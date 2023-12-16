Milletvekilinin ölümü… Kamera kayıtları incelemeye alındı

Saadet, kardiyologların “Damarlar sorunlu ancak bir şey tetiklemiş” sözlerinden sonra Bitmez’e müdahale edenleri ve düştükten sonra da “Allah’ın gazabı”, “Geber” diyenleri bulmak için kamera kayıtlarını inceliyor.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM’de yaşamını yitiren dördüncü milletvekili oldu. Meclis’te yaşanan ilk ölüm, 10 Şubat 1925'te Afyon Milletvekili Ali Çetinkaya’nın, Ardahan Milletvekili Halit Paşa'yı silahla vurarak öldürmesiyle yaşandı.

İkinci ölüm, Siirt ilinin iki milletvekili İdris Arıkan ile Zeki Çeliker’in Meclis kulisinde tartışmaya başlamasıyla yaşandı. Bağımsız Milletvekili Çeliker’in, ANAP Milletvekili Arıkan’a yeğeninin milletvekili seçilmesine destek vermediği gerekçesiyle hesap sorduğu tartışmayı ayırmak için DYP Siirt Milletvekili Abdürrezzak Ceylan araya girdi. TBMM’de farklı siyasi görüşlerden milletvekillerinin bile sevip saydığı bir isim olan Ceylan, iki milletvekilinin kavgası sırasında Arıkan’ın silahından çıkan kurşunla öldü.

30 Ocak 2001'de Meclis İçtüzüğü’nün değiştirilmesi için yapılan ve tartışmaların eksik olmadığı oturumlardan birinde üçüncü ölüm yaşandı. DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu, yumruklaşmaya varan kavga sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Dördüncü ölüm ise 12 Aralık günü Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in TBMM kürsüsünde konuşma yaparken kalp krizi geçirmesi sonucu oldu. Bitmez’in yanına ulaşan ilk milletvekillerinin söylediklerine göre, Bitmez, yere düştüğü an yaşamını yitirdi. Müdahale ile çalışan kalp sonra tekrar durdu ve milletvekili iki gün makinaya bağlı tutulduktan sonra hayata veda etti.

53 yaşındaki Bitmez’in trajik ölümü Meclis’te büyük üzüntü yarattı. Üzüntüyü artıran en önemli nedenlerden biri de Bitmez’in, konuşması sırasında yaşadığı tansiyonu yüksek müdahaleler ve yere düştükten sonra muhatap olduğu sözler. Bitmez, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları dolayısıyla AKP’nin politikalarını eleştirdiği konuşması sırasında iktidar partisi milletvekillerinin sözlü saldırıları arasında güçlükle konuşabildi. Bu Meclis’te çok alışıldık bir durumdur. Hemen hemen hiçbir milletvekili siyasi rakiplerinin müdahalesi olmadan konuşma şansını yakalayamaz. Ama kalbinin durduğu kısa süre içinde anlaşılan Bitmez’e tepkilerin yere düştükten sonra da sürmesi çok rastlanılan bir durum değildi.

HİÇ ARA VERMEDİ

Bitmez’in konuşması sırasında neredeyse hiç yerine oturmayan aralıksız müdahale eden AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, yere düşerken başını iki kez de basamaklara çarpan Bitmez’e yönelik “Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı…” dediği iddiası büyük tepki topladı. Zengin, konuşması boyunca Bitmez’e sayısız kez “Yazıklar olsun sana” diye bağırdı, yalancılıkla itham etti. Grubun ilk sırasında oturan grup başkanvekillerine diğer AKP milletvekilleri de bağırarak, hakaret ederek destek verdi.

Özellikle AKP milletvekillerinin canlı yayınlanan TBMM Genel Kurulu toplantılarında “yüksek yerlere görünmek” için abartılı müdahalelerde bulundukları bilinir ama o gün bu müdahale aralıksız sürdü. AKP milletvekillerinin kendileriyle aynı siyasi kökenden gelen Saadet Partililerin eleştirilerine hiç tahammülü yok. Sağ, muhafazakâr, İslamcı seçmene hangi mesajların, ne şekilde ulaşacağını bilen ve hassas sinir uçlarını ustaca harekete geçirebilen Saadet milletvekillerinin eleştirileri her zaman AKP Grubu’nun tansiyonunu yükseltiyor. O gün de öyle oldu…

ÇOK SAYIDA TANIK VAR

Bitmez’in hastaneye kaldırılmasından sonra “Allah’ın gazabı” sözlerinin kimin ağzından çıktığı konusunda, Başkanlık Divanı’nda oturanlar ve muhalefet milletvekillerinin işaret ettikleri tek isimdi Özlem Zengin… Meclis tutanaklarına “AKP sıraları” ibaresiyle sahipsiz bir şekilde giren bu sözlerin Zengin’in ağzından çıktığının sayısız tanığı var.

Bu sözler Genel Kurul tutanaklarına yansıdı ama milletvekilleri söylenenlerin bununla sınırlı olmadığını söylüyor. Meclis kulislerinde “Geber…”, “Bizimle uğraşan herkesin sonu böyle olacak” denildiği anlatılıyor.

SAADET PARTİSİ PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Şimdi Saadet Partisi milletvekilleri, bir yandan arkadaşlarına son görevlerini yerine getirirken bir yandan da “Allah’ın gazabı” diyen milletvekilini arıyor. Özlem Zengin kendisinin söylediğini itiraf etmedi, hatta arka sıralarda oturan arkadaşlarının tam göremedikleri için bunu söylemiş olabileceğini anlattı.

Saadet Partisi milletvekilleri özellikle de Bitmez’e müdahale eden kardiyologların “Damarlar sorunlu ancak bir şey tetiklemiş olmalı” sözlerinden sonra kalp krizi geçirmesinde etkisi olanları ve yere düştükten sonra da tepki göstermeyi sürdürenleri bulmaya çalışıyor. Olayın yaşandığı gün birleşimi yöneten CHP’li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’dan salondaki kameraların kaydettiği görüntüleri aldılar. Bu kayıtlar incelendikten sonra çok sayıda milletvekilinin “Gözümle gördüm” dediği milletvekilinin ismi kesinleşecek…

Ankara’da siyasi tansiyon yüksek. Genel seçimin ardından iktidar için “Sağlama”, muhalefet için de “Varolma” mücadelesine dönüşen yerel seçimler gerginlik kaynağı. Milletvekili seçilmeyi başarsalar da yerel seçimlerde ortaya çıkabilecek olumsuz bir tablonun sorumlusu olma korkusu, liderin iki dudağı arasına sıkışan vekilleri endişelendiriyor. Yaşanan trajik ölüm nedeniyle kısa bir sükûnet dönemi olabilir ama gergin, ayrımcı, tahammülsüz siyaset anlayışını düstur edinenler bu ölüm hiç yaşanmamış gibi öğretileni yapmayı sürdüreceklerdir.