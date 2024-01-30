Değişmeyen tek şey…

Efesli Herakleitos, kendi büyükşehir belediye başkanının da belirlenmeye çalışıldığı şu günlerde CHP’ye bakıyor olsaydı, başlıktaki üç noktayı yine aynı şekilde mi doldururdu, yoksa “Değişmeyen tek şey değişmemektir!” mi derdi, bilemiyorum.

Bir gazeteci olarak benim bilmediğim şeyleri, Polatlı’nın burnunun dibindeki köy irisi beldemdeki berberim biliyor, şaşıyorum.

Tam 10 gün önce, yurtdışına gitmeden saçı başı düzelttireyim diye gittiğimde, dükkânın arkasına seccadeyi yayıyordu. “Acelen yoksa 10 dakika bekle namazımı kılayım” dedi. Bekledim.

Buradaki esnaf genellikle bana sorar, haberi gazeteciden alalım diye. Ama berber başka. Daha ilk makası vurmadan, başlıyor ajans haberlerine: “Polatlı’da CHP bizim mevcut MHP’li başkanı aday gösterecek!”

Daha CHP Polatlı İlçe Örgütü’nün haberi yok. “Olur mu ya” dedim, “Ne CHP’lilerin eli gider oy vermeye, ne de MHP’lilerin.”

Olmuş. Oldu. Benim berber bildi!

Olayı benim berberden sonra duyan CHP ilçe örgütü orta şiddette bir deprem yaşadı. Eski ilçe başkanları, yönetim kurulu, belediye meclis üyeleri, dört belediye başkan aday adayı, yaklaşık 50 kişi derakap toplandılar. Tam üç saat tartışıp doluya koydular almadı, boşa koydular dolmadı. Hemen hepsi “Dayatmayı kabul etmeyelim” dedi. Kimi “Pasif direniş” dedi, kimi “Oy vermeyelim” dedi. “Oy veririm ama seçim çalışmasına katılmam” diyen oldu.

Olan oldu. Ankara’da Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Kızılcahamam, Kalecik ve Gölbaşı ilçelerinin “ülkücü, sağ, muhafazakâr” CHP’li adayları oldu. Kazanırlarsa, CHP kazanmış olacak? (mı?)

Şimdi, yaklaşık yüzde 30’u Kürt kökenli 95 bin seçmeni olan Polatlı’da vurgun yemiş gibi hisseden ve kerhen “adaylarına” destek açıklayan CHP’lilerin hesabı şu:

“Yeniden Refah Kürt kökenli adayla seçime giriyor. AKP’nin aday çıkarmayıp MHP’li Cumhur İttifakı adayını desteklemesi AKP’nin Şafi Kürt ağırlıklı seçmeninde yüzde 10-15’lik çözülmeye neden olabilir. MHP’li seçmen emre itaat eder partisinin adayına destek verir. CHP seçmeninin tamamı MHP’li adaya oy vermeyecektir. MHP’den CHP’ye geçen mevcut adayın oy oranı yüzde 20-25 arasında kalır. MHP- AKP ittifakı yüzde 45, CHP yüzde 25, Yeniden Refah yüzde 15, İyi Parti yüzde 5 oy alır. Yüzde 10’luk DEM ve CHP küskünleri ortada. CHP sandık görevlisi ve çalışmalara katılacak partili bulmakta zorluk yaşayacak gibi.”

Polatlı’nın CHP’lileri böyle diyor ama benim berber net: Kazanırız!

Belli ki CHP merkezi de benim berberle aynı fikirde. Ya da M. Yavaş’ı küstürmemek için Polatlı’yı gözden çıkarmış.

CHP, yeni genel başkan ağzından, “Artık sağ-sol kalmadı” diyen eski genel başkanı “tashih ederek” “Aynı şeyleri tekrar ederek farklı sonuç alamazsınız ve bunun için değişmeniz lazım. … Cumhuriyet Halk Partisi’nin sol, sosyal demokrat kimliğini unutmaması ve bunu doğru tarif etmesi gerekiyor” demişti ya. Aynı şeyleri tekrardan kastedilenin de sağdan sağdan giderek kazanmayı ummak olduğu anlaşılmıştı. Şimdi yerel seçim pratiğine bakınca, sanki yanlış anlaşılmış!

Türkiye belediyelerinin üç büyükleri Ankara, İstanbul ve İzmir’in başkanlarını bir solculuk/sosyal demokratlık kantarında tartsanız, Tunç Soyer ağır basar. Ama galiba aday belirlemede bu pek önemli bir kriter değil!

Bir kez daha görülüyor ki, sosyalistler CHP’nin solunda birleşik bir güç yaratamadıkça Türkiye gemisi sağa yatmaya devam edecek! Umarım gemi batmadan sol duyu galip gelir; sömürüye, pahalılığa ve yoksulluğa karşı, haklarımız ve geleceğimiz için birleşebilir, devrimci demokratik bir cumhuriyet yolunda birlikte ilerleyebiliriz.

Yoksa “değişmeyen tek şey değişmemek” olmaya devam edecek, batana kadar!