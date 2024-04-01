Yeniden Refah üçüncü parti oldu: Oylar hangi bölgelerden geldi?

Kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde AKP’nin ardından üçüncü parti olan Yeniden Refah Partisi 2 il, 37 ilçe ve 22 beldede belediye başkanlığını kazandı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah (YRP) kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 6'nın üzerinde oy alarak seçimleri üçüncü sırada tamamlayarak AKP'nin ardından üçüncü parti oldu. Yeniden Refah, 2 il, 37 ilçe ve 22 beldede belediye başkanlığını kazandı.

YRP, kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde toplamda 2 milyon 840 binin üzerinde oy aldı.

Yeniden Refah büyükşehir belediyelerinden 1, il belediyelerinden 1, ilçe belediyelerinden 37 ve 22 beldeyi kazandı.

ŞANLIURFA VE YOZGAT'DA KAZANDI

Şanlıurfa’da AKP ile yarışan YRP adayı ipi gögüsleyen taraf oldu. AKP'den istifa ederek YRP'ye geçen Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı.

YRP Yozgat'ta da birinci parti oldu. Saat 11.50 itibarıyla sandıkların yüzde 91,22'sinin açıldığı Yozgat'ta 36,53 oy oranına ulaşan YRP, Türkiye genelinde 1 büyükşehir, 1 il, 37 ilçe ve 22 beldede belediye başkanı çıkardı.

Böylece şu andaki kesin olmayan sonuçlara göre, YRP toplam 61 belediye başkanlığı kazandı.