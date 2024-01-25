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Yine 'müstehcen' yayın gözaltısı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yaptığı belirlenen E.N.S. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Güncel
  • 25.01.2024 20:17
  • Giriş: 25.01.2024 20:17
  • Güncelleme: 25.01.2024 20:19
Kaynak: DHA
Yine 'müstehcen' yayın gözaltısı
FOTOĞRAF: DHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medya üzerinden "müstehcen yayın yaptığı" belirlenen E.N.S. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kocaeli Asayiş Daire Başkanlığı ekipleri E.N.S.’nin sosyal medya platformu İnstagram üzerinden "müstehcen yayınlar yaptığını" tespit etti.

Başlatılan soruşturma kapsamında E.N.S., Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. E.N.S. işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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