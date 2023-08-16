Mafya günlükleri

Ucuza satılan vatandaşlık, kara paranın aklanmasının önünün açılması, rant düzeni ve devletteki çürüme Türkiye'ye mafya akınını doğurdu. Bununla birlikte Türkiye bir kokain rotasına dönüştürüldü.

Türkiye’nin dünya mafyasının üssüne dönüşmesiyle ilgili örneklerin sonu gelmiyor. Cumhur İttifakı tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının çok ucuzlatılması dünya mafyasının Türkiye'ye akın etmesine neden oldu. Kara paralarıyla yatırım yapan ya da 400 bin dolara ev satın alan uluslararası suç örgütlerinin liderleri Türkiye Cumhuriyeti kimliğinin arkasında saklanabiliyor. Bu sayede Türkiye'de yakalansalar bile yargılanacakları ülkeye iade edilmiyorlar. Dubai'nin kendileri için güvenli bir liman olmaktan çıkmasından endişe eden mafya liderleri soluğu Türkiye'de alıyor.

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde bunun çok sayıda örneğiyle karşılaştık ve yazdık.

Marmaris'te bir parktaki bankta para dolu çantasını unutan ve karakola çantasını iade etmek için çağırılan kişinin İsveç'in kırmızı bültenle aradığı çete lideri Rawa Majid olduğu anlaşılmıştı. İsveç'i kana bulayan bu uyuşturucu kaçakçısı, Bodrum'da villa alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştu. 4 ay sonra tahliye oldu ve vatandaş olduğu için İsveç'e iade edilmedi.

Almanya merkezli büyük bir dolandırıcılık şebekesinin lideri olduğu iddia edilen İran asıllı Ahmet Nazari'nin Türk vatandaşı olduğunu Sedat Peker gündeme getirmişti.

Üstelik kırmızı bültenle aranan bu suç örgütü liderine silah ruhsatı da verilmişti. Sedat Peker, Ahmet Nazari'nin arkasında Mehmet Ağar'ın olduğunu öne sürmüştü.

Sedat Peker'e suikast planına finansör olduğu iddiasıyla Dubai'de tutuklanan Ahmet Nazari'nin tahliye olduktan sonra İstanbul'a döndüğü iddia ediliyor.

Hollandalı yetkililer de Avrupa'nın en büyük uyuşturucu baronlarından Jos Leijdekkers'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu iddia etmişti. Bu konuda kesin bir delil yok.

Ama Hollanda medyası yıllarca bu uyuşturucu kaçakçısının Dubai ve Türkiye'de yaşadığını ve kara parayla mülkler satın aldığını anlattı. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'ndan ayrılmasından kısa süre sonra, haziran ayında Jos Leijdekkers'in çetesine önemli bir operasyon yapıldı ve 1 milyar TL'lik mal varlıklarına el konuldu.

10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Ama 10 milyar dolarlık uyuşturucu ticaretini yönettiği öne sürülen Jos Leijdekkers kayıplara karıştı. Kısa süre sonra onun sağ kolu Isaac Bignan ise Türkiye'den kaçmaya çalışırken yakalandı.

'Balina' kod adlı ve kırmızı bültenle aranan Isaac Bignan'ın karısı ve çocuklarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı iddia ediliyor. Halen hapiste olan Isaac Bignan, Hollanda'ya iade edilmemesi için uğraşıyor. Bu çetenin içinde Türk vatandaşlığı alan kaç kişinin bulunduğu soru işareti.

Belçika medyasında son olarak gündeme gelen bir iddia, tablonun çok daha vahim olduğunu ortaya koyuyor. Standaard internet sitesinin muhabiri Mark Eeeckhaut'un haberine göre; ülkenin en büyük uyuşturucu kaçakçılarından Bosna Hersekli 38 yaşındaki Sani Al Murdaa ve onun sağ kolu 48 yaşındaki Arnavut Flamur Sinanaj'ın İstanbul'da yaşadığı tespit edildi.

Belçika kırmızı bültenle aradığı bu kişilerin iadesi için Türkiye'ye başvuru yaptı. Ancak Türkiye'den gelen yanıtta Sani Al Murdaa ve Flamur Sinanaj'ın Türk vatandaşı olduğu ve iade edilmeyeceği belirtildi. Bu iki uyuşturucu kaçakçısı Belçika'nın Anvers limanında yakalanan 3.2 ton kokain davasında aranıyor. Latin Amerika'dan Avrupa'ya kokain sevkiyatının önemli isimlerinden olduğu öne sürülen Sani Al Murdaa Karadağ merkezli Skaljari suç örgütünün önde gelen üyelerinden biri.

Skaljari Çetesiyle yine Karadağ merkezli Kavac Çetesi'nin Avrupa'daki savaşında 50'yi aşkın kişi öldürülmüştü. Son olarak Skaljarilerin lideri Jovan Vukotiç 8 Eylül 2022'de İstanbul Mecidiyeköy'de öldürülmüştü. Onu Türkiye'deki mafya gruplarına öldürten Kavac Çetesi'nin liderleri de İstanbul'da yakalanmıştı. Vukotiç'in ve onu Türkiye'deki mafya gruplarına öldürten Kavac liderlerinin oturum izni almaya çalıştıkları ortaya çıkmıştı. Üstelik Kavac liderlerinden ele geçirilen flash disklerde iki yıl önce İstanbul'da Skaljari örgütü liderlerinden Risto Mijanoviç'i işkence yaparak öldürdükleri görüntüler bulunmuştu. İşkence yapılan ve cinayetin işlendiği Sarıyer'deki lüks villanın sahibi ise Avrupa'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Zeljko Bojaniç idi. Tüm dünyada kırmızı bültenle aranan Bojaniç'in sahte kimlikle 8 yıldır Sarıyer'de lüks hayat sürdüğü anlaşılmıştı.

Ayrıca Belçika, 'Siyah' lakaplı suç örgütü lideri Abdelilah E.M.'nin de Türkiye'de olduğun tespit etmiş ve iadesini istemişti. Ancak suçluları iade anlaşması olmadığı için Türkiye 'Siyah'ı da iade etmemişti. Belçika İçişleri Bakanı yaptığı bir açıklamada Türkiye'de suçlulara vatandaşlık verilmesini eleştirmişti. Sadece Avrupa değil, Güney Amerika'daki uyuşturucu baronlarının da Türkiye'yi mesken tuttuğu iddia ediliyor. Latin Amerika ülkesi Ekvador'da uyuşturucu ve çetelerle mücadele sözü veren devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio geçen hafta suikastla öldürüldü. Kısa süre önce uyuşturucu baronlarınca tehdit edildiğini söylemişti. Devlet başkanı adayını öldürttüğü iddia edilen Los Choneros Cetesi'nin lideri Adolfo Macias 4 bin asker ve polisle yapılan operasyonla bir cezaevinden daha güvenlikli bir hapishaneye sevk edildi.

Bolivya medyası bu çetenin rakibi ve Ekvador'un ikinci büyük çetesi Los Lobos'un lideri Chavarria'nın Türkiye'de olduğunu öne sürdü. Vatandaş yapıldığına dair bir bilgi yok.

'Pipo' lakaplı çete liderinin Bolivya Cezaevleri'nde 8 bin mensubunun olduğu iddia ediliyor. Bu çete Meksika'nın büyük kartelleriyle ortak hareket ediyor.

VATANDAŞLIK UCUZA SATILIYOR

Son yıllarda ucuza satılan vatandaşlık, kara paranın aklanmasının önünü açan Varlık Barışı yasaları, mafyanın meşrulaştırıldığı rant düzeni ve devletteki çürüme Türkiye'ye mafya akınını doğurdu.

Bununla birlikte Türkiye bir kokain rotasına dönüştürüldü. Sadece Avrupa ve Ortadoğu pazarına giden yollar oluşturulmadı. Türkiye de büyük bir pazar oldu.

Hollandalı baron Jos Leijdekkers'in çetesine Haziran ayında yapılan operasyon buna karşı harekete geçileceği umudu yarattı ve Avrupa'daki yetkililer de bu umudu ifade etti.

Ancak devamı gelecek mi? Gelecekse operasyonlar derinleştirilecek mi? Bu mücadelenin inandırıcı olması için şu soruya yanıt bulunmalı:

Hakkında kırmızı bülten olan, sabıkalı kişiler nasıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabildi? Çünkü yasaya göre bu kişilerin vatandaş yapılması imkansız. Bunu sağlayacak kadar güçlü bir çete mi var ve bu gücü nereden alıyorlar?

Bu sorular aydınlatılmadan Türkiye'nin bir mafya üssü olmaktan kurtulması imkansız.