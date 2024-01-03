Baronlara önce ev, sonra vatandaşlık

Barınma krizi yaşarken uyuşturucu baronları, gökdelenlerden katlar, daireler satın alarak vatandaş oluyor. Son yakalanan Alman baron Eric Schroeder, Türkiye’nin en yüksek binası Sapphire Rezidans’ta iki daire almış. Onun komşusu Avustralyalı Komançero Çetesi’nin lideri. Uyuşturucu baronların eşleri de vatandaşlık için Kağıthane’deki lüks rezidanstan iki daire satın almış. Maslak 1453’te ise İsveçli baronun daireleri var.

Dünyadaki uyuşturucu baronlarına Türk vatandaşlığı satılırken kimleri cebini dolduruyor. Elbette kalın perdeler ardında bu işten cebini dolduran siyasiler, bürokratlar hatta çeteler var. Bir de hepimizin gözünün önünde dev gibi bir gerçek duruyor.

Ülkenin lafa gelince ‘yatay mimari’den yana olan Cumhurbaşkanı’nın döneminde yapılan onlarca katlı, devasa gökdelenlerden katlar, daireler uyuşturucu baronlarına satıldı. Ülke insanın ‘Servet değerindeki bu evleri kim alıyor’ merakı da yanıt buluyor.

Son olarak; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın İstanbul’da yakalandığını duyurduğu uyuşturucu kaçakçısı Eric Schroeder bunlardan biri.

BARON, SAPPHİRE’DEN İKİ DAİRE ALMIŞ

Eric Schroeder 26 Aralık 2023’te İstanbul’da Kafes 25 operasyonuyla yakalandı.

Almanya tarafından Kırmızı Bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı Eric Schroeder, İstanbul’un göbeğindeki Türkiye’nin en yüksek binası olan Sapphire Rezidans’tan iki daire satın almış. 261 metre yüksekliğindeki gökdelenin 2’nci ve 10’uncu katındaki bu daireler 5 Nisan 2022’de satılmış. Tam satış değerini bilmiyoruz. Ancak Sapphire Rezidans’taki 1 artı 1 daireler bile 16,5 milyon TL değerinde. 90 milyon TL’ye satılan daireler var. Eric Schroeder, bu daireleri satın alarak hem kara parasını akladı hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için başvurdu.

Eric Schroeder, Sapphire Rezidans’tan iki daire satın almış.

Eric Schroeder, Türkiye’deki Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’e yönelik operasyonlar zincirinde yakalanan son isim oldu. Avrupa’nın en çok aranan suçlularından olan Leijdekkers’ın Avrupa’daki para işlerini yürütüyor ve kara parasını aklıyordu.

Interpol’ün arama kararına göre; Eric Schroeder, Almanya Hamburg’da uyuşturucu ticaretini yönetiyor. Ayrıca suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından aranıyordu. Almanya’da 784 kilo marihuana ve 154 kilo kokain kaçakçılığı suçlarından yargılanıyor. Schroeder’ın Cehennem Melekleri isimli suç örgütüyle 1,1 ton kokain bulunan bir konteyner soygununa karıştığı biliniyor.

BÜYÜK BARONA OTURUM İZNİ VERMİŞLER

Jos Leijdekkers, Avrupa’nın en çok aranan suçluları arasında.

Eric Schroeder vatandaşlık almayı başardı mı? Bilmiyoruz. Ancak Leijdekkers yönelik soruşturmada oturma izni aldığı anlaşılıyor. Sapphire’den daire aldığına dair belgelerde ‘9’ ile başlayan yabancı kimlik numarasına sahip.

Daha vahimi Avrupa’nın en çok aranan uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers’e de oturum izni verilmiş. Onun da ‘9’ ile başlayan yabancı kimlik numarası var.

KOMANÇEROLAR’IN LİDERİ DE DAİRE ALDI

Mark Douglas Buddle, Komançero Çetesi’nin lideriydi.

Sapphire gökdelenindeki tek uyuşturucu kaçakçısı Eric Schroeder değil. 2 Kasım’da operasyon yapılan Avusturalya merkezli Komançero Çetesi’nin eski lideri Mark Douglas Buddle, Sapphire Rezidans’taki 28 numaralı daireyi 1,5 milyon dolara satın almıştı. KKTC’deki micro-makro.net sitesinin haberinden detayları öğrendik. Dünyadaki en büyük uyuşturucu ağlarından birini yöneten Komançero Çetesi’nin lideri Mark Dougles Buddle, Avustralya’dan kaçtıktan sonra Türkiye’ye gelmişti. Sapphire’deki dairesini 17 Kasım 2020’de Şişli Tapu Dairesi’ne tescil ettirdi ve 7 gün sonra istisnai Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak için başvuru yaptı. Mark Douglas Buddle, Bodrum’da da 4 konut alarak kara parasını aklamıştı. Ancak bizi şaşırtacak şekilde 2020 yılının sonlarında başvurusu reddedildi ve KKTC’ye gitti. Burada şirketler, evler satın aldı. Anlaşmalı bir evlilikle KKTC vatandaşı olmaya çalıştı. Temmuz 2022’de KKTC’den Türkiye’ye gönderildi ve Avusturalya’ya iade edildi.

AKP’Lİ MİLLETVEKİLİNİN GÖKDELENİ

Sapphire’de başka hangi suç örgütlerinin, baronların evleri var? Şimdilik bilmiyoruz. Ama bu gökdeleni inşa eden Kiler Holding. Şirketin sahibi Vahit Kiler, AKP kurucuları arasında ve eski AKP milletvekili. Şirket bir marketler zinciriyken AKP döneminde büyük bir holdinge dönüştü. 2015 yılında Kiler Holding borçlarını ödeyememiş ve Sapphire’deki alışveriş merkezini, kamu bankası Halkbank’a 100 milyon dolara satmıştı. 12 Ocak 2023’te ise aynı alışveriş merkezini Halkbank, Kiler Holding’e yarı fiyatına, 48 milyon dolara geri verdi. Büyük vurgun Sayıştay raporuna girmişti.

Hollandalı baron Leijdekkers’in Türkiye’deki suç örgütüne yönelik operasyonda başka isimlerin de gösterişli yapılardan daireler aldığı belirlendi.

EŞLERİNE VATANDAŞLIK İÇİN KONUT ALDILAR

Abdullah Alp Üstün’ün yabancı eşi ve Türk vatandaşı yapılan bir baronun eşi Genyap Link projesinden daire aldı.

Leijdekkers’in ortağı olan Türk uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün, 13 Haziran 2023 tarihinde operasyonun ilk dalgasında yakalanmış ve tutuklanmıştı. Bu operasyonda suç örgütünün 1,1 milyar liralık malvarlığına el konulmuştu. ‘Tombul Jos’ lakaplı Leijdekkers ile bacanak olan Abdullah Alp Üstün’ün yabancı uyruklu eşi Nadia Alla’nın Kağıthane’deki Genyap Link projesinden vatandaşlık için daire aldığı tespit edildi.

Vatandaşlık ve oturum izinlerinde danışmanlık hizmeti veren Lapet Gemicilik, Dış Ticaret A.Ş.’den Nadia Alla’nın hesabına Nisan 2022’de 312 bin 735 dolar gönderildi.

Nadia Alla, bu paranın 310 bin dolarıyla Genyap Link’ten bir daire satın aldı. Bu parayı gönderdiği banka işleminin açıklamasına ise “Türk vatandaşlığı için” yazdı.

Nadia Alla’nın eşi Abdullah Alp Üstün, 2018 yılında da büyük bir uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı. Türkiye’deki eroini, Hollanda’daki ortaklarıyla takas ettikleri tespit edilmiş ama daha sonra tahliye edilmişti.

Hollandalı uyuşturucu baronu Leijdekkers’e yönelik operasyonda şüphelilerden Christopher Mark Grogan’ın vatandaş olduğu ortaya çıktı. Christopher Mark Grogan 250 bin dolar değerinde gayrimenkul alarak Türk vatandaşı olmuş ve adını Can Yavuz olarak değiştirmiş. Onun vatandaş olması için danışmanlık hizmetini de Lapet Gemicilik Dış Ticaret A.Ş., vermişti. Eski adıyla Christopher Mark Grogan yeni ismiyle Can Yavuz’un eşi Esther Krupenia için aynı şirket devredeydi. Lapet Gemicilik Dış Ticaret A,Ş., Esther Krupenia’nın hesabına 314 bin 882 dolar gönderdi. Esther Krupenia bu paranın 310 bin dolarıyla Genyap Link’ten daire satın aldı. O da para havalesinin işlem açıklamasına “Türk vatandaşlığı için” yazmıştı.

UYUŞTURUCU BARONUN QUASAR’DAKİ EVLERİ

Aynı soruşturmada uyuşturucu kaçakçısı olmakla suçlanan Abdullah Alp Üstün’ün çok popüler bir gökdelenden 3 daire aldığı belirlendi. Eskiden Ali Sami Yen Stadı’nın bulunduğu yere Torun İnşaat dev gökdelenler yaparken yanındaki likör fabrikasının arsası da ranta açıldı. Mecidiyeköy’deki bu çok değerli araziye Quasar isimli gökdelen dikildi. Abdullah Alp Üstün, Quasar Rezidans’tan 3 daire satın aldı. Bunun için Anar Azimov isimli kişiye 1,1 milyon dolar ödedi.

Abdullah Alp Üstün, Quasar Rezidans’tan 3 daire satın aldı

İsveçli uyuşturucu baronu Rawa Majid ise Bodrum’da bir villa alarak Türk vatandaşı olmuştu. Rawa Majid’in İstanbul’da Ağaoğlu Maslak 1453 projesinde evleri olduğu ortaya çıkmıştı.

Rawa Majid

Rawa Majid’in Ağaoğlu Maslak 1453’te daireleri var.

İranlı uyuşturucu baronu Naci Sharifi Zindaşti’nin İstanbul’un en pahalı projesi Zorlu Center Rezidans’ta iki dairesinin olduğu iddia edilmişti.

Naci Sharifi Zindaşti

Zindaşti’nin Zorlu Center’da daireleri olduğu soruşturmaya yansımıştı.

İstanbul Mecidiyeköy’de 8 Eylül 2022 tarihinde öldürülen Sırp uyuşturucu baronu Jovan Vukotiç’in İstanbul Şişli’deki Sinpaş Queen Bomonti Rezidans’ta 2 dairesi vardı. İstanbul Beşiktaş Ulus’ta da lüks konutları olduğu ifadelere yansıdı. Öldürüldüğü gün Bakırköy’deki Selenium Ataköy Rezidans’taki lüks dairesinden çıkmış Zorlu Center’a gidiyordu.

Jovan Vukotiç

Jovan Vukotiç’in Sinpaş Queen Bomonti’de iki dairesi vardı ve kiraya vermişti.

Rövşan Caniyev Çetesi’ne yakın olan Elnur Gasimov ise İstanbul Ataköy’deki Dumankaya İkon Rezidans’ta yaşıyordu. Bu lüks konut projesinin önünde 26 Ekim 2022 tarihinde öldürüldü.

Rövşan Caniyev Çetesi’ne yakın olan Elnur Gasimov ise İstanbul Ataköy’deki Dumankaya İkon Rezidans’ta yaşıyordu. Bu lüks konut projesinin önünde 26 Ekim 2022 tarihinde öldürüldü.

Elnur Gasimov, İstanbul Ataköy’daki Dumankaya İkon Rezidans’ta yaşıyordu.

Avustralya merkezli Komançero Çetesi’nin liderlerinden Hakan Ayık’ın İstanbul en lüks sitelerinden, Demirören Holding’e ait Kemer Country’de iki konutunun olduğunu biliyoruz. Hakan Ayık, Avrupa’nın önemli uyuşturucu kaçakçılarından Maximilian Rıvkın’a Şişli Esentepe’deki iki dairesini satmış ve onun vatandaş olmasını böyle sağlamışlardı. Uyuşturucu baronu Maximilian Rıvkın, Türk vatandaşı olunca Cem Cansu adını almıştı.

Komançero Çetesi’nin Yüksek Komutanı, Duax Ngkuru’nun da İstanbul ve Bodrum’da çok sayıda konutunun olduğu öne sürülüyor.

İstanbul’da büyük bir barınma krizi yaşanırken uyuşturucu baronları lüks daireler satın alıyor.

Yeni evlenen çiftler kiralık daire bile bulamazken suç örgütü liderleri gökdelendeki konutlarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor.

Kiracılar ve ev sahiplerinin kavgalarında cinayetler işlenirken baronlar kara paralarını hepimizin gözleri önünde böyle aklıyor.