Valencia'dan Netflix'in Vinicius belgeseli için yapılacak çekimlere ret

Valencia, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior hakkında Netflix tarafından hazırlanan belgeselin çekimleri için çekim ekibinin stadyuma girmesine izin vermedi.

Valencia, Real Madrid'in 24 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'un Netflix'te yayınlanacak belgeselinin çekimleri için kendi stadyumuna gelmek isteyen çekim ekibine izin vermedi.

Netflix, Brezilyalı hücum oyuncusunun hayatı ve kariyeri hakkında, unutulmaz maçlarından bazı görüntülerin de yer alacağı bir belgesel hazırlıyor. Çekim ekibi bu kapsamda 2 Mart'ta Mestella'da oynanacak Valencia-Real Madrid maçına da gelmek istedi.

Ancak Valencia kulübünün yönetimi, Netflix'in önümüzdeki hafta Real Madrid ile oynayacakları karşılaşmanın görüntülerini kaydetme talebini reddetti.

İspanya basınından Marca ve Relevo'ya göre Valencia, stadyumlarına girişleri veto etti ve belgeselde yanlış tarafta olmak ya da kendi kontrolleri dışında olumsuz bir şekilde tasvir edilmek istemediklerini belirtti.

Aynı doğrultuda, İspanya'daki haberlere göre Valencia'nın Real Madrid altyapısından yetişen futbolcusu Hugo Duro da Netflix'e röportaj vermeyi dört kez reddetti.

Belgesel ekibi, geçen sezon Mestella'da oynanan maçta Vinicius'un boğazını sıktığı olayın ardından Vinicius Jr hakkındaki düşüncelerini almak için Duro ile konuşmak istemiş ancak bu talep 4 defa reddedilmişti.

Geçen sezon Valencia'nın sahasında oynanan maçta Madrid ekibinin yıldızı Vinicius'a maç boyunca ırkçı tezahüratlar yapılmış, Brezilyalı oyuncu bazı taraftarın kendisine yönelik maymun işareti yaptığını söylemişti.

İspanya Futbol Federasyonu, Valencia'ya 5 maç tribün kapatma ve 45 bin avro para cezası vermişti.

Valencia-Real Madrid maçı 2 Mart Cumartesi TSİ 23.00'da başlayacak.