Yurttaş kemer sıktıkça iktidar ‘gevşedi’: Kamu kesenin ağzını sonuna kadar açtı

Yurttaşların yoksulluğa mahkum edildiği 2023 yılı, kamu için “Rekor harcama yılı” oldu. 2023’te iktidar 1,7 milyar TL’lik temsil; 2,7 milyar TL’lik taşıt alımı, 34,9 milyar TL’lik de kira gideri harcamasına imza attı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, 2023 yılında daha da derinleşti. Türkiye’den 7’den 77’ye herkes, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeker hale getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 2023 yılında 936 bin 683 kişi karnını ancak sosyal yardımlar ile doyurabildi. Türkiye’de sosyal yardım programı kapsamına alınan hane sayısı da 3 milyonu geçti.

Milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum eden ekonomik kriz, kamudaki, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışını ise etkilemedi. Yurttaşa sabır öğütleyen iktidar, itibar için kesenin ağzını açtıkça açtı.

ASTRONOMİK HARCAMALAR

2023 yılı bütçe gerçekleşmeleri de kamunun astronomik harcamalarını gün yüzüne çıkardı. 2023’ün ortasında yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin dahi durduramadığı harcamalar rekor seviyelere ulaştı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin mali verilerine göre, 2023 yılında temsil ve tanıtma için toplam 1 milyar 797 milyon 329 bin TL harcandı. Toplam 1,7 milyar TL’lik temsil ve tanıtma harcamasının 1 milyar 61 milyon TL’sini toplantı ve organizasyon giderleri oluşturdu. Kamunun en yüksek temsil ve tanıtma harcamasına imza attığı ayın, 605 milyon 762 bin TL harcanan aralık ayı olduğu öğrenildi.

TAŞIT ALIMI

Türkiye’de AKP dönemine damgasını vuran araç saltanatı da 2023’te hız kesmedi. Kamu adına 2023 yılında toplam 2 milyar 705 milyon 582 bin TL’lik taşıt satın alındı. Taşıt alımı için harcanan paranın 1,7 milyar TL’sinin kara taşıtı alımından kaynaklandığı bildirildi.

KİRALAMA GİDERİ

Türkiye’de kamu, taşınmazların birbiri ardına satılması ile en büyük kiracı konumuna düşürüldü. 2023 yılında rekor seviyeye ulaşan kamunun kira gideri, 34 milyar 946 milyon 744 bin TL olarak kaydedildi. Kamu adına gerçekleştirilen 34,9 milyar TL’lik kiralama ödemelerinin 34,3 milyar TL’si, “Bina kiralama gideri” adı altında sınıflandırıldı.