Yerel seçim sonuçları dünya basınında: "Erdoğan’ın en kötü yenilgisi.."

Türkiye’deki yerel seçim, dünya basınında da geniş yer buldu. Almanya’nın Die Zeit gazetesi, “Seçim sonucunun 2028’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de sonuçları olabilir” diye yazdı. Gazete, seçim sonuçlarını "aynı zamanda Erdoğan’ın on yıllardır karşı karşıya kaldığı en büyük başarısızlık" olarak yorumladı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimin sonuçları uluslararası basında da geniş yer buldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kazanımları, özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarışı en yakın rakibi Murat Kurum’un yaklaşık 1 milyon oy önde tamamlaması, dünya basınında 'Erdoğan'ın hezimeti' olarak yorumlandı.

Seçim sonuçlarına ilişkin dünya basınına yansıyan bazı haberler şöyle:

ZEIT: MUHALEFETTEN TARİHİ ZAFER, ERDOĞAN'IN EN KÖTÜ YENİLGİSİ

Almanya’nın Die Zeit gazetesi, Türkiye’deki yerel seçimlere ilişkin haberinde, muhalefetin Erdoğan’a karşı tarihi bir zafer kazandığına işaret etti. CHP’nin resmi olmayan sonuçlara göre net bir şekilde kazandığını aktaran gazete, “Sonucun 2028’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de sonuçları olabilir” yorumunda bulundu.

Dün alınan seçim sonuçlarını aynı zamanda Erdoğan’ın on yıllardır karşı karşıya kaldığı en büyük başarısızlık olduğuna dikkat çeken Die Zeit, Erdoğan’ın özellikle İstanbul’u geri almayı hedeflediğini ancak mevcut sonuçlara göre İmamoğlu’nun yeniden seçildiğini aktardı. Gazete, ayrıca şu değerlendirmede bulundu: “Uzmanlar, İmamoğlu’nun Erdoğan ve AKP için ülke düzeyinde de tehlikeli olabileceği görüşünde. CHP’li siyasetçi, 2028’deki Cumhurbaşkanı seçimlerinde olası bir aday olarak değerlendiriliyor.”

FT: ERDOĞAN İÇİN ACI VERİCİ BİR DARBE OLDU

İngiltere’nin The Financial Times (FT) gazetesi, “Muhalif belediye başkanlarının kazanmasıyla Türkiye’deki büyük şehirler Recep Tayyip Erdoğan’a darbe vurdu” başlıklı haberinde, AKP’nin seçimlerde büyük bir yenilgi yaşadığını, bunun ise 20 yılı aşkın süre önce iktidara geldiğinden bu yana Erdoğan’ı en büyük seçim yenilgisi ile karşı karşıya bıraktığını yazdı. İlk sonuçlara göre CHP’nin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olmak üzere büyük şehirlerinde seçimleri önde götürdüğünü aktaran gazete, ‘Ekrem İmamoğlu’nun CHP için gösterdiği güçlü performansın Erdoğan’a özellikle acı verici bir darbe vurduğu’ yorumunu yaptı.

REUTERS: YENİDEN DİRİLEN MUHALEFET ERDOĞAN’I HEZİMETE UĞRATTI

Reuters haber ajansı, “Türkiye’nin yeniden dirilen muhalefeti, önemli yerel seçimlerde Erdoğan’ı hezimete uğrattı” başlıklı haberinde, seçim sonuçlarının muhalefeti yeniden bir siyasi güç olarak ortaya koyduğu yorumunda bulundu.

İmamoğlu’nun Cumhur İttifakı’nın AKP'li adayı Murat Kurum’un yaklaşık 10 puan önünde olduğuna dikkat çeken Reuters, ülke çapında elde edilen sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP için iktidarda oldukları 20 yılı aşkın süre içindeki en kötü yenilgi olduğunu kaydetti.

Reuters’a göre, bu seçim sonuçları ülkenin bölünmüş siyasi ortamında bir değişimin sinyalini de veriyor olabilir.

Başkent Ankara’da da CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ın yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini hatırlatan Reuters, bunun Erdoğan için bir başka hayal kırıklığı olduğu değerlendirmesini yaptı. Seçim öncesi yapılan anketlere de değinen ajans, yapılan çoğu kamuoyu yoklamasının İstanbul’da başa baş bir seçim öngördüğünü ve CHP’nin ülke çapında pek çok kayıp yaşayabileceği tahmininde bulunduğunu anımsattı.

Reuters, AA dahil olmak üzere ajanslardan gelen kısmi resmi sonuçların AKP ve ittifakının başta Balıkesir ve Bursa dahil olmak üzere 19 önemli belediyeyi kaybettiğine işaret ettiğini aktardı.

BBC: TARİHİ ZAFER KAZANAN MUHALEFET ERDOĞAN’I ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İngiltere’nin BBC yayın kuruluşu da seçim sonuçlarını okurlarına “Türkiye’de yerel seçimler: Muhalefet tarihi zaferle Erdoğan’ı şaşkına çevirdi” başlıklı haberiyle duyurdu. BBC, seçim sonuçlarının, üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilmesinin üzerinden henüz bir yıl geçmeden bazı kentlerin kontrolünü yeniden kazanmak isteyen Erdoğan’a önemli bir darbe olduğu yorumunu yaptı. Erdoğan’ın büyüdüğü kentteki seçim kampanyasını yürüttüğünü hatırlatan BBC, İmamoğlu’nun 2019’un ardından dün İstanbul’daki ikinci zaferini kazandığını kaydetti.

Erdoğan’ın seçim kampanyası sürecinde bu seçimin son seçimi olacağını, çünkü cumhurbaşkanlığı görev süresinin 2028’de sona ereceğini söylediğini hatırlatan BBC, “Ancak (Erdoğan’ı) eleştirenler, (olası bir) zaferin yeniden aday olabilmesi için anayasayı değiştirme konusunda ona cesaret vereceğine inanıyordu. Bu kadar dramatik bir yenilginin ardından bu, pek olası görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

THE GUARDIAN: İMAMOĞLU’NUN ZAFERİ CHP’Yİ ÜLKE SİYASETİNİN MERKEZİNE TAŞIDI

İngiltere’nin The Guardian gazetesi, Türkiye’deki yerel seçim sonuçlarına ilişkin haberinde, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da beklenmedik bir zafer kazandığı, bunun ise CHP’yi ülke siyasetinin merkezine taşıdığı yorumunu yaptı. Ülke genelindeki seçim sonuçlarına atıfta bulunan gazete, CHP’nin Erdoğan’ın yönetimine beklenmedik bir darbe indirdiğini kaydetti. The Guardian, haberinde şu değerlendirmeye yer verdi: “Sonuçlar, geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının hemen ardından destekçilerini yerel seçimlerde sandık başına gitmeye çağırmaya başlayan Erdoğan’a karşı olan hoşnutsuzluğun hızla bir sembolü haline geldi.” Gazete, Erdoğan’ın İstanbul’daki seçim kampanyasının da ön saflarında yer aldığını hatırlattı.

WSJ: SONUÇLAR EKONOMİDEN DUYULAN HOŞNUTSUZLUĞU YANSITIYOR

ABD’nin The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, yerel seçim sonuçlarını okurlarına “Erdoğan, Türkiye’deki seçimde yenilgi yaşadı” başlıklı haberiyle duyurdu. Kötü ekonominin AKP hükümetinin aldığı seçim sonuçları üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken gazete, CHP’nin on yıllar sonra ilk defa ülke çapında bir seçimi oy oranı bazında birinci sırada bitirmeye yakın olduğunu yazdı. Alınan sonuçların AKP açısında ekonomiden duyulan hoşnutsuzluğu yansıttığını aktaran WSJ, “İstanbul, stratejik ve sembolik bir ödül” diyerek İmamoğlu’nun seçim başarısına dikkat çekti.