Sende vicdan var mı?

Erdoğan, yüksek zam talebi ile kiracısını üzen ev sahibine kürsüden çok sert cümlelerle yüklendi. Yandaş medya Erdoğan’ın bu ‘haklı’ serzenişini hemen manşete taşıdı. Meslektaşlarıma “hiç mi utanmanız yok?” diye bağırmak istiyorum, ama sanırım o noktayı çoktan geçtik.

Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanarak bir kez daha başkan seçildi. Yani tam 5 ay önce bu göreve geldi. Ama öncesi de var. Tam 22 yıldır ülkeyi Erdoğan yönetiyor.

İktidar olmadan toplumun çok az bölümü için gündem olan kira artışları ve konut sorunu neredeyse memleketin en önemli meselesi oldu. Erdoğan bu meseleyi de vicdanı olmayan bir iki ev sahibine atarak işin içinden çıktı.

KİM UTANMALI?

Bırakın Erdoğan’ın iktidar olduğu son 22 yılı son beş aya baksak bile büyük bir utanç tablosu ile karşılaşacağımız muhakkak.

2023 Mayıs’ında yıllık enflasyon yüzde 38,21’den Ekim ayında 61,36’ya çıktı.

Mayıs ayında dolar kuru 21 TL’den işlem görürken şimdi 30 TL’ye dayandı.

Mayıs ayında politika faizi 8,5 seviyesindeyken MB’nin yeni yönetimi beş ay içinde faizi yüzde 40’a çıkarıldı.

Mayıs ayında tüketici kredisi faizi 34,12 seviyesinden Ekim ayında 59,05’e çıktı.

Mayıs ayında dizel yakıtın litre fiyatı 16,32 iken Ekim’de 32,8 TL’ye çıktı.

Mayıs ayından bu yana 174 kadın öldürüldü.

Ülkenin yüzde 60’ı yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladı.

2024 yılının ilk dokuz ayında1409 işçi iş cinayetlerinde aramızdan ayrıldı. Sadece Mayıs-Ekim arasında 724 işçi öldü.

Zeren Ertaş kaldığı KYK yurdunun bozuk asansöründe can verdi. Aslında tüm KYK yurtlarında durumun aynı olduğunu Zeren’in ölümü sonrası öğrenebildik.

Gelir adaleti, eğitim ve sağlık hizmeti gibi konularda Avrupa sonuncusuyuz. Kara parada ve uyuşturucu rakamlarında ise lideriz.

Sosyal medya yıldızlarından, sporculara, vakıflardan, siyasi partilere ülkenin ünlü neyi, kimi varsa kayıt dışı para ve rüşvet batağının içinde. Tek kelimeyle ülkenin paçalarından pislik akıyor.

Yetmedi;

Mayıs ayında hâkimlerin ve savcıların suçluları cezaevinden parayla çıkardığını öğrendik. Üstelik bir başsavcının şikâyet dilekçesiyle.

Yine Anayasa Mahkemesinin Erdoğan-Bahçeli marifetiyle nasıl etkisiz hale getirildiğine şahit olduk.

Mayıs ayından bu yana onlarca uyuşturucu baronunun parayla ülke vatandaşlığına geçtiğini öğrendik.

Gezi bir öç alma davasına dönüştürülürken Hrant’ın katili dışarıya salındı.

Eski içişleri bakanının çemberin daraldığını görünce, şikâyet kılıfıyla iktidarı nasıl tehdit ettiğine tanıklık ettik.

VİCDAN ‘SOL’DADIR

80 yaşında bir insan, çalıştığı bir evin çatısında can verirken, “tüm emeklilere 5 bin TL verilecek” haberine sevinilen bir ülkede yaşamanın utancından daha büyük bir utanç ne olabilir?

Tablo bu ve bu tablodan utanacaklar da belli. Erdoğan-Bahçeli iktidarının bu utanç tablosuyla yüzleşmelerini ve kendilerini sorumlu görüp gereğini yapmalarını kimse beklemiyor.

Ama şurası kesin ki gizli protokoller yapan ya da partisinde paralel kasa iddiaları olan muhalefette bu ülkenin umudu olamaz.

Bugünlerin popüler ismi Meral Akşener CHP kongresini değerlendirirken “Her türlü erdemi solda, her türlü ahlaksızlığı da sağda gören, ateşli konuşmalar yapıldı” demişti. CHP kurultayındaki konuşmacıların ne ateşini ne samimiyetini ölçemeyiz, bilemeyiz. Bakıp göreceğiz. Ama bildiğimiz bir şey var. Akşener’in erdem ve ahlaksızlık konusunda ifade ettiği tasnif doğrudur.

SAĞI ANCAK SOL YENER

Sağı, sağla yenme politikalarının faşistlerden başka kimsenin işine yaramadığını, geçen hafta hem Arjantin hem Hollanda’da gördük. Türkiye’de muhalefet, bu gelişmelerden ders çıkarmalı.

Özgürlüğün, demokrasinin, eşitliğin, barışın ve bağımsızlığın yegâne savunucusu Sol’dur. Üstelik Sol, sadece kendisi için değil, tüm yerküre için bunu savunur. Türkiye’de de bu onlarca kez sınanmış ve Sol her sınavdan alnının akıyla çıkmıştır. Son beş ayda yaşananlar da göstermiştir ki Sol ayağa kalkmazsa ülke büyük bir bataklığın içine saplanıp kalacak. O yüzden, gerçek olmayan rakamlar üzerinden ittifak tartışmalarını artık bırakalım. Unutmayalım ki, her şeye rağmen ülkenin çoğunluğu hala iyilerden yana.

Öyleyse, ülkenin tüm gerçek vicdan sahipleri ile birlikte ayağa kalkmanın şimdi tam zamanı…