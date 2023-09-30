Emek mücadelesi gündem olacak

Emek Partisi (EMEP), gazetecilerle kahvaltıda buluştu. Buluşmada EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, EMEP Genel Başkan Yardımcıları Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve parti yöneticileri yer aldı.

Genel Başkan Selma Gürken EMEP’in dönem değerlendirmesini aktarırken İskender Bayhan ittifaklar, Sevda Karaca’da Meclis çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

GEZİ YARGILANAMAZ

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, Yargıtayın Gezi davası için verdiği son kararı değerlendirirken “Bu başından beri siyasi bir davaydı. İktidar Gezi ile hesaplaştı” dedi.

Türkiye’nin derin bir ekonomik kriz içinde olduğunu vurgulayan Selma Gürken “İktidarın attığı her adım emekçilere yoksulluk olarak yansıyacak” dedi.

Gürkan her şeye rağmen işçilerin direndiğinin de alını çizerek “Trendyol, Agrobay, FEDAŞ, Erkaplan, Artemis, Şireci, Sputnik... Hepsi basına yansımasa da ülkenin dört bir yanında, yüzlerce fabrikada işçiler ses çıkarıyor” dedi.

GÜÇLÜ YAN YANA GELİŞ

İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da yaklaşan yerel seçimler öncesi EMEP’in izleyeceği yol hakkında bilgi verdi.

Bayhan, EMEP dahil sol-sosyalist grupların değerlendirme sürecinde olduğunu belirterek, “Görüşmelerimiz sürüyor. Her parti ve yapı kendi iç muhasebesini yapma uğraşında. Bu süreç uzamamalı. Görüşmeler sonrasında önümüzdeki sürece birlikte mücadele ederek yanıt verme isteği tüm yapılarda kendini güçlü olarak hissettiriyor” dedi.

Yerel seçimler öncesi tutumlarını "Demokratik, halkçı bir yönetim etrafında birleşmeyi savunacağız” diyerek anlatırken genel seçimlerden farklı olarak yerelin dinamiklerinin de gözetileceği bir sürecin mümkün olduğunu ifade etti.

Beyhan özellikle AKP’ye desteğin yüksek olduğu işçi havzaların kaderine terke dilemeyeceğini söyleyerek bu bölgelerde de aday çıkarma eğiliminde olduklarını ifade etti.

GÜCÜMÜZ SOKAKTAN

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da parlamento çalışmasına dair aktarımlarda bulunurken “Biz mücadelenin temsilcileriyiz. Meclis’te de kavga büyük olacak ama bu kavgada bize güç verecek işçiler, kadınlar, gençler olacak. Bütün bu dinamiklerin gücüne yaslanacağız” dedi.

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi. EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, iktidarın anayasa çalışmaları ve partisinin tutumuna dair “Anayasa konusunda tutumunuz net. Bu siyasal koşullarda Anayasa yapılamaz. Demokratik bir anayasa buradan çıkmaz. Anayasaların içeriği kadar yapım süreci de önemli” dedi.

Dağlık Karabağ’da yaşananlara dair soruya da Gürkan şu yanıtı verdi: “Emperyalistlerin arasında çeşitli bölgelerde uzun zamandır karşılıklı restleşmeler yaşanıyor, paylaşım savaşları yaşanıyor. Emperyalistlerin politikalarının dünya halkları için Suriye’den Dağlık Karabağ’a her noktayı cehenneme çevirdiğini görüyoruz. AKP kapitalistler arası çelişkileri değerlendirerek ilerlemeye çalışıyor ancak bunun da sonuna gelindi.”

EMEP’İN ATALAY DESTEĞİ

TİP, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesi durumunda 1 Ekim'de Hatay'dan Ankara'ya yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu. İskender Bayhan, yürüyüşe parti olarak katılacaklarını aktardı. Bayhan, “Bölge örgütlerimiz ve Genel Başkan Yardımcımız Sedat Başkavak orada olacak. Bu yürüyüşü güçlendirmeye çalışacağız. Aynı zaman da Meclisin açıldığı gün Özel Okul Öğretmenleri Sendikası Ankara’da buluşacak. Orada da olacağız” dedi.