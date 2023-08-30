Neo Osmanlıcıların Libya’da yediği naneler

Libya ve İsrail ucu Türkiye, İtalya ile ABD’ye de uzanan diplomatik bir krizin içinde. Trablus yönetiminin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile Roma’da buluştuğu için görevden alınması gözleri Türkiye’ye çevirdi. Menguş’un İstanbul’a kaçması – 24 saat boyunca resmi olarak doğrulanmasa da-, Ankara’nın Trablus’un hamisi olması Türkiye’nin krizdeki payını sorgulattı.

Libya, Türkiye’nin Kuzey Afrika’ya, oradan da “kara kıta”ya açılan kapısı. Fransa öncülüğünde gerçekleşen NATO müdahalesinin ardından iç savaşa sürüklenen çok parçalı ülkede Türkiye, Trablus yönetimi üzerinden kendisine bir hegemonya alanı tesis etti.

Doğu Akdeniz’de, Kuzey Afrika’da ve Afrika içlerinde Trablus vasıtasıyla alan tutuluyor. Trablus’taki yönetime destek karşılığında küresel-bölgesel güç merkezlerinin buradaki etkinlik mücadelesinde nüfuz alanını genişletiyor.

TRABLUS’UN HAMİSİ ANKARA

Türkiye, Trablus’a sadece mali destek sunmuyor, bu ülkenin güvenliğini de sağlıyor. Trablus’a yürüyen General Hafter’i durduran da Türkiye’nin desteğiydi. Libya’da konuşlu askerler, inşa edilen üsler, kiralanan limanlar, sık sık Ankara’da ağırlanan liderler. Hepsi Türkiye’nin bu ülkedeki askeri-siyasi ağırlığını gösteriyor.

Tam da bu nedenle Trablus yönetiminde patlak veren krizin Ankara’dan bağımsız ele alınamayacağına dair çeşitli olasılıklar üzerinde duruluyor.

1-Görüşme Ankara’nın planıydı: Trablus’un hamisi konumundaki Ankara, Tel Aviv ile ilişkileri rayına koyduktan sonra hamisi olduğu Trablus’u da benzer bir yola itti. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yeni açılımlar peşinde olan Saray rejimi yeni bölgesel stratejisi kapsamında bir siyasi-ekonomik hat oluşturma peşinde.

2-Ankara’yı devreye Tel Aviv soktu: Bir diğer iddia ise Tel Aviv’in, Trablus’un hamisi konumundaki Ankara’yı devreye sokarak Libya ile ilişkileri düzeltmeye çalıştığı yönünde. Abraham Anlaşmaları kapsamında Körfez Arap ülkeleri ve Fas ile resmi ilişkiler kuran İsrail, benzer anlaşmayı diğer bölge ülkeleriyle de yapmanın peşinde. Burada da Türkiye’nin nüfuzu kullanılmaya çalışılıyor.

TÜRKİYE’NİN VARLIĞI KRİZ NEDENİ

Türkiye’nin Libya’daki nüfuzu sadece bu ülkede değil, bölge ülkeleri nezdinde de rahatsızlık nedeni. Libyalı gruplar Türkiye’nin faaliyetlerini “işgal” olarak nitelendiriyor. Örneğin geçen hafta “Humus’un Genç Direnişçileri” isimli grup Türkiye'nin ülkenin batısındaki Humus kasabasında bir limanı 99 yıllığına kiralayarak askeri üsse çevireceğine dair iddialar üzerine bir açıklama yaparak, bunu “savaş nedeni” saymıştı. Grup, “Limanı savunmak ve Türkleri kasabadan çıkarmak için mücadele edeceğini” duyururken Libya’nın sömürgeleştirilmeyeceği belirtmişti.

Tobruk’taki Temsilciler Meclisi de Türkiye’nin Trablus üzerinden ülkeye yerleşmesine şiddetle karşı. Sık sık yapılan açıklamalarda Türkiye’nin Libya’dan çekilmesi talep ediliyor. Hakeza Kahire de Ankara’nın artan varlığından derin bir rahatsızlık içerisinde.

BAKANIN GELMESİ TESADÜF SAYILMAZ

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından görevden alınan Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş, iddia edildiği gibi ülkesinden kaçarak İstanbul’a geldiyse şayet, bu tercih tesadüf değil.

Şarkul Avsat’taki analizlerde uzmanlar Menguş’un ‘sığınmak’ için Türkiye’yi seçme nedenini, Ankara ve Dibeybe hükümeti arasındaki güçlü bağa ve Türkiye’nin Dibeybe’yi etkileme gücüne bağladı.

Halef-selef Dışişleri Bakanları Çavuşoğlu ve Fidan ile yakın ilişkide bulunan Menguş’un durumuyla ilgili 24 saat boyunca Ankara’dan herhangi bir yorum yapılmadı.

JEOPOLİTİK SINIRLARI LİBYA’DAN ÇİZMEK

İki yönetim, iki ordu ve iki başbakanın olduğu Libya’da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’ne karşı Dibeybe liderliğindeki Trablus yönetimini destekleyen Ankara, bu ülkedeki varlığını kalıcılaştırmayı uzun erimli stratejinin bir parçası olarak görüyor.

Yandaş medyada çıkan “Akdeniz’deki varlığını ve çıkarlarını koruyabilmesi açısından, Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik sınırlarının Libya’dan başladığını ifade etmek abartı değildir” şeklindeki yorumlar bu konudaki niyeti ortaya seriyor. 27 Kasım 2019’da imzalanan güvenlik ve deniz yetki alanlarının belirlenmesi anlaşması bir dönüm noktası olmuştu.

NÜFUZ REKABETİNDE BOŞA DÜŞEN ADIMLAR

Türkiye’nin Mısır, İran, Suudi Arabistan, BAE, İtalya gibi ülkelerle giriştiği jeo politik rekabet kızışırken aktörler yeni hamlelerle ön alma arayışında. Roma görüşmesi çökse de yeni adımların gelmesi kaçınılmaz.

Trablus-Ankara hattında oluşan asimetrik bağımlılık ilişkisi düşünüldüğünde, Libya’nın Batısı’nda yaşanan ve de yaşanacak olan gelişmelerin Türkiye’den bağımsız ele alınması en azından şimdilik mümkün değil. Çok aktörlü bir krize dönüşen Roma’daki gizli görüşme de bu bağlamda ele alınmalı.