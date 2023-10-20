İlk iki aylık süre deneme süresidir

Soru: İşe başlamanın ilk ayı istifa edersem ihbar tazminatı süresi çalışmak zorunda mıyım? 1 hafta çalıştım. İstifamı verdim. 1 hafta daha çalışacağımı bildirdim. ‘Olmaz 15 gün daha buradasın’ dediler. Yoksa ücret ödemeyeceklermiş.

Cevap: İş kanunumuzun aşağıda sunduğumuz 15. Maddesi gereğince İlk 2 ay deneme süresidir Bu süre her iki taraf (işçi-işveren ) içinde geçerlidir ve taraflar bu süre içinde iş sözleşmesini bildirimsiz olarak (ihbar süresi olmaksızın) sona erdirebilirler.

" Madde 15 - Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.

Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. "

Bununla birlikte yasa metninden de anlaşılacağı üzere deneme süresinin saptanması tarafların iradesine bırakılmıştır. Dolayısı ile şayet sizin iş sözleşmenizde bir deneme süresi saptanmışsa ilk 2 aylık süre içinde işten hemen ayrılabilirsiniz. Bundan dolayı da işverenin sizin ücretinizi ödememek gibi bir davranışı olamaz.

EMEKLİLİĞİME VEYA MAAŞIMA BİR ETKİSİ OLUR MU?

Soru: Ben 2005 Eylül ayında memurluğa başladım. Ancak 2002’den sigorta başlangıcım var. Şimdi memuriyette 18. yılım. 2002’den yaklaşık 60 günlük sigortamı, çalıştığım kuruma eklettirsem emekliliğime veya maaşıma bir etkisi olur mu? Ya da olumsuz bir durum ortaya çıkar mı?

Cevap: Ülkemizin Sosyal Güvenlik mevzuatı gereği bir kişinin farklı sosyal güvenlik kuruluşlarına (eski adıyla SGK, BAĞ-KUR, Emekli sandığı) olan hizmetleri son emekli olacağı kurumda birleştirilir. Buna hizmet birleştirmesi diyoruz. Sizin de memuriyetten önceki SGK (4-a) hizmetleriniz zaten 4-C yani emekli sandığı hizmetleriniz ile birleştirilecek. Bunun size zararı değil faydası olur. SGK olarak yapmış olduğunuz çalışma sizin Sosyal güvenliğe ilk başlangıç tarihiniz olur ve prim gün sayınız ile emekliliğe esas toplam kazancınız artar ayrıca emekli aylığınıza da olumlu yansır.

BEDELLİ ASKERLİĞE BAŞVURMAK KIDEME ENGEL Mİ?

Soru: 9 Kasım sevk tarihim, sülüsümü verip istifa edersem bedelliye başvurma durumunda veya tekrar tecil hakkımı kullandığımda tazminatın yatmama gibi bir durum söz konusu olur mu? Tazminat 16 Kasımda yatırılacak.

Cevap: Kıdem tazminatını düzenleyen ve halen yürürlükte olan eski İş Kanunumuzun 14. maddesi gereğince iş ilişkisinin askerlik sebebi ile sona ermesi koşulunda işçinin kıdem tazminatı ödenmelidir. İşçi bu sebeple işten ayrıldığını askere sevk belgesi (sülüs) ile kanıtlayabilir. Bu belgenin işverene ibraz edilmesi kıdem tazminatının ödenmesi bakımından yeterlidir. Askere sevk belgesi ibraz ederek kıdemi alıp, sonra askerliği tecil ettirmek bir anlamda işvereni yanıltmak anlamına gelir. Bedelli askerlik ise kıdem tazminatının ödenmesine engel değildir.