Ümit Özdağ’dan Halil Konakçı hakkında suç duyurusu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen imam Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, daha önce kadın karşıtı açıklamalarıyla da gündeme gelen imam Halil Konakçı’nın Hatay hakkındaki açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede Konakçı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan kamu davası açılması talep edildi.

İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’nde Zafer Partisi avukatlarıyla birlikte gelen Özdağ, “Evet, emperyalistlerin çanak yalayıcıları böyle olur. Bazen hoca kılığında çıkabilirler. Biz her hacının her hocanın gerçek Müslüman olmadığını gayet iyi biliyoruz. Biz suç duyurusu başvurumuzu biraz evvel avukatlar aracılığıyla yaptık” açıklamasını yaptı.

Halil Konakçı, Hatay için “Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. Fransızlar, ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber' diye okundu 1938'e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” diye konuşmuştu.

Halil Konakçı, daha önce de kıyafetleri nedeniyle kadınları hedef göstermişti.