Sağlıklı, mutlu yıllar

Ve biz yine bir kış daha geçireceğiz:

büyük öfkemizin içinde,

ve mukaddes ümidimizin ateşinde ısınarak…

Nazım Hikmet

Bugün yeni yılın ilk günü.

Berbat geçen bir yılın daha ardından neşeye ve umuda ihtiyacımız var.

Bugün, neresine el atsanız ilmek ilmek dökülen sağlık sistemi üzerine yazmak istemiyorum.

Bugün çevremizi saran bütün kötülüklere inat iyi dilekler, güzel temenniler yazmak istiyorum.

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Bu yıl;

Parası olanın her türlü sağlık hizmetine ulaşıp, olmayanın beş dakikalık muayene için günlerce, haftalarca randevu sırası beklemediği…

İstiap haddini çoktan aşmış olan acil servislerin tıklım tıklım dolup taşmadığı…

İnsanların telefon başında randevu beklerken ölüp gitmediği…

Sağlık çalışanlarının acillerde, polikliniklerde, servislerde şiddete uğramadığı…

Sağlıkta şiddetin son bulduğu…

Doktorların göçmen kuşlar gibi yaban ellere uçmadığı…

Hastaların özel hastane patronlarının kâr hırsına terk edilmediği…

Herkesin eşit, ücretsiz, nitelikli, anadilinde sağlık hizmetine erişebildiği…

“Herkese Sağlık Güvenli Gelecek” mücadelesinin tekrar yükseldiği…

Hastane bahçelerinde, alanlarda, meydanlarda tekrar “AKP Sağlığa Zararlıdır!” sloganlarının yankılandığı…

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Depremlerin, sellerin, “doğal afet”lerin şehirlerimizi yerle bir etmediği, insanlarımızın canını almadığı…

Salgın hastalıkların kitleler halinde ölümlere yol açmadığı…

Arkadaşlarımızı, dostlarımızı, sevdiklerimizi, hele de zamansız yitirmediğimiz…

İşçilerin fabrikalarda, tarlalarda, madenlerde iş cinayetlerinin kurbanı olmadığı…

Kadın cinayetlerinin kadınların hayatlarını söndürmediği…

Çocukların çocukluklarını yaşadığı…

Gençlerin gelecek kaygısı taşımadığı…

İhtiyarların “ağır ağır” yaşlandığı…

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Emekçilerin emeklerinin karşılığını alabilmek için meydanları doldurduğu…

Emeklilerin kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebildiği…

Emperyalist işgallerin, savaşların hayatlarımızı cehenneme çevirmediği…

Halkların kardeşçe bir arada yaşadığı…

Çağdaş, laik, demokratik bir ülkede yaşama mücadelemizin daha da yükseldiği…

“Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, ekmek, gül ve hürriyet günleri”nin özlemiyle…

Sağlıklı, mutlu, keyifli bir yıl olsun.

∗∗∗

Kısa çöpün uzun çöpten hakkını aldığı…

Umudun, direncin ve mücadelenin yılı olsun!