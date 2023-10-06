İşyeri adres değişikliğinde işçiye çıkış-giriş işlemi niye yapılır?

Soru: Yakın bir tarihte işyerimiz başka bir yere taşındı. Bu taşınma sonrasında benim ve diğer çalışma arkadaşlarımızın cep telefonlarına SGK’den çıkışlarının yapıldığı mesajı geldi. Bu durumu işyerinin insan kaynaklarına sorduğumuzda adres değişikliğinden dolayı çıkış giriş işlemi yapıldığını söylediler. Bu durum bizi tedirgin etti. Acaba yapılan işlem doğru mu? Bu işlemin bize haklarımız bakımından bir zararı var mı?

Cevap: İşçi çalıştıran işyerlerine kuruluşlarında SGK tarafından bir dosya açılır ve işyeri sicil numarası verilir. Daha sonra işverenler çalıştıracakları işçileri bu sicil numarası ile birlikte kuruma bildirirler. Yani sigortalı giriş işlemini gerçekleştirirler. İşyerlerinin bulunduğu il ve/ve ya aynı il içerisinde başka bir ilçeye taşınması durumunda bu değişikliğin işverence kuruma 10 gün içinde yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Taşınma başka bir ile oluyorsa ayrıca işyeri bildirgesi de verilmelidir.

Şimdi gelelim size niçin çıkış giriş işlemi yapıldığı sorusunun yanıtına:

İşyerinin aynı sigorta müdürlüğüne bağlı başka bir adrese taşınması koşulunda SGK işverene yeni bir sicil numarası vermez sadece adres değişikliğini dosya kayıtlarına işler. Dolayısı ile işçilere bir çıkış giriş işlemi uygulanmasına da gerek kalmaz. Ancak İşyeri başka bir ilçeye ve farklı bir SGK müdürlüğüne bağlı il ya da ilçeye taşınırsa durum farklılaşır. Bu durumda işverenin yukarıda belirttiğimiz bildirim işlemlerini gerçekleştirmesi gerekir ve akabinde kendisine yeni bağlı bulunulan SGK Müdürlüğünce dosya açılarak yeni bir sicil numarası verilir.

İşte bu durumda işçilerinde kapanan eski dosyadan çıkışlarının yapılarak yeni açılan dosyadaki işyerine girişlerinin yapılması gerekir. Bu tamamen bürokratik bir işlem olup aslında bir çıkış değil, nakil işlemidir ve çalışanların tedirgin olmasını gerektirecek bir durum değildir. Burada dikkat edilmesi gereken konu arada gün boşluğu olmamasıdır. Yani işçilerin çıkışlarının yapıldığı günün hemen ertesi gün girişleri yapılmış olmalıdır. Böylece çalışanlar prim gün kaybına uğramayacaklardır. Bu işlemden dolayı işçinin kıdem süresi, izin hakkı süresi gibi haklarına herhangi bir zarar gelmez.

Çalışanlar haklı olarak cep telefonlarına işten çıkarıldıklarına ait bir mesaj geldiğinde tedirgin olurlar. Ancak bu çıkış işlemi sadece belirttiğimiz nedene dayalı ise tedirgin olmalarına gerek yok. Tabii bu arada işverenden konuya ilişkin bilgi istemeleri ve e-devlet uygulamalarından sigortalı hizmet dökümlerine bakarak çıkış sonrası gün kaybı olmaksızın girişlerinin tekrar yapıldığını kontrol etmeleri de son derece önemlidir.

İŞTEN NE ZAMAN AYRILMALIYIM?

Soru: Özel sektörde çalışıyorum nikâh süremiz 1 yılını doldurmadan evlilik gerekçesiyle işten ayrılacağım aynı zamanda ücretli doğum izni süresi de başlamış olacak istifa edince doğum paramı alamayacağım biliyorum. Bu yüzden doğum iznine ayrılmadan iş değiştirsem doğum paramı alabilir miyim? Daha düşük maaşlı bir iş buldum bu sorun olur mu? Doğum iznine ayrılmadan ne kadar önce iş değiştirmem gerekir?

Cevap: Doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık istirahatli olacağınız süreye ilişkin Geçici İş Göremezlik Ödeneği’nden (Doğum parası) yararlanabilmeniz için doğum istirahatinizin başladığı tarihte işten ayrılmamış olmanız gerekiyor. İş değiştirmeniz ödenekten yararlanmanıza engel değildir. Önemli olan belirttiğimiz gibi istirahate ayrıldığınız tarihte işten çıkışınızın yapılmamış olmasıdır. Daha düşük ücretle iş bulmanız sadece alacağınız ödenek miktarına olumsuz yansır. Bunun dışında bir sorun olmaz.