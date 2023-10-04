Haluk Levent affetmezse Deniz Akkaya’ya dava açılacak

Ahbap’ın kurucusu Haluk Levent’e yönelik iddialarda bulunan eski manken Deniz Akkaya hakkında ‘hakaret’ suçundan dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verildi. Haluk Levent eğer uzlaşmayı kabul etmezse Deniz Akkaya hakaret suçundan dava açılacak.

Binlerce depremzedeye yardım ulaştıran Ahbap’ın kurucusu Haluk Levent’e yönelik iddialarda bulunan eski manken Deniz Akkaya hakkında 5 ayrı suçtan soruşturma devam ediyor. Hakaret suçundan açılan dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verildi.

Sanatçı Haluk Levent’in kurduğu Ahbap Platformu, zor durumdaki insanlara, can dostlara uzattığı yardım eliyle büyük bir yardım ağına dönüşmüştü. 2013 yılında Ahbap Derneği kuruldu. Ülkenin yaşadığı afetler sonrasında dayanışma örgütlenmesi büyüdü. Ahbap’a halkın duyduğu güven 6 Şubat depremlerinden sonra yeniden gözler önüne serildi.

Yüzbinlerce insan bağışlarını Ahbap’a yaptı ve bu iktidar çevrelerinde rahatsızlık yarattı. Derneğe yapılan bağışlara el konulması çağrısı bile yapıldı. Troller Haluk Levent ve Ahbap’ı organize şekilde hedef gösterdi. Eski fotoğraflar yalan bilgilerle paylaşıldı.

Haluk Levent’in beraat ettiği suçlamalar gündeme getirildi. Ahbap ve Haluk Levent siyaset kürsülerinden de tehdit edilirken eski manken Deniz Akkaya da Haluk Levent’i hedef almış, geçmişte dolandırıcılıkla suçlandığını iddia etmişti. Deniz Akkaya’nın iddiaları iktidara yakın medyada geniş yer buldu.

Bu iddiaları yalanlayan ve mahkeme kararlarını paylaşan Haluk Levent, Deniz Akkaya hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarını tahkir ve aşağılama, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından soruşturma açmıştı.

Savcılık Deniz Akkaya hakkında ‘hakaret’ suçundan dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verdi. Haluk Levent eğer uzlaşmayı kabul etmezse Deniz Akkaya hakaret suçundan dava açılacak.

Diğer suçlamalardan ise savcılık takipsizlik kararı verdi.