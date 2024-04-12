Karanlık sabahın asıl sorumlusu

İktidar medyası seçim yenilgisine sokak köpeklerini bile gerekçe yaptı. Oysa kışın karanlığında çocukların okula gitmesi asıl mesele değil mi? Albayrak’ın kararıyla sürekli yaz saatiyle enerji tasarrufu sağlanmadı.

Mart 2024 seçimlerinin iktidar için bir hezimetle sonuçlanmasının ardından, iktidar medyası yenilginin nedenlerini tartışıyor. Fakat bu zamana dek, iktidarın her yaptığını körü körüne savunarak hayatta kalabilen iktidar medyası, iş eleştiriye gelince çuvallıyor.

“AKP neden yenildi?” sorusuna türlü türlü cevaplar arayan iktidar medyasının kimi kalemşörleri, sokak köpeklerinin dahi seçim yenilgisinde etkili olduğunu söyleyebildi. Meğer memlekette her şey güllük gülistanlıkmış da sokak köpekleri yüzünden seçmenler AKP’yi cezalandırmış.

“Sokak köpekleri sorun değil” sığlığına düşmek doğru değil. 2005 yılından bu yana belediyelerin hayvan barınağı açma zorunluluğu var ama 1390 belediyenin sadece 237’sinde hayvan barınağı var. Barınağı olmayan belediyeler, köpekleri toplayıp ya öldürüyor ya da ormana bırakıyor. Kent çeperlerindeki ormanlarda vahşileşen ve çeteleşen köpekler, kente indiklerinde ise insanlara zarar verebiliyor. Üstelik hali hazırda var olan barınakların da hali içler acısı. Bir gidenin bir daha gitmeye yüreği yetmiyor.

Evcil hayvan üretimi de yüzde 99 oranında kayıt dışılıkla sürüyor ve üretilen hayvanların pek çoğu sokaklara atılıyor. Buna da herhangi bir önlem alınmıyor.

Hele ki kış aylarında, sabah karanlığında okula giden çocukların ve tabii velilerin korkulu rüyası sokak köpekleri. Karanlıkta bir anda beliriveren köpekler, özellikle köpek korkusu olan insanların hayatını resmen çileye döndürüyor.

İnsanın en güçlü duyu organının gözleri olması, insanlık tarihi boyunca gündelik hayatımızın gündüz saatlerinde organize olmasını sağladı. Bu nedenle, gündelik hayat gün doğumuyla başlar ve gün batımıyla sona erer. Güneş doğduktan sonra sokağa çıkılır, okula gidilir, mesai yapılır ve battıktan sonra eve dönülür. Karanlık insan için tehlikeli olmasa dahi tedirginlik vericidir.

Yüksek Seçim Kurulu da bu gerçeğin farkında olacak ki, 20 Aralık 2023 tarihinde yayınladığı kararda, oy verme işleminin yurt sathında aynı saatte başlamayacağını belirtti. Karara göre Türkiye’nin doğusundaki 32 ilde seçimler 07:00’da başlayacak, batısındaki 49 ilde ise seçimler 08:00’da başlayacaktı. Kararın gerekçesinde de “güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar” ifadesinin altı çizilmişti.

Kararda eleştirilecek bir şey yok fakat madem güneşin doğuş ve batışındaki farklılıklar dikkate alınarak yurt sathında aynı saatte seçimler dahi yapılmıyor, o halde neden ve nasıl yurt sathında okullar aynı saatte açılıyor, üstelik o saat, Ağrı’daki gün doğumu esas alınarak belirleniyor? Ağrı’da gündüz okula giden çocuklar, Edirne’de neden güneşin doğduğuna ilk dersin sonunda tanık oluyor?

NÜFUS AZ ELEKTRİK TÜKETİMİ YÜKSEK

Seçimlerin 07:00’da başladığı iller ile 08:00’da başladığı illerin elektrik tüketimini Elektrik Mühendisleri Odası eski Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya hesaplamış. Sakarya’nın hesaplarına göre seçimlerin 07:00’da başladığı 32 ilde, nüfusun yüzde 23,4’ü yaşarken, batıdaki 49 ilde nüfusun yüzde 76,6’sı yaşıyor. Elektrik tüketiminde ise makas daha da açık. Doğudaki 32 ilin toplam elektrik tüketimindeki payı yüzde 16,3, batıdaki 49 ilin toplam elektrik tüketimindeki payı yüzde 83,7.

Buna rağmen, 2016’da Berat Albayrak’ın enerji bakanı olduğu dönemde alınan kararla Türkiye sürekli yaz saati uygulamasına geçti. Uygulamanın elektrik tüketimini daha da artırdığı, üstelik ülkenin batısında gündelik hayatın organizasyonunun daha da zorlandığı 8 yıllık tecrübeyle sabit. Sokak köpeklerinin başat sorun olarak kodlanması da hemen hemen aynı döneme denk geliyor. Çünkü ufacık çocuklar, zifiri karanlıkta, in cin top oynarken sokağa çıkıyor ve köpeklerle baş başa kalıyor. E iktidar kusursuz olduğuna göre, onun aldığı kararlar asla sorgulanmayacağına göre sürekli yaz saati uygulamasında iktidar medyası için eleştirilecek bir şey yok. Olsa olsa sokak köpekleridir yenilginin nedeni.

Böyle bir tablo ortada dururken, iktidarın sürekli yaz saati uygulaması yerine sokak köpeklerini yenilginin gerekçesi olarak göstermek iktidar medyasındaki çelişkiyi de ortaya koyuyor. Benzer çelişkiler seçim yenilgisini teşhis ederken sunulan hemen hemen her argüman için geçerli. Bu haliyle, devlete angaje olmuş gazeteciliğin krizine de 31 Mart’tan sonra tanık oluyoruz. İktidar medyası, seçimlerin bile yurdun doğusunda farklı saatlerde yapılmasını görüyor ama Berat Albayrak’ın sürekli yaz saati uygulamasını eleştirmek akıllarına gelmiyor.