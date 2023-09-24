Veliler masrafları karşılayamıyor

BirGün ANKARA

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından, yaşanan fiyat artışlarını ve iktidarın eğitim politikasını hedef aldı.

Kötü ekonomik koşullar altında yaşam mücadelesi veren vatandaşların bir de eğitim ve öğretim masrafları için mücadele ettiği ve pahalılık karşısında çaresiz kaldığını bildiren CHP’li Güneşhan, “Eğitim öğretim yılının başlamasının üzerinde bir haftalık süre geçti. Okullar, öğrencilerden kitap, kırtasiye ve diğer ihtiyaçları talep etmeye başladı. Dolayısıyla eğitim araç gereçleri enflasyonu da ortaya çıkmış oldu. Geçtiğimiz yıla oranlar yaşanan artışlar, her çocuğun temel hakkı olan eğitime ulaşmasına engel koymaktadır. Eğitim masraflarındaki artışlar aileler için ciddi bir ekonomik zorluk oluşturmaktadır. Özellikle okul kıyafeti, sırt çantası ve defter gibi bir öğrencinin temel ihtiyaçlarındaki fiyat artışları ailelerin bütçesini oldukça zorlamaktadır” dedi.

GIDA FİYATLARI DA UÇTU

Geçen eğitim-öğretim yılına kıyasla okul kıyafetinin 800 TL’den bin 550 TL’ye, sırt çantasının 229 TL’den 445 TL’ye, defterin ise 12 TL’den 42 TL’ye yükseldiğini vurgulayan Güneşhan, şunları vurguladı:

“Bir ilkokul öğrencisinin okula hazırlık için ortalama 11 bin TL harcaması gerekiyor. Ortaokul öğrencileri 13 bin TL, lise öğrencileri ise 14 bin TL’ye okula hazırlanabilmektedir. Servis ücretleri %112, A4 kâğıt ücreti yüzde 157, pastel boya fiyatı yüzde 148 artmışken, veliler ne yapsın, öğrenciler ne yapsın? Dar gelirli aileler, artan fiyatlar sebebiyle temel eğitim malzemelerini temin etmekte güçlük çekiyor.”

“Sadece okul malzemeleri değil, yiyecek içecek fiyatları da uçtu. Meyve suyu fiyatları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 100 artmışken, ayran yüzde 150, simit yüzde 100 artmış durumda. Bırakın yüzde 515 artan köfteyi, öğrencilerimiz simit ayran alırken bile düşünecek.”

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TEKİN: 70 ALAMAYAN KALACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temel eğitim yönetmeliğinin detaylarını açıkladı. Tekin, Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencilerin sınıfı geçemeyeceğini duyurdu. Bakan Tekin ayrıca sosyal medyadan yaptığı açıklamada Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin, “10 yıllık bir öğretmenin bir testle değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Bu konuda hazırladığımız formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız” dedi.