Berlin’de 20 film yarışacak

74. Berlin Film Festivali’nin iki ana bölümü, Uluslararası Yarışma ve ‘Buluşmalar’ın (Encounters) seçkileri belli oldu. Hafta başında Berlin’de yapılan basın toplantısında, festival yöneticileri tarafından açıklanan ana bölümlerdeki filmler arasında yönetmenlerimizin ürünleri yok, ama ülkemizin katıldığı bir ortak-yapım var; Bhutanlı bir yönetmenin filmi. Bir ortak-yapımımız da ‘Panorama’da: bu bölümün açılış filmi Levan Akin’in “Crossing”i. Panorama bölümünde bir yönetmenimizin adını görüyoruz; Aslı Özge Almanya-Türkiye ortak-yapımı “Faruk” ile bu bölümde yarışacak. ‘Generation 14+’ bölümünde de bir filmimiz var: Aslı Eraslan’ın “Dirsek” adlı Fransa-Almanya-Türkiye ortak-yapımı.

Açıklanan Yarışma seçkisinde yirmi film yer alıyor, ama ortak-yapımlar nedeniyle otuz ülke temsil ediliyor. Yirmi filmin on dokuzu dünya prömiyeri (yani ilk kez Berlin’de gösterilecek), altı film kadın yönetmenler tarafından yönetilmiş ya da ortak-yönetilmiş. Yarışmacılardan dokuzu daha önce Berlin programında yer almış; altısı daha önce de yarışmaya seçilmiş. Programda farklı biçemlerin ve yeni seslerin yer almasına, sinema dilinin olanaklarının sergilenmesine özen gösterildiğini söylüyor festival yönetmeni.

AFRİKA’DAN ÜÇ YAPIM

Yarışmada bu yıl Afrika’dan üç yapım/ortak yapım var: Fildişi Sahili-Moritanya-Tayvan-Fransa ortak yapımı “Siyah Çay”, Senegal-Benin-Fransa ortak yapımı belgesel “Dahomey” ve Tunuslu Meryem Joober’ün Tunus-Fransa-Kanada-Norveç-Katar-Suudi Arabistan ortak yapımı “Ben Kime Aitim?”. Asya’dan Nepal-Hong Kong, Çin-Tayvan-Fransa-Norveç-Türkiye (muhtemelen TRT) ortak-yapımı “Shambhala”, Güney Kore’den “Bir Seyyahın İhtiyaçları” ve İran-Fransa-İsveç-Almanya ortak yapımı “Favori Pastam” var. Avustralya’dan bir filmin olmadığı yarışmada, Amerika kıtasından üç film var: ABD’den “Farklı Bir Adam”, ABD-Meksika ortak yapımı “Mutfak” ve bir hipopotamın Afrika ormanlarından Kolombiya’da bir sirke uzanan yolculuğunu konu alan Dominik Cumhuriyeti-Namibya-Almanya-Fransa ortak yapımı “Pepe” var.

AVRUPA SİNEMALARI

Avrupa sinemaları da ortak yapımlarla yarışacak: İrlanda-Belçika ortak yapımı “Bunlar Gibi Küçük Şeyler”le açılacak festivalde ünlü isimlerden çok yeni keşiflerle karşılaşacağız anlaşılan. Ülkemizde tanınan yönetmenlerden Fransız sinemasından Olivier Assayas’ın “Zamanın Dışında” ve Bruno Dumont’un İtalya-Fransa-Belçika-Portekiz-Almanya ortak yapımı “İmparatorluk”, Almanya’dan Andreas Dressen’in “Hilde’den Sevgilerle” filmlerinin yanı sıra, Fransız-Alman-Belçika ortak yapımı “Yabancı Dil”, Danimarka- İsveç ortak yapımı “Oğullar”, Avusturya-Almanya ortak yapımı “Şeytanın Banyosu”, İtalya’dan “Bir Başka Son”, İtalya-İsviçre ortak yapımı “Gloria”, Almanya’dan “Ölmek”, Almanya ortak yapımı belgesel “Architecton”u izleyeceğiz.