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İstanbul’da en çok oy alan 5 bağımsız aday kim oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22’si partili, 27’si bağımsız olmak üzere toplam 49 aday seçim yarışına dahil oldu. Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum’a 10 puan fark atarak, seçimin kazananı oldu. Peki en çok oy alan 5 bağımsız aday kim oldu?

Yerel Seçim 2024
  • 01.04.2024 08:39
  • Giriş: 01.04.2024 08:39
  • Güncelleme: 01.04.2024 08:45
İstanbul’da en çok oy alan 5 bağımsız aday kim oldu?
Fotoğraf: AA

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22’si partili, 27’si bağımsız olmak üzere toplam 49 aday seçim yarışına dahil oldu. 

Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum’a 10 puan fark atarak yeniden İBB Belediye Başkanı oldu.

CHP'nin 25 belediyeyi kazandığı İstanbul’da en çok oy alan bağımsız adaylar ise şöyle sıralandı:

Adem Bayraktar: 446 oy

İshak Akbay: 391 oy

Hülya Kavuzlu Karaman: 375

Vedat Öztürk: 288 oy

Yüksel Özden 270 oy

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