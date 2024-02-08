CHP de DEM Parti de rahatladı

Başak Demirtaş’ın İstanbul adaylığından çekilmesi hem CHP’nin hem de DEM Parti’nin elini rahatlattı. Yarın açıklanması beklenen İstanbul adayı için DEM Parti’de iki isim tartışılıyor: Eski Grup Başkanı Meral Danış Beştaş ve İstanbul Milletvekili Celal Fırat.

Önce AKP yanlısı medya ve sosyal medyadaki trol hesaplardan dillendirildi, sonra da Başak Demirtaş’ın ağzından duyuldu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylık konusu. Tüm siyaset bunu seçimlerde işine yarayacak şekilde değerlendirdi, medyaya çoğu örtülü mesajlar verildi.

Bu açıklama ile Ekrem İmamoğlu’nun 2019 seçimlerinde kendisine Belediye Başkanlığı kapısını açan Kürt seçmenin oylarından mahrum kalacağı umudu AKP’lileri sevindirdi. Bu adaylık her mecrada köpürtüldü, Kürt seçmenlere sıcak mesajlar verilmeye çalışıldı. Selahattin Demirtaş’a cezaevi yolunu açtığı tartışmasız olan “Seni başkan yaptırmayacağım” sözleri ve aradan geçen süreçte de AKP’nin lehine bir siyasi söylemi olmadığı unutturulmaya çalışılarak kirli bir propaganda sergilendi. “Başak Demirtaş kocasını cezaevinden çıkartmaya çalışıyor, Demirtaş AKP’ye karşı olmanın kendisine kaybettirdiğini fark etti” gibi söylemler parlamento içi siyasetin her cenahından dillendirildi.

ÖRTÜLÜ KALDI

DEM Parti ise Başak Demirtaş’ın resmi adaylık başvurusu olmamasına, tek taraflı irade beyanı olarak ortaya çıkmasına karşın adaylık açıklamasında tartışmaları körüklemeyecek bir söylem benimsedi. Yetkili kurulların belirlediği yol haritasına aykırı olan bu açıklamaya tepki göstermek bir yana Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’ın ağzından “Resmi başvurusu yok ancak arkadaşımızın beyanı başvuru olarak kabul edilmiştir” denilerek, “Partisine meydan okuyor, kavga çıkacak” beklentilerine ket vuruldu. “İstiyorsa adayımız Başak Demirtaş’tır” da denilmeyerek bu dayatmaya karşı duruldu ve “Havuzdaki en güçlü adaylarımızdandır” söylemiyle dengeli bir yaklaşım sergilendi. Oysa DEM Parti’de hem “Kent uzlaşısı” anlayışı çerçevesinde CHP ile süren görüşmelere zarar verecek hem de parti içi disiplini ile ünlü bu partide dayatma olarak kabul edilen bu karara karşı büyük bir rahatsızlık meydana geldi. Buna karşın hem parti tüzel kişiliği hem Başak Demirtaş dolayısıyla da Selahattin Demirtaş tartışma konusu yapılmadı, tartışmak isteyenlere de yol verilmedi. Çünkü DEM Parti yöneticileri bu adaylık açıklamasının aslında bir mesaj niteliğinde olduğunun, Selahattin Demirtaş’ın kendisini ve dolayısıyla politik gücünü hatırlatmaya dönük bir girişim olduğunun farkındaydı.

Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın cezaevi ziyaretinden sonra yaptığı “DEM Parti kimsenin payandası değil” sözlerinin Demirtaş’a ait olduğu izlenimiyle yapılmaya başlanan yorumlar durumu kontrolden çıkarmaya başlarken DEM Parti’den Başak Demirtaş’ın aday olmadığı açıklaması geldi. Açıklamada, “Bu kararın tam bir uyum ve koordinasyon içinde alındığının” da altı çizildi.

Gelinen son aşamada İmamoğlu’nun yeniden başkanlığını tehdit eden düğümün çözülmesi elbette CHP’de büyük bir sevinç yarattı ama aynı rahatlık DEM Parti Genel Merkezi’nde de yaşandı. Başak Demirtaş’ın adaylıkta ısrarı durumunda farklı bir seçeneğe yönelmesi çok zor olan DEM Parti’nin eli rahatladı.

ADAY KİM?

Bu gelişmenin hemen ardından DEM Parti’nin daha önce aday gösterileceği açıklaması hatırlatılarak “Aday kim?” sorusu sorulmaya başlandı. Baştan bu yana Genel Merkez’in gündeminde eski Grup Başkanı Meral Danış Beştaş ile İstanbul Milletvekili Celal Fırat’ın isimleri bulunuyor. Adaylığa en yakın isim olan Beştaş’ın siyasetin güçlü figürlerinden olmasına karşın İstanbul’a adaylığının simgesel anlam taşıyacağı ifade ediliyor. DEM Parti 9 Şubat’a kadar adayını kesinleştirecek.

MESAJ YERİNE ULAŞTI

Başak Demirtaş ismi etrafında gelişen adaylık tartışmaları ile Selahattin Demirtaş da hem gücünü test etti hem de bunu unutmamasını istediği çevrelere hatırlattı. Bu mesajın yerel seçimlerin ötesinde 2019 seçimlerine de bir gönderme olduğu yorumlarını da zaman test edecek.

TABAN UZLAŞISI ARAYIŞI

Kuşkusuz CHP’deki sevinç DEM Parti’den daha fazla, İYİ Parti desteğinden mahrum kalan İmamoğlu’nun seçimi kazanmasının riske girdiği kaygıları büyük ölçüde ortadan kalktı.

Demirtaş açıklamasından sonra aslında kesintiye uğramayan taban uzlaşısı stratejisi doğrultusunda çalışmalara devam ediliyor. CHP’nin İstanbul Adalar ve Esenyurt, Adana, Seyhan, Mersin Akdeniz ve Toroslar, Konya Cihanbeyli’de aday belirlerken DEM Parti seçmeninin “ikna olacağı” isimleri tercih etmesi, belediye meclislerinde de bu partiden isimlerin seçilmesinin sağlanması yönündeki temel stratejiden geri adım atmadan çalışmaların sürdüğü bildiriliyor.

YRP’NİN ELİ GÜÇLENDİ

Bu iki parti dışında bu süreçten karlı çıkan bir parti daha var: Yeniden Refah Partisi. AKP ile pazarlığı sürdüren Fatih Erbakan, bu karardan sonra AKP için vazgeçilmez partner olma niteliğini daha da pekiştirdi.

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BİLGİMİZ DAHİLİNDE

Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Bu kararın ardından ilk tepki DEM parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'den geldi. Temelli, ‘‘Sayın Başak Demirtaş’ın adaylık sürecindeki açıklamaları nasıl ki bize güç verdiyse bu açıklaması da güç katmıştır. 31 Mart seçimlerinden güçlenerek çıkacağız. DEM Parti’nin güçlenmesi bu ülkede demokrasinin güçlenmesidir. Başta kayyumlardan kurtulmak ve Türkiye’nin her yerinde yerel yönetimlerde söz sahibi olmak istiyoruz. Bunun mücadelesini Başak Hanım ile de Selahattin Başkan ile de vermeye devam ediyoruz." İfadelerini kullandı. İstanbul için gösterilecek adayı 2 gün içinde duyuracaklarını da belirten Temelli, "9 Şubat’ta açıklamayı düşünüyoruz, bu konudaki çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor" dedi. Öte yandan DEM Parti Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki Başak Demirtaş’ın adaylıktan çekilmesinin ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ilk mesajını iletti. Tiryaki’nin aktardığına göre Demirtaş’ın ifadeleri şöyle: "Başak hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dâhilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz."