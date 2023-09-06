Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı: Yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kaldı, onlarca araç suya kapıldı

Yunanistan dün, tarihinin en şiddetli yağışına maruz kaldı. Meteoroloji uzmanları 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yağışın, muhtemelen ülke tarihinde görülmüş en güçlü sağanak olduğunu belirtiyor.

Yunanistan ülkede bugüne dek hiç görülmemiş yoğun yağışlarla karşı karşıya kaldı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde ilgili bakanlar ve Meteoroloji Dairesi yetkililerin katılımıyla düzenlenen dünkü (5 Eylül) toplantıda, meteoroloji uzmanlarının "Daniel" ismini verdiği ve bir hafta süreyle ülkeyi etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşulları ile mücadele için uygulanabilecek tedbirler ele alındı.

Toplantıya katılan meteoroloji uzmanları, dün ülkede görülen yağışın, muhtemelen ülke tarihinin en güçlü sağanağı olduğunu aktardı.

Meteoroloji uzmanları bu tür şiddetli sağanakların genellikle ülkede ekim ve kasımda gerçekleştiğine dikkati çekerek, şiddetli yağış ve rüzgarın devam edeceğini belirtti.

Toplantıda, sel felaketiyle mücadele adımlarının yanı sıra, hastane gibi önemli alanlara gidiş yollarının açık tutulabilmesi adına alınabilecek tedbirler ele alındı.

Ülkeyi etkisi altına alan yoğun yağış, özellikle Tesalya Bölgesi'nde Volos, Pilio, Larisa ile Skiathos Adası'nı olumsuz etkiledi.

Yüzlerce ev ve iş yerinin sular altında kaldığı bölgede, onlarca araç suya kapıldı.

Volos Hastanesi'ni su basması nedeniyle, başta kemoterapi bölümü olmak üzere sağlık hizmetleri sekteye uğradı. Hastanedeki araç gereç ve cihazlar zarar gördü.

Bölgede gün boyu sık sık elektrik kesintileri yaşandı.

Sel nedeniyle ev, araç ve iş yerlerinde mahsur kalan yüzün üzerinde kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji Dairesinin verilerine göre Pilio'da yağış miktarı 600 milimetreyi geçti. Zagoras'ta ise gece yarısından 15.00'e kadarki yağış miktarı 645 milimetre olarak tespit edildi.

Sel nedeniyle dün sabah saatlerinde bir kişi hayatını kaybetmişti.