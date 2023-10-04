Yurttaşı zor günler bekliyor

TÜİK verilerini değerlendiren ekonomistler, halkın hissettiği enflasyonun çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Karatepe, “Yılı yüzde 70’in üzerinde tamamlayacağız. Dar gelirliyi zor günler bekliyor” dedi

Ekonomi Servisi

Ekonomistler, enflasyonun yılsonunda yüzde 70'in üzerine çıkacağına işaret ederek ücretlerdeki erime nedeniyle dar gelirlileri zor günlerin beklediğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, seçimlerdeki enflasyon verilerinin beklentilerin çok altında kaldığını, TÜİK'in son 3 ayda yukarı yönlü veriler açıkladığını belirterek, "Buradan şu sonuç çıkmasın; TÜİK artık gerçek enflasyon verisini açıklıyor anlamında bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü enflasyon o kadar yüksek ki TÜİK gizlemek istese bile, gizleme şansı olmayacağı seviyelerde seyrediyor" dedi. Halkın hissettiği enflasyon oranının çok daha yukarıda olduğunu dile getiren Karatepe, "Muhtemelen yılı da yüzde 70’in üzerinde bir veri ile tamamlayacağız ama vatandaşın satın alma gücündeki kayıp bundan biraz daha fazla. 3 aylık birikimli enflasyona baktığımız zaman yüzde 25,1 oranında bir enflasyon oranı ortaya çıktı. Yani temmuz ayı başında emeklilere ya da ücretli çalışanlara yapılan ücret artışları satın alma gücünü bu üç ayda hızla eritti. Emeklilere yüzde 25 artış yapıldı ama en düşük emekli aylığı grubunda yer alanlarda hiçbir artış olmadı. 7 bin 500 liralık emekli aylığı ile hayatlarını idame ettiriyorlar. Eğer yılsonuna kadar bir artış yapılmazsa emeklilerin emekli aylıklarında hakikaten vatandaşı çok daha zor günler bekliyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Yalçın Karatepe

OVP HEDEFİ YALAN OLDU

Ekonomist Mustafa Sönmez ise gıda enflasyonunun yüzde 75 olduğuna dikkat çekerek, "Ana mesele budur. Gıda, tarımsal üretim arzı artırılmadıkça yüksek enflasyondan kurtulmak mümkün değil" yorumunda bulundu.

Doç. Dr. Baki Demirel, "Yoksulun enflasyonu elbette daha yüksek ve ENAG ile fark hâlâ 2 katı kadar" dedi. Demirel, "Üretici enflasyonu ise önümüzdeki ay manşet enflasyonun en azından yüzde 3,5’den daha düşük gelmeyeceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Ekonomist Oğuz Demir, sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede, eğitim harcamalarındaki artışa değindi. Demir, "Aynı sarmalın içindeyiz. Talebi yakalayan zammı yapıyor. Eylül ayında sıra eğitime gelmişti. Yüzde 30'un üzerinde alt endekste fiyat artışı var. OVP'deki yüzde 65'lik yılsonu enflasyon hedefi ise belli ki yalan oldu. Yıllık artış yüzde 80" dedi.

Ekonomist Mustafa Sönmez

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun ise emekli aylıklarındaki erimeye dikkat çekerek, "3 aylık enflasyon yüzde 25,10! Ekim ayında emekli aylıklarına seyyanen artış olması gerekiyor. Bu emekli aylıklarıyla emeklileri huzurevleri dahi kabul etmiyor" diye yazdı.