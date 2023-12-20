Başsavcı saldırıyı böyle izledi

Avukat Bülent Akbay, İskenderun Adliyesi’nin önünde ters yönden gelen başsavcının şoförü ve korumasının saldırısına uğramıştı. Başsavcılık Bülent Akbay’ı suçlamıştı. Ancak saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde başsavcı, otomobilinden çıkıp avukatın darp edilmesini izliyor ve Bülent Akbay tekmelenmiş, yere düşürülmüşken gidiyor.

Deprem felaketinin ardından örgütlediği dayanışma ile binlerce depremzedeye destek olan Avukat Bülent Akbay, 30 Kasım 2023 sabah 08.35’te İskenderun Adliyesi ile İskenderun Teknik Üniversitesi arasında bulunan tek şerit yolda ilerliyordu. Ters yönden hızla gelen İskenderun Başsavcısı Muhammet Emin Ünal’ın makam otomobili karşısına çıktı. İki araç karşı karşıya geldikten sonra başsavcının koruması ve şoförü makam otomobilinden inip Avukat Bülent Akbay’ı dakikalarca darp etti. Bu sırada araçtan inen Başsavcı, saldırıyı seyretti.

AVUKATI SUÇLADILAR

Bu iddialar üzerine açıklama yapan İskenderun Başsavcılığı, yolun çift şeritli olduğu iddia etti ve Bülent Akbay’ın yolu ortalayarak gittiğini öne sürdü. Bülent Akbay’ın makam aracının geçişine engel olduğu iddia edilen açıklamada “Hakaretler eden ve koruma polisine fiziki müdahalede bulunan kişi koruma polisi tarafından kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmiştir” denildi. Darp olayının çok sayıda tanığı olmasına karşın koruma polisinin de yaralandığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturmada saldırı anını kaydeden kamera olmadığı savunulmuştu. Ancak adliye kapısındaki bir güvenlik kamerasının uzaktan da olsa olayı kaydettiği ortaya çıktı. Bu görüntü kaydı, başsavcılığın açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde tek şerit yola ters yönden Başsavcının makam aracının girdiği görülüyor. Avukat Bülent Akbay sağa yanaşarak yol veriyor. Başsavcının şoförü, Bülent Akbay’ın yanında duruyor. Bu sırada Başsavcının koruması dışarı çıkıyor ve aracının içinde bulunan avukatı darp etmeye başlıyor. Başsavcı da çıkarak otomobilinin önünde duruyor ve birkaç adım yaklaşarak seyrediyor.

Avukat Bülent Akbay otomobilinden indirildikten sonra şiddet devam ediyor. Ağaçlar nedeniyle avukatın darp edildiği anların çoğu görünmüyor, bu sırada yere düşürülüp tekmeleniyor ve başsavcı seyretmeye devam ediyor. Başsavcının el kol hareketlerinden talimat verdiği anlaşılıyor. Çevredeki polis ve taksicilerin gelmesinin ardından başsavcı, otomobile binerek gidiyor ve adliyeye giriyor. Bu sırada çok sayıda darbe alan ve yaralanan Bülent Akbay yerde yatıyor.

Bu saldırının ardından Bülent Akbay’ın başsavcının makamına gittiği ve burada da koruma ile şoför tarafından darp edildiği, iterek uzaklaştırılmaya çalışıldığı iddia edilmişti. Burada kamera kayıtlarının incelemesinde Bülent Akbay’a yönelik şiddet tespit edilmişti. Ancak bu kayıtlar halen avukata verilmedi.

BAŞSAVCI SEYRETTİ, TALİMAT VERDİ

Avukat Bülent Akbay, “Bu görüntülerde Başsavcının saldırıyı seyrettiğini, hatta talimatlar verdiğini ortaya koydu. Başsavcılığın açıklamasının yalanlarla dolu olduğunu kanıtladı. Devlet olanaklarıyla kumpas kuruyorlar. Memurlara yalan söyletiyorlar. Kimseye hakaret etmedim ve şiddet uygulamadım. Bana yönelik saldırının görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı. Savcılık delil gizliyor ve karartıyor. Arabam durur durmaz bana saldırdıklarına göre beni tanıdıklarını düşünüyorum. Can Atalay’ın avukatı ve sosyalist olduğum için mi saldırıya uğradım. Çünkü görüntüler kasıtlı ve planlı olduğunu gösteriyor. Hepsi hakkında iftira nedeniyle suç duyurusunda bulunacağım. Adliye içindeki saldırının görüntülerini ise bize vermiyorlar” dedi.

Olayın ardından Bülent Akbay hakkında görevini yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine alenen hakaret, ulaşım araçlarının alıkonulması suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, koruma polisi Abdulkadir İnce ve şoför Yusuf Çelik hakkında kasten yaralama suçundan soruşturma açıldığını duyurmuştu. Saldırıdan sonra Başsavcının girdiği tek yön yoldaki ‘Girilmez’ tabelası ise sökülmüştü.