılık yapan Burcu Köksal’ı yalnız bırakmadı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, DEM Parti'ye yönelik ayrımcı sözler sarfeden CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'a destek verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını hedef alan Özdağ, "Ben Burcu Hanıma Zafer Partisi'nin kapılarının sonuna kadar sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyorum" dedi.

CHP'de Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye yönelik ayrımcı sözleri tartışılmaya devam ediyor.

Esenyurt'ta ziyaretlerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, DEM Parti'ye yönelik ayrımcı sözler sarfeden Burcu Köksal'a sahip çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadelerini anımsatan Özdağ, "Sayın Burcu Köksal'ı adeta CHP'den kovmuş. İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak CHP Grup Başkanvekili olan bir hanımefendiyi partiden kovma yetkisinin olmadığını düşünüyorum. Bu CHP'de hakim olan DEM'ci iklimi gösteriyor" diye konuştu.

BURCU KÖKSAL'A DAVET

"Ben Burcu Hanıma Zafer Partisi'nin kapılarının sonuna kadar sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyorum" diyen Özdağ, "Zafer Partisi'nin kapıları DEM'e kapalı, Burcu Hanıma açık. Ama İmamoğlu'na kapılarımız hiçbir zaman açılmayacak" ifadelerini kullandı.

Özdağ, İmamoğlu'nu şu sözlerle hedef aldı: "Çünkü İmamoğlu tarafını uzun süre önce belli etti. İmamoğlu Türkiye'nin değil, büyükelçilerin tarafındadır. İmamoğlu DEM'in ve onun bölücü politikaların yanındadır. Bu adımıyla da zaten kimin yanında olduğunu Türkiye'ye göstermiştir."

NE OLMUŞTU?

Dün Afyonkarahisar’da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eşlik eden Köksal yaptığı konuşmada DEM Parti ile ilgili ayrımcı sözler sarfetmişti.

Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi Açılışı’nda yaptığı konuşmada Köksal'ı işaret ederek, "Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, bugün Kütahya'da düzenlenen Halk Buluşması'nda yaptığı açıklamada 8 Mart'tan itibaren Türkiye'de bütün belediye başkan adaylarının taahhütname imzalayacağını bildirerek, "CHP'li belediyeler; kişilerin dini inancı, mezhebi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına dair söz verecekler" ifadelerini kullandı.

CHP ise yaptığı açıklamada, "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır" ifadelerine yer verdi.