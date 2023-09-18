Barona vatandaşlık, bize kurşun

İstanbul’da İsveç mafyası çatışmıştı. Bu saldırıda hedef, kırmızı bültenle aranmasına karşın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılan uyuşturucu baronu Rawa Majid’ti. Suç dosyası ortaya çıkan Rawa Majid halen vatandaş mı? Baronu kimler koruyor?

İstanbul’daki AVM’lerde Azerbaycan, Gürcü, Rus, İran mafya gruplarının çatıştığını gördük. Balkan mafya savaşının en büyük cinayeti de Mecidiyeköy’de işlendi, Karadağlı Jovan Vukotiç öldürüldü. 20 gün sonra Ataşehir’de Azerbaycanlı Caniyev Çetesi’nden Elnur Gasimov kurşunların hedefi oldu. Kazak mafya lideri Arman Dikiy, İstanbul’daki bir rezidansta Rus ve Azerbaycanlı iki iş insanını alıkoyup işkenceyle 1 milyon dolarlık varlığına el koydu. Avusturalya ve Yeni Zelanda suç örgütlerinin liderleri İstanbul’da yakalandı. Bu örnekler uzar gider. Türkiye’nin dünyanın mafya üssüne dönüştüğü gerçeğine iktidardan çıt çıkmaz.

‘BİR SİZ EKSİKTİNİZ’

İşte son örnek:

İsveç mafyası İstanbul’da çatıştı.

“Bir siz eksiktiniz” diyeceksiniz ama onlar adeta davet edilmişti.

Baştan anlatalım.

6 Eylül, saat: 20.50.

İstanbul Sarıyer’deki ‘Ağaoğlu Maslak 1453’ isimli lüks siteye plakası olmayan motosikletle iki kişi girdi. ‘Cavalli’ isimli lokantanın önünde motosikletin arkasından inen kişi, içeride oturan bir gruba ateş açtı. Lokantadakiler de silahla karşılık verince motosikletli saldırganlar kaçıp kayıplara karıştı. Lokantada oturan grup da hemen minibüslerine binip uzaklaştı. Lokantadaki Azerbaycanlı bir müşteri ise kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Ayazağa’da polis ekiplerince durdurulan minibüste 5 İsveç vatandaşı vardı. Minibüstekilerin verdiği ifadeler üzerine Başakşehir ve Sarıyer’deki adreslere baskın yapıldı ve yine İsveç vatandaşı Stella M.A.S yakalandı.

TURİST VİZESİYLE GELİP SİLAH ALMIŞLAR

Aramalarda biri Glock, ruhsatsız iki tabanca, 169 mermi, 2 bilye atar toplu tabanca, havalı tüfek ve mermileri, az miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bu kişilerin İsveç’ten turist vizesiyle geldiği öğrenildi. İfadelerinde lokantada otururken saldırıya uğradıklarını ve saldırının nedenini bilmediklerini söylediler. Stella M.A.S ülkesine deport edilirken Richard Icho M., Mevludin M., Salah S., Elvir M. ve Harris L.O. tutuklandı.

‘MASLAK 1453’TE EVLERİ VAR’

İsveç’teki en büyük suç örgütünün lideri Rawa Majid’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasıyla ilgili haber hazırlarken bir duyum almıştım. Rawa Majid’in Maslak 1453’te evleri olduğu iddia ediliyordu. Duyum doğruymuş. Ve lüks sitede kurşunlar buna işaret etti. Yani 400 bin dolar karşılığında uyuşturucu baronlarına vatandaşlık verilmesinin bedelini kurşunlarla ödüyoruz.

KÜRT TİLKİSİ VE ÇETESİ

Iraklı bir Kürt olan İsveç vatandaşı Rawa Majid, 37 yaşında. Uppsala kentinde suç örgütünü kurdu ve İsveç’teki uyuşturucu pazarının büyük kısmını rakiplerine dehşet saçarak ele geçirdi. ‘Kürt Tilkisi’ lakabını kullanıyordu. İsveç polisi, 2020 yılında ‘Uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs’ suçlamalarıyla suç örgütüne operasyon yaptı ama Rawa Majid kayıplara karışmıştı. İsveç, Interpol tarafından dünyada aranması için kırmızı bülten çıkardı.

O firari duruma düştükten sonra İsveç’te Yunan asıllı çete lideriyle arasında büyük savaş başladı. Sadece 2022 yılından itibaren İsveç’in başkenti Stockholm ve çevresinde onlarca silahlı ve bombalı saldırı yaşandı. Stockholm’deki bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda orada yemek yiyen 15 yaşındaki çocuk öldü. İsveç’in suç cennetine dönüştüğü tartışılırken ülkenin yetkilileri, Rawa Majid’in çetesine yurt dışından Signal uygulamasıyla talimatlar verdiğini öne sürdü.

BANKTA PARA UNUTAN ADAM BARON ÇIKTI

15 Nisan 2022’de Marmaris’te bir belediye işçisi parkta bankta unutulmuş para dolu bir çanta buldu. Polis 12 bin dolar olan çantanın sahibini kamera kayıtlarından bularak karakola çağırdı. Bu kişinin ‘Baron’ lakabını da kullanan Rawa Majid olduğu ortaya çıktı. Marmaris’te kaldığı villaya yapılan baskında Rawa Majid adına İsveç pasaportu da bulundu.

İlk haberlerde ‘Miran Othman’ adına sahte Türk vatandaşı kimliği de ele geçirildiği söyleniyordu.

VİLLA ALIP VATANDAŞ OLMUŞ

Oysa Türk vatandaşlığı sahte değildi. Rawa Majid önce Irak’a giderek adını ‘Miran Othman’ olarak değiştirmişti, daha sonra 400 bin dolara Bodrum’dan bir villa alarak Türk vatandaşı olmuştu. Özetle, kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronuna ‘Miran Othman’ adıyla vatandaşlık verilmişti. İsveç yetkilileri de Rawa Majid’in Türk vatandaşı olduğu gerekçesiyle İsveç’e iade edilmediğini açıklamıştı.

Rawa Majid, Marmaris’te yakalanmasından 4 ay sonra tahliye edildi. Bunu BirGün Gazetesi’nde yazdığımız haberle duyurmuştuk.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞ, BIRAKILMIŞ

4 Ağustos 2022’de Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimliği’nde Rawa Majid, Türkiye’deki adıyla Miran Othman’ın tutukluluk incelemesi için duruşma açılmıştı. Burada söz alan avukatı şöyle demişti:

“Şüpheli Türk vatandaşıdır. İstanbul’da oturmaktadır. İstanbul’da işyeri vardır… Çocukları vardır, karnından ameliyatlıdır. Kaçma şüphesi yoktur.”

Sulh Ceza Hakimliği, Rawa Majid’i tahliye etti. Üstelik kararda Rawa Majid’in daha önce Bodrum’da yakalandığı ancak tutuklanmadığı anlaşılıyordu. Şöyle yazılmıştı:

“Şüphelinin Bodrum’da yakalandığı tarihte üzerine atılı suçu öğrenmesine rağmen kaçmadığı, daha sonra Marmaris’teki evinde yakalandığı…”

Bodrum Sulh Ceza Hakimliği yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün karakolda imza verme şartı getirmişti.

‘İSVEÇ’İN VERDİĞİ BİLGİLER ÇETEYE GİTTİ’

Son olarak İsveç medyasında yer alan habere göre; İsveç’in Rawa Majid hakkında Türkiye’ye gönderdiği istihbarat bilgileri, İsveç’te yakalanan bir suç örgütü mensubunun cep telefonundan çıktı. Bu bilgilerin İsveç’ten Türkiye’ye en üst düzeyde teslim edildiği öne sürüldü. İsveçli yetkililer, Rawa Majid’in Türkiye’de tutuklanmasını sağlayacak bilgilerin çetenin eline geçmesinin büyük skandal olduğunu söyledi. Çetenin operasyonlara karşı önlem almasını sağlayacak bilgilerin Türk yetkililerce sızdırıldığı iddia edildi.

Ve Maslak 1453’te Rawa Majid’in hedef olduğu çatışma yaşandı.

Rawa Majid’in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kırmızı bültenle aranan bir uyuşturucu kaçakçısı olduğunun anlaşılmasına karşın iptal edilmedi mi? İptal edilmediyse bunu kim sağlıyor? İptal edildiyse halen nasıl İstanbul’da yaşıyor. Rawa Majid’i Türkiye’de kim koruyor? İsveç’ten alınan istihbarat bilgileriyle neden operasyon yapılmadı? Ve bu bilgileri çeteye kim sızdırdı?