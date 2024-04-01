İstanbul’da en çok oy alan 5 bağımsız aday kim oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22’si partili, 27’si bağımsız olmak üzere toplam 49 aday seçim yarışına dahil oldu. Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum’a 10 puan fark atarak, seçimin kazananı oldu. Peki en çok oy alan 5 bağımsız aday kim oldu?

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