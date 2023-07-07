Fazla mesai işçinin onayına tabidir

Soru: Çalışmakta olduğum işyerimde fazla mesai dosyasına imza atmadım. Buna rağmen gönüllü hafta içi 4 saat mesai yaptım ve bana ocak ayından itibaren herkese yapılan zammı vermediler. Sebep olarak fazla mesai dosyasına imza atmamamı gösterdiler. İşçinin mesaiye zorlanması yasal haklara göre mesaiye mecbur olmaması değil midir bu konuda ne yapmalıyım?

Cevap: İş kanunumuz gereğince işçinin fazla mesai yapması kendi onayına bağlıdır. İşveren işçilerinden fazla mesai için onay almak zorundadır. Sorunuzdan anlaşılan siz işverene fazla mesai onayı vermemişsiniz. Bu sizin yasal bir hakkınızdır. Yani bu onayı vermek zorunda değilsiniz. İşverenin bu nedenle ücret artışında size ayrımcılık yapması ise yasal olmayan bir davranıştır. Bu nedenle iş sözleşmenizi haklı nedenle sona erdirerek işten ayrılabilirsiniz. Ayrıca yapılmayan ücret artışınızdan kaynaklanan ücret farklarını da işverenden talep edebilirsiniz. Bunların olabilmesi açabileceğiniz bir dava ile mümkündür. Bunun içinde bir avukatla görüşmelisiniz. Dava açmak istemiyorsanız işyerinizin bağlı bulunduğu Türkiye İş ve Çalışma Kurumu şubesine şikâyet dilekçesi verebilirsiniz.

HAKSIZ YERE TUTANAK YAZILIYOR

Soru: Çalışmakta olduğum işyerinde tazminat vermemek için haksız yere tutanak yazılıyor imzalamamız için baskı yapıyorlar bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Bu işyerinde 2 yıldır çalışıyorum.

Cevap: İşyerinde işçiye tebliğ edilen ihtar yazıları kendisini uyarmaya ve işine özen göstermesine yönelik olmalıdır. Böylece işçi daha özenli ve hatasız iş yaparak ileride işini kaybetmesine neden olacak olumsuz davranışlarda bulunmayacaktır. Ancak bunun tersi olarak ortada ihtar vermeyi gerektirecek somut ve objektif nedenler olmaksızın sırf işçiyi yıldırma ve bu yolla istifa etmesine yönelik olarak sudan diyebileceğimiz sebeplerle verilen ihtarlar esas itibarı ile geçersiz ihtarlardır. Siz şayet bu tür maksatlı bir ihtar baskısı altında olduğunuzu düşünüyorsanız işverenin verdiği ihtarlara karşı savunmanızı yazarak yanıt verin. Ayrıca vereceğiniz savunmalarda size isnat edilen suçlamaları kabul etmediğinizi de mutlaka belirtin. Unutmayın ki işçiye ihtar vermek tek başına işçiyi işten tazminatsız olarak çıkarmak için yeterli değildir. İşveren ihtara ve devamında işten çıkarmaya neden olan olayları kanıtlamak zorundadır. Dolayısı ile siz “haksız” nedenlerle ihtar verildiğini kanıtladığınızda o verilen ihtarların bir önemi olmayacaktır.

İŞSİZLİK MAAŞINA BAŞVURABİLİR MİYİM?

Soru: Geçen yılın ekim ayından beri sigortalıyım. Son iş yerimde 1 sene 5 ay çalıştım. Toplamda 1.986 iş günü çalışmışlığım var. Üniversiteye başlayacağım için istifamı verdim. Bu durumda işsizlik maaşı için başvuru yapabilir miyim?

Cevap: Üniversite nedeniyle işten istifa etmek suretiyle ayrılmış oluyorsunuz. Prim ödeme gün şartlarını yerine getirseniz dahi istifa hiçbir koşulda işsizlik ödeneğinden yararlanmanızı sağlayan bir işten ayrılma biçimi değildir. Bu sebeple işten ayrılırsanız işsizlik ödeneğinden yararlanmanız ne yazık ki mümkün değildir.