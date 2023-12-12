Adaletsizliğin tabelası

Deprem felaketinin ardından örgütlediği dayanışma ile binlerce depremzedeye destek olan Avukat Bülent Akbay, İskenderun Adliyesi’nin önünde başsavcının şoförü ve korumasının saldırısına uğramıştı. Adliyenin yanı başındaki saldırının görüntüleri bulunmadı. Savcının aracının girdiği yoldaki ‘Girilmez’ tabelası söküldü.

Deprem felaketinin ardından örgütlediği dayanışma ile binlerce depremzedeye destek olan Avukat Bülent Akbay, İskenderun Adliyesi’nin önünde başsavcının şoförü ve korumasının saldırısına uğramıştı. Adliyenin yanı başındaki saldırının görüntüleri bulunmadı. Savcının aracının girdiği yoldaki ‘Girilmez’ tabelası söküldü.

Başsavcının makam aracının girdiği yoldaki ‘Girilmez’ tabelası kaldırıldı, sadece direği kaldı.

Avukat Bülent Akbay, 30 Kasım 2023 sabah 08.35’te İskenderun Adliyesi ile İskenderun Teknik Üniversitesi arasında bulunan tek şerit yolda ilerliyordu. Ters yönden hızla gelen İskenderun Başsavcısı Muhammet Emin Ünal’ın makam otomobili karşısına çıktı. Bülent Akbay, otomobilini taksi durağına doğru yanaştırdıktan sonra camı açarak “Neden ters yönden geliyorsunuz” dedi. Bunun üzerine Başsavcı’nın koruması ve şoförü, Avukat Bülent Akbay’ı araç içinde ve dışında dakikalar boyunca darp etti. İddiaya göre; koruma ve şoför, Bülent Akbay’ı tekmelerken makam aracından inen Başsavcı Muhammet Emin Ünal sadece seyretti.

Yaralı halde adliyeye giren Bülent Akbay, Başsavcı Muhammet Emin Ünal’ın makam odasının olduğu 5. katta da koruma ve şoför tarafından darp edildi.

BirGün’ün saldırıyı haberleştirmesinin ardından İskenderun Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada yolun çift şeritli olduğu iddia edildi ve Bülent Akbay’ın yolu ortalayarak gittiği öne sürüldü. Bülent Akbay’ın makam aracının geçişine engel olduğu iddia edilen açıklamada “Hakaretler eden ve koruma polisine fiziki müdahalede bulunan kişi koruma polisi tarafından kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmiştir” denildi. Darp olayının çok sayıda tanığı olmasına karşın koruma polisinin de yaralandığı iddia edildi.

Bülent Akbay hakkında görevini yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine alenen hakaret, ulaşım araçlarının alıkonulması suçlarından soruşturma başlatıldı. Savcılık, koruma polisi ve şoför hakkında kasten yaralama suçundan soruşturma açıldığını duyurdu.

Avukat Bülent Akbay ve Hatay Barosu ise Başsavcı hakkında Hakimler Savcılar Kurulu’na şikayette bulundu. Ayrıca Başsavcılığın yaptığı açıklamadaki iddiaların asılsız olduğu belirtilerek suç duyurusunda bulunuldu. Avukatlar, Başsavcılığın zorunlu olmasına karşın bu suç duyurusunu Adalet Bakanlığı’na göndermediğini öne sürdü ve suç duyurusunu doğrudan bakanlığa göndereceklerini açıkladılar.

Ayrıca İskenderun Başsavcılığı Hazırlık Bürosu’nca soruşturmayı yürüten Jandarma İlçe Komutanlığı’a gönderilen yazıda olay yerine gösteren kamera bulunmadığı anlatıldı, MOBESE ve çevre araştırması yapılması istendi.

Adliye içindeki kamera kayıtları incelendiğinde ise Başsavcılık makamı önünde şoför Yusuf Çelik ile koruma polisi Abdulkadir İnce’nin Avukat Bülent Akbay sırtından ve omuzundan ittikleri, avukatın ise fiziki müdahalede bulunmadığı görüldü.

Olaya karışın koruma polisinin görev yerinin değiştirildiği de iddia edildi. HSK’nin ve emniyetin olayla ilgili müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.

Öte yandan Emniyet Müdürlüğü, adliye önündeki yola girişin kamera kayıtlarını dosyaya gönderdi. Başsavcılığın açıklamasının aksine yolun trafiğe kapalı ve tek yön olduğu bu kayıtlarda görülüyor. Saldırı olayından bir dakika önce Başsavcının makam aracı ‘Girilmez’ tabelası olan ve ancak bir aracın geçebileceği yola girerken görülüyor. Başka araçlar da karşıdan geliyor.