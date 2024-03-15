Al Musrati ve Muçi

Futbol geniş bir alanda oynanmasından dolayı ve oyunculara verilen görevlerin farklılıkları nedeni ile, fiziksel ve fizyolojik gereksinimlerine bağlı olarak mevkilerdeki ayrıntılara göre değerlendirilmeleri gerekir. 11 kişilik oyun içinde ve sistematik tanım içerisinde her mevkinin işleyişi bir makine dişlisi gibi zincirleme taktiksel bir reaksiyon içermektedir. 1993 yılında Aime Jacquet’in Fransa Milli takımın başına geçmesinden sonra, Fransa Milli takımının Avrupa’ya özgü oyun şeklini kabul etmesi değişikliğin temel dayanağı oldu. 4-2-3-1 dizilişi ile bu değişkenlikte kendi özgü bir bütünlük içerdi. Özellikle iki ön liberolu oyun içindeki oyuncuların yani 6 numara oyuncuların (Deschps, Petit, Desailly, Makelele, Lamouchi, Vieira, Pogba, Kante, Tolisso, Sissoko) futbol akademilerinde çıkışlarıyla birlikte hem Fransa futbolunda hem de Avrupa futbolunda bu mevki üzerinden belirgin değişikliklere-kaliteye yönelim oldu.

Fransa Milli takımının 1998 Dünya Kupasını kazanmasındaki temel neden, bu taktiksel değişim ile, 6 numara oyuncularının-sınırları belli olmak kaydıyla görev tanımlarındaki taktiksel bütünlüğü içinde kusursuz görev yapmalarından kaynaklanmaktaydı. Deschamps-Petit ikilisinin oynadığı 6 numara formatı ile Zidane’nın oynadığı 10 numara formatı şampiyonluğun belirleyicisi olmuştu. Yine, 2018 yılındaki Dünya Kupasında Pogba-Kante ikili ön liberosu-6 numarası ile Griezmann’ın 10 numara oyunu yine şampiyonluğun belirleyicisi olmuştur. Konumuz gereği inceleme yaptığımız 6 ile 10 numara mevkilerinin görev tanımı içindeki sorumlulukları ofansif-defansif farklılıklara rağmen oyuna ve sonuca direk katkı yapacak hassasiyete sahip belirgin mevkilerdir.

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6 numara oyunun taktiksel oyun içindeki görev tanımında-sınırları belirli kalmak koşuluyla oyuna savunma anlayışındaki etkisi değerlendirilmeye tabi tutulur. 10 numaranın ayrı format içinde hücum anlayışındaki önemi kadar olmasa da sahada kendini belli eder. Her üç bölge içindeki savunma prensipleri uygulamasındaki etkileri takımın bölgesel taktik oyunundaki başarının kilit yeridir. Çünkü, 10 numara dahil diğer tüm oyuncuları oyunda tutan mevkidir 6 numara… Ve hücum organizasyonu içinde, basit ve isabetli pas kalitesi birinci bölgeden ikinci bölgeye geçiş oyununu belirleyici etkiye sahiptir. Kontrollü oyun kalitesi hem zamanlama bakımından hem de savunma için vereceği efor açısından taktiksel önem içermektedir. 10 numara oyunu ise futbol için ilahi bir derinliğe sahiptir. 6 numaradan farklı olarak sınırlarının belli olmadığı ve tamamen yaratıcılık üzerine bir kurguda oynanan mevkidir 10 numara… Pele’den Maradona’ya, Zidane’dan Messi’ye bu efsane numara oyuncuları tarif edeceksek; biraz balkona çıkıp seyretme özelliği içinde derinlemesine değerlendirme yapmak gerek. Görsel kuvveti ile futbolun sanatsal unsurlarının en belirgin mevkisidir. Takımın sonuç üzerinden neler yapacağını veya hiçbir zaman olamayacakmış gibi düşünülen şeyleri nasıl yapılacağının yeridir 10 numara… Takımın tek ayrıcalıklı oyun özelliğine sahiptir. Çünkü, yaratıcılık üzerinden düşünüldüğünde, özgür olma zorunluluğu onun farklılıkları görüp yaratma becerisi ile pekiştiği zaman direk sonuca etki eder. Ve 6 ile 10 numara arasındaki bu belirleyici fark bonservis ve maaşlarındaki farklılıkları da net olarak ortaya koymaktadır. Hiçbir 6 numara 10 numara kadar ücret almadığı gibi, sınırlı görev tanımı içindeki disiplinel oyunu onu ikinci ve üçüncü klasman olarak değerlendirilmesine neden olur. İşte N’Golo Kante, Caen’den Leicester’a 9 milyon avroya geldi, Premier Lig’de şampiyon olmalarına rağmen-25 yaşında 36 milyon avroya Chelsea’ye transfer oldu. Al Musrati bedelsiz geldiği Braga’dan Beşiktaş’a 27 yaşında 15 milyon avro bedelle transfer olarak Kante’nin önünde bir matematiğe (!) sahip oldu.

Al Musrati ile Muçi’yi değerlendirmenin farklılıkları burada ortaya çıkmaktadır. Öncelikle, bugün Beşiktaş takımı için eğer ayrıcalıkları olacaksa ki 6 ve 10 numara (Muçi çok net 10 oynatılmıyor) böyle bir formata sahip-teknik kapasitelerini mevki üzerinden ve yeteneklerini oyun içindeki görev tanımı sadakati içinde ne kadar yapabildiklerini iyi analiz etmek gerek. Çünkü sorun buradan kaynaklanmaktadır. 28 yaşında olan Al Musrati’nin oynadığı 6 numara oyunu içinde sadece bu numaraya özgü anlayışı karşılayacak donanımlardan söz etmek mümkün değildi. Özellikle farklılığını net ortaya koyabilecek savunma prensipleri ile oyun temposu (kronik sakatlık olabilir) burası için eksikliklere neden olmaktadır. Sadece topu kullanma özelikleri üzerinden gitmek, başka bir şeyi değerlendirme anlamına gelir ki o zaman 6 numaradan söz etmemek gerek. Muçi 23 yaşında. Bir sporcunun yetenek gelişimi 22 yaşına kadar devam eder. Muçi geldiği nokta itibariyle, bugüne kadar sahip olduğu donanımları sayesinde ve oynadığı mevkinin özelliklerine göre görev ifşa edecektir.

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Muçi’nin bundan sonraki gelişimi, taktiksel zenginlik içindeki farklılıkları yakalayarak kendine ve takıma avantaj sağlamasıyla olacaktır. Bunun için Muçi’ye avantaj sağlayacak temel unsurların başında, teknik direktörün taktiksel zenginliği ve donanımları ile takımdaki oyuncu kalitesinin yüksekliği olacaktır. Buradaki eksiklikler Muçi’nin var olan yetenekleriyle baş başa kalarak sıradanlaşasına neden olur. Yaratıcılık özelliklerinin ortaya çıkması mevcut koşullardaki değişkenliklere-kaliteli oyuna çok kısa zamanda tepki vermesi sayesinde olur ki ancak o zaman Muçi farklılıkları yakalamada başarılı olur. Tabii bu işin bir de Beşiktaş’a maliyeti vardır. Muci: 10 milyon euro bonservis+ 3,5 yıl maaş (yıllık 1.8 milyon euro)= 6,3 milyon euro= Toplam 16,3 milyon euro. Al Musrati: 12 milyon euro bonservis + satın alma opsiyonunu 3 milyon euro= 15 milyon euro + 3,5 yıllık x 2,5 milyon euro maaş = 8,75 milyon euro + 15 milyon= 23,7 milyon euro. Al Musrati + Muci sözleşme taahhüdün bedeli: 23,7 + 16,3 = 41 milyon euro / artı-eksi toplam. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Arat, kendi yetkisini kullanarak ve sorumluluğu alarak çalışmaya karar verdiği menajerler üzerinden bir kalemde Beşiktaş tarihinde ilk defa bu kadar yüksek meblağda transfer yapmıştır. Sorumluluk tamamen kendisine aittir. Zaman her şeyin göstergesi olacaktır.