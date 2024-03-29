İlk kadın başkan olacak

Eskişehir, CHP’nin en güçlü olduğu kentlerden. 25 yıldan bu yana belediye başkanlığı koltuğunda siyasetin duayen isimlerinden Yılmaz Büyükerşen oturuyor. Büyükerşen’in yerini bıraktığı Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, kentin ilk kadın belediye başkanı olmaya en yakın isim.

Eskişehir, Yılmaz Büyükerşen; Yılmaz Büyükerşen Eskişehir’le anılır. Sadece siyasette değil başta Anadolu Üniversitesi olmak üzere kentin simgesi niteliğindeki pek çok alanda damgası görülen Büyükerşen, son 25 yılda da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Büyükerşen, ilerleyen yaşının yol açtığı dezavantajlar nedeniyle bu yerel seçimde aday olmadı. Son beş yılda kentin yönetimini fiilen üstlenen Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce’yi "Eğer eğitimde, şehircilikte emeklerim olduysa hakkımı sizlere helal edebilmek için Ayşe Hanım’a oy vermenizi istiyorum" diyerek Eskişehirli seçmene emanet etti. CHP Genel Merkezi’nin, yeniden aday olmayı istediği bilinen Büyükerşen’e vefasızlık göstermemek için sabırla kararını beklediği Büyükerşen’in adaylıktan vazgeçmekte gecikmesi nedeniyle yarışa biraz geriden başlayan Ünlüce, yoğun bir kampanya ile bu gecikmeyi telafi etmeye çalışıyor. Bu yerel seçimler, Büyükerşen’in aday olduğu dönemlerde yaşanan “sonucu baştan belli” seçimleri gibi değil. Ünlüce, adaylığının kesinleştiği gün itibarıyla soluksuz bir kampanya yürütüyor. Ancak uzun yıllardır ilk kez “Eskişehir’de belediye el değiştirir mi?” sorusu da sorulmuyor değil.

Büyükerşen kadar rahat bir seçim kampanyası yaşamıyor Ayşe Ünlüce. Yapılan tüm anketlerde CHP yine önde ancak aradaki farkın yüzde 2’ye kadar düştüğü sonuçlar da yayımlanıyor. Son 25 yılın aksine bu seçimdeki tedirgin havanın nedenlerine ilişkin anlatılanlar şöyle:

“Büyükerşen isminin eksikliği hissediliyor. Ayşe Ünlüce’nin, belediyeciliği iyi bilen, çalışkan, sosyal ilişkilerinde güçlü bir isim olmasına karşın adaylığının açıklanmasında gecikilmesi kampanya açısından olumsuzluk yarattı. Büyükşehir için CHP’nin Büyükerşen’den sonra akla gelen iki ismi Odunpazarı ve Tepebaşı’nın başarılarıyla tanınan isimleriydi ve bu isimler yerine Ünlüce’nin aday gösterilmesi örgütte kırgınlık yarattı. Ancak büyük ölçüde bu sorun aşıldı.”

Son yerel seçimde Millet İttifakı ortağı İYİ Parti bu seçimde kendi adayıyla yarışıyor. Genç bir iş insanı olan Melih Aydın’ın adaylığı da CHP’nin son yerel seçimde yüzde 52 olan oy oranına ulaşmasını imkânsız hale getiriyor.

AKP’NİN TRANSFER ADAYI

Ayşe Ünlüce’nin en yakın rakibi İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye katılan eski milletvekili ve iş insanı Nebi Hatipoğlu. AKP’ye katılım süreci; milyon dolarlarla ifade edilen transfer ücreti, ihale ve teşvik iddialarına konu olan Hatipoğlu, tüm bunlara karşın Ünlüce’yi başkanlık yarışında zorluyor. Seçilmesi durumunda gazetecilere maaş vereceği yönündeki açıklamalarıyla tepki çeken Hatipoğlu’nun kampanyasında kullandığı “kentsel dönüşüm, trafik sorunu ve pahalı su” sorunlarının halkta karşılık bulduğu ancak kazanmasına yetmeyeceği yorumları yapılıyor.

AKP’nin CHP’nin kalesi olarak bilinen bu kentin belediye başkanlığını kazanabilmeyi önemsediği biliniyor. Özel önem verilen tüm diğer kentler gibi bakanlar bu kentte de kampanyaya destek veriyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kente gelmesinin AKP’nin bu kenti kazanmayı çok istediğini gösterdiği yorumları yapılıyor.

YRP, AKP’Yİ ZORLUYOR

YRP’nin sevilen bir isim olan eski Vali Kadir Çalışıcı’yı aday göstermesi de AKP oylarını tehdit eden bir faktör olarak öne çıkıyor. Partisine kızan AKP’li seçmenin protesto oylarının bu isme gitmesinin AKP açısından olumsuzluk yaratacağı görülüyor.

Eskişehir yerel seçim sürecinin sonucu merak edilen illerinden. “25 yıllık CHP dönemi sona erecek mi, CHP Ayşe Ünlüce ile yerel iktidarını koruyacak mı?” sorusunun yanıtının görülmesine kısa süre kaldı. Ancak Ünlüce’nin son yerel seçimdeki yüzde 52’lik oy oranını yakalamasının zor olacağı ifade edilmekle birlikte Eskişehir’in CHP’de kalacağı görüşü kente hâkim.

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“ESKİŞEHİR’İN GÜZEL HİKÂYESİNİN 2’NCİ BÖLÜMÜNÜ YAZACAĞIZ”

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığına aday oldunuz. 25 yıllık Yılmaz Büyükerşen belediyeciliğinin ardından bu göreve aday olmak sizin için ne anlama geliyor?

Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye’de “Yılmaz Büyükerşen belediyeciliği” diye bir gerçek var. Bu kavram aslında yerel yönetimlerin de el kitabı niteliğinde. 1999 yılından bugüne, her dakikası paha biçilmez bir öğreti içeren bu belediyecilik anlayışının temelinde, sorunları çözme becerisi ve bunu da her türlü imkânsızlığa ve zorluğa göğüs gererek başarmak var. “İktidar desteği olmadan belediyecilik yapılamaz” sözünün geçerli olmadığı şehirdir Eskişehir.

Ben de bu başarı hikâyesinin son 5 yılında Genel Sekreter olarak Yılmaz Hocam ile çok yakın çalıştım. 25 yılın ardından bu vizyoner, halkçı ve sosyal belediyecilik bayrağının bana devrediliyor olması elbette çok onur ve gurur verici.

Diğer yandan baktığımızda bu adaylık sıradan bir başkan adaylığı değil. Burada 25 yıllık büyük bir emeğin emanet edilip, “Haydi şimdi Eskişehir’i daha ileriye taşıma sırası sende” denmesi gerçekten çok kıymetli. Sorumluluğumun farkındayım. Eskişehirliler ile bu güzel hikâyenin ikinci bölümünü birlikte yazmaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye’ye ilham kaynağı olan bozkırın ortasındaki bu şehircilik başarısının çağdaş, Atatürkçü, aydın bir Cumhuriyet şehri olan Eskişehir’imizde kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

Eskişehir’in ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmamda Sayın Genel Başkanım Özgür Özel, parti meclisimiz, Yılmaz Hocam ve Eskişehirlilerin bana olan inancı ve güveni, hayatımın en anlam yüklü görevlerinden biridir. Bu görevi Başkanlıkla taçlandırarak 1 Nisan sabahı güzel şehrimle büyük bir aşkla hizmet edecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu şimdiden hissediyorum diyebilirim..

Eskişehir’in yoksulluk başta olmak üzere temel sorunlarına yönelik çözüm önerilerinizi paylaşır mısınız?

Yakın zamanda yaptığımız lansman toplantısında projelerimizin detaylarını kamuoyu ile paylaştık. 70’ten fazla proje içeren Dengeli Kalkınma Modeli ile Eskişehir’de her bireyi kapsayan, merkezden kırsala dengeli ve birlikte büyümeyi hedefliyoruz. Diğer yandan ülkemizdeki derin yoksulluk can acıtan bir noktaya ulaşırken Eskişehir’de başta kadınlar ve dezavantajlı gruplar olmak üzere istihdamı önceleyen, bireylerin ekonomik bağımsızlığını amaçlayan bir yol izleyeceğiz.

Engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve dezavantajlı gruplar için eğitim, sosyal, kültür-sanat, destek çalışmalarını hayata geçireceğimiz Kıdemliler Yaşam Merkezi, Emek Lokali, Otizm Yaşam Merkezi, Ekolojik Çocuk Kreşleri, Kadın Destek Merkezleri, kültür sanatın kalbi olacak Aura Parklar, Gelenek Parkı ile farklı bir aşamaya taşıyacağız. Ulaşımda raylı sistemler, bisikletli ulaşım, elektrikli otobüslerle çevreci ulaşım gibi uzayıp giden ve birbirini destekleyen projeler zinciri hazırladık. Tabi hepsinin önünde elbette ekonomik tablonun yarattığı ortam var. Keşke hiç ihtiyaç olmasa dediğim yeni Halk Ekmek Fabrikamızı günlük 300 bin ekmek üretecek şekilde hayata geçirdik. Yeni aşevi kuruyoruz. Bunun yanında sosyal kart ile bu alanda önemli bir desteği de sağlayacağız. Sosyal konut projeleri ile dar gelirli vatandaşlarımızın barınma sorununa çözüm olacağız. Diğer yandan halk et ve halk bakliyat ile halkımıza ucuz gıdaya erişimi sağlayacağız. Bunu da kırsaldaki vatandaşlarımızla sözleşmeli tarım ve sözleşmeli hayvancılık modeli ile yaparak ekonomik bir döngü kuracağız. Tarım ve hayvancılığı güçlendireceğiz. Kooperatifleşmeye destek vererek e-ticaret konusunda yol gösterici olacağız ve yerel markalar oluşturup ürünlerin pazar sorununu aşacağız. Kent yoksulluğunu azaltmak üzere lokomotif görevini üstleneceğiz.

Genç işsizliğe karşı ise teknoloji ve inovasyon merkezini kuracağız. Öğrenci lokantaları, konukevleri, gençlik merkezleri, sosyal kütüphaneler ile gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Nitelikli insan gücünü şehrimizde tutmaya kararlıyız. Şehir turizmini kent-kırsal bütünlüğü ile büyük bir ekonomik kazanca dönüştüreceğiz. Ulaşım altyapısını güçlendirecek, enerjide güneş enerjisi yatırımlarına ağırlık vereceğiz.

Projelerimizi tek tek anlatırsam daha da uzayabilir. Temelinde belediyeciliği bilen, işin mutfağından gelen birisi olarak şunu çok net söylemek istiyorum. Sorunların çözümüne odaklanan, ayağı yere sağlam basan, sırf oy uğruna verilmiş vaatlerle değil toplumumuzun ve kamu yönetiminin gerçekleri ile örtüşen ve uygulanabilir projelerle şehrimizi her alanda geliştireceğiz. Bu gelişim sadece ekonomik, sadece sanatsal, sadece spor ve sosyal açıdan olmayacak. Projelerimizin hepsi bir pazılın parçaları gibi yerli yerinde ve herkesin mutlu olduğu bir şehir hedefiyle aşama aşama hayata geçecek.

Seçilmeniz durumunda Eskişehir’in ilk kadın belediye başkanı olacaksınız. Kadınların ihtiyaçlarını ve deneyimlerini gözeten eşitlikçi ve destekleyici bir kentsel planlama ve yönetim yaklaşımı açısından neler planlıyorsunuz?

Yıllarca sivil toplum kuruluşlarında görev almış, hak temelli kadın çalışmalarında aktif rol üstlenmiş birisi olarak bu alanda çok büyük deneyimlerim oldu. Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Komisyonu (TÜBAKKOM) Yönetim Kurulu Üyeliği ve İç Anadolu Bölge Temsilciliğinin yanında Eskişehir Kadın Platformu’nda aktif olarak çalıştım. Yerel Gündem 21 hareketinin Kent Konseyi sürecinde Kadın Meclisi Yürütme Kurulu başkan yardımcılığı ile Eskişehir için büyük bir kazanım olan Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’nin kurulmasında aktif rol aldım. Burada da uzun yıllar gönüllü hukuk danışmanlığı yaptım. Kaldı bu merkezi kurduğumuzda henüz ülkemizde bu konu konuşulmuyordu.

O merkez ile Eskişehir’de 40 binden fazla kadına eğitim verildi, hukuki destek sağladık. Halen de devam ediyor. Özellikle kadınların ekonomik özgürlüğüne yönelik kadın kooperatiflerini desteklemeyi sürdüreceğiz. Sağlıktan eğitime, istihdamdan kadına yönelik şiddetin önlenmesine kadar uzanan çeşitli müdahale alanlarında kadınların asla yalnız olmadığını gösteren kadın dayanışmasını her alanda güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

Kadınların kamu ya da özel sektör fark etmeksizin yönetim kademelerinde eşit temsiliyet mücadelesini cesaretlendireceğiz. Yollar, kamusal açık alan ve parklar, toplu taşım araçlarının kullanımı ve özellikle de tek başlarına kullanımları açısından kadının gücüne inanan Eskişehir’in lider kent olma yolunda projelerimizi kadını önceleyen bir bakış açısıyla hayata geçireceğiz. Mekânsal kısıtlamaların olmadığı, kırsaldan kente kadının her alandaki varlığını kentin yönetim politikasının merkezine konumlandıracağız. Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi ile kadınların örgütlü mücadeleye daha çok dâhil olmasını sağlayacağız.

Yeni dönemde kadın merkezlerinin sayısını arttıracağız, kadının özgürleşmesi, eğitimde, iş hayatında yükselmesi için çalışacağız. Kadını desteklemek adına yaşlarını, farklılıklarını, önceliklerini gözeterek Eskişehir’de her noktaya hizmet götüreceğiz. Kadın elinin değdiği bir şehir sözünün geçtiği her yerde ilk akla gelen şehir Eskişehir olacak. Bunu da Eskişehirli kadınlarla birlikte başaracağız.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçeleme ve eşit yurttaşlığın önündeki bakım yükü engelinin kaldırılması açısından nasıl projeleriniz bulunuyor?

Kadınların sosyal hayata eşit katılımı ve statülerinin iyileştirilmesi ancak ücretli, güvenceli işlere kavuşmaları ile mümkün olacaktır. Bu konudaki çalışmalara baktığımızda kadınların çalışma hayatına düşük katılımının başta gelen sebebinin ücretsiz ev emeği ve bakım sorumluluklarından kaynaklandığını gösteriyor. Kadın evde eş, anne, bakıcı, aşçı, temizlikçi gibi çeşitli kategorilerde görünmeyen emeğiyle geride bırakılmasını önlemek, çok önemli bir görev olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması projesine seçilen pilot illerden biri Eskişehir’dir. Bu konuda Eşitlik Birimi ile Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçelemeyi başarıyla uyguluyoruz.

Tabi bakım yükünün kaldırılması konusunda engelli ve bakıma muhtaç bireylere yeni destek merkezleri, ESMEK ile mesleki eğitimlere ve kurslara katılmak isteyen kadınların çocuklarına yönelik oyun evleri, ücretsiz kreş imkanı, kıdemliler yaşam merkezi ile yanlarında olacağız. Kadınların aile ekonomisine katılmasını sağlayacak istihdam yaratıcı tarımdan sanayiye, hayvancılıktan turizme kadar geniş bir yelpazede projeleri hayata geçireceğiz. Kooperatifleşme, şirketleşme, e-ticaret gibi alanlarda kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaparak onların cesaret ve iham veren gücünü ortaya çıkarmasını sağlayacağız. Kadının ekonomik özgürlüğünün yolunu açacağız. Sosyal, kültürel ve sanatsal olarak desteklemeyi sürdüreceğiz.

Kadınlarımızın donanımlarıyla, üretimleriyle, eğitimleriyle, geleceği dönüştürecek vizyonuyla eşit yurttaşlık önündeki bütün engellerin kaldırıldığı bir şehir, en büyük hedeflerimizdendir.

Eskişehir’de taban ittifakını sağlayabileceğinize inanıyor musunuz?

Şunu çok net söyleyebilirim ki; sahada bunu sağladığımızı görüyorum. Tabi ben buna taban ittifakı yerine Eskişehir İttifakı diyorum. Adaylığımın açıklandığı 10 Ocak tarihinden bu yana gece gündüz Eskişehir’in her noktasında ziyaretler yapıyoruz. Gittiğimiz yerlerde hangi partiye gönül verirse versin, hangi partiye oy verirse versin tüm hemşehrilerimden büyük bir ilgi ve sevgi görüyorum.

Aramızda çok sıcak ve güzel bir bağ oluştu. Eskişehir’in geleceğinin belirleneceği bu seçimin önemi konusunda partisi, görüşü ne olursa olsun herkes çok duyarlı. Konuşmalarımız salt bir seçim çalışması gibi olmuyor. Köyde, ilçede, mahallede, sokakta, kahvehanede nerede olursak olalım dertleşiyoruz, nasıl bu sorunu çözeriz diye fikir alışverişi yapıyoruz. Seçim sürecinde birbirimize sımsıkı tutunarak Eskişehir’i daha yukarılara çıkarmanın heyecanını yaşıyoruz. Nereye gitsek, “Eskişehir’e kadın belediye başkanı çok yakışır. Yılmaz Hoca’dan sonra sizi destekliyoruz.” sözleri ile karşılaşıyorum. Son dönemde çeşitli anketler yayınlanıyor. Oysa gerçek anket sokakta. Ben sokağın sesine bakıyorum.

Sadece Büyükşehir değil merkezde Odunpazarı ve Tepebaşı, kırsalda bulunan 12 ilçeden de büyük kısmını kazanacağımızı düşünüyorum. Buna tüm kalbimle inanıyor ve bunu da sahadaki gözlemlerime dayanarak söylüyorum. Eskişehir İttifakı, tüm ülkeye en güçlü mesajı sandıkta verecek.

Ayşe Ünlüce olarak diyorum ki; 31 Mart’ta Eskişehir için kazanacağız.