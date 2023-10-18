Sansür ve ödül

Türkiye’deki istibdat döneminde sulh ceza hakimlikleri sansür memurlarına dönüştürüldü. Gazetecilerin doğru, belgeli haberleri, sulh ceza hakimlikleri tarafından her gün erişime engelleniyor. Skandallar, siyasi ve bürokratların suçları, kamuyu ilgilendiren pek çok bilgi ve haber internetten silinmek isteniyor. Otoriter rejimde arşivlerle birlikte toplumun hafızası yok edilmek isteniyor.

Bir süre sonra sansür canavarı, sadece siyasetçi ve kamu görevlilerine yönelik haberleri hedef almıyordu. Uyuşturucu kaçakçıları, yasa dışı bahis baronları, suç örgütü liderleri, doğayı tahrip eden şirketler hakkındaki haberler için de erişimi engelleme kararları yağmur gibi geldi.

Gazetecinin aylarca, haftalarca emek verdiği, yalanlanamayan haberler, araştırmalar bir hakimin kararıyla internetten siliniyor. İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar’ın rüşvet çığlığından sonra bu kararların nasıl alınabildiğini gördük. İsmail Uçar, habere erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğini söyledi.

Tam bu gündemde bir gazeteci Türkiye’de erişime engellenen yazı dizisiyle uluslararası bir ödüle layık görüldü. Murat Ağırel, ‘Türkiye’nin Narcos’u’ başlığı altında 5 bölümlük bir yazı dizisi kaleme almıştı. Bu yazı dizisi, Ekvador’da muz üreticisi olan ve Türkiye’ye gelen birçok konteynerinde kokain yakalanan şirketin başvurusu üzerine erişime engellendi. Bunun üzerine Murat Ağırel, ‘Uyuşturucu kıskacında Türkiye’ başlığıyla yazıyı genişleterek yeniden yayınladı ve bu yazı dizisi için de erişime engelleme kararı verildi. Murat Ağırel, bu yazı dizisinde son dönemde Türkiye’ye gelirken ya da Türkiye’de yakalanan kokain sevkiyatlarının izini sürmüştü. Şirketlerin sahipliklerini ve para trafiğini incelemişti.

Murat Ağırel, bu yazısı ile 46. Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’ne layık görülmüştü. Türkiye’de sansür canavarının gazabına uğrayan haber, bu kez uluslararası ödül aldı. ‘Uyuşturucu kıskacında Türkiye’ yazısı dizisiyle Murat Ağırel, AB Gazetecilik Ödülü’ne layık görüldü.

Haberin erişime engellenmesine dair haberin erişime engellendiği ülkede gazeteci, erişime engellenen haberiyle uluslararası ödül alıyor. Bu ödül bile Türkiye’de basın özgürlüğünün geldiği hali gözler önüne seriyor. Ama yetmez. Murat Ağırel, Ankara’da Gazeteciler Cemiyeti’nde aldığı ödülü haber yaptığı için açık cezaevinde hapsedilen Barış Pehlivan’a ithaf etti. Haberin sansürlenip gazetecinin hapsedildiği bir ülkede bir ödülün hikâyesini okudunuz…