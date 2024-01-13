Unutan hafızaların panzehiri: 2023 Yılı Laiklik İhlalleri Raporu

AKP bloku; uzun zamandır belli bir dinin, belli bir mezhebine mensup olanların yaptığı her türlü ayrımcılığın yolunu açmakta. Siyasal İslamcıların dini kullanması ülkenin kalıcı bir özelliği artık. Kameralar önünde dua etmek, eline Kuran’ı alıp kürsüye çıkmak, kamu binalarının açılışlarında elleri göğe uzatmak, besmelelerle kurdele kesmek olağan hale geldi. Hatta adli yıl açılışını duayla yapmak bile sıradanlaştı. Giderek el arttırıldı; din görevlilerinin ana okullarda boy göstermesi, çocukların devlet eliyle tarikatlara bırakılması, ÇEDES projesi ile okulların camiileştirilmesi yolunda atılan adımlar gündemimize sokuldu.

Muktedir, bireyle ilişkisini unutmak ve hatırlamak üzerine kuruyor. Yani unutulması faydalı olacakları unutan, hatırlaması gerektiği kadarını aklında tutanlar tebaa kılınmak ile bilinçli seçmen arasındaki düzlem üzerinde yerlerini alıyor. Boşuna dememişler hafıza-i beşer nisyan ile malûldür diye. Kaldı ki, muktedir de bireyin unutmasını ister. Zira bilir ki, hafıza-i beşer nisyan ile müsterihtir. Peki siz tarikat ve cemaatlere teslim edilen bu ülkede müsterih misiniz?

Müsterih olmayanlar bir araya geliyor ve içinde bulunduğumuz bu karanlık kuşatma ile mücadele ediyor. Muktedirin laikliğin tasfiyesine karşı mücadele eden Laiklik Meclisi çalışmalarını hızla yürütüyor. Geçtiğimiz hafta ise, 8 Ekim 2023’te ilan ettiği bildirgesinin hedefler ve mücadele başlıkları bölümünde belirttiği İzleme Merkezi çalışmaları kapsamında 2023 yılı laiklik ihlalleri raporunu kamuoyunun bilgisine sundu. Rapor oldukça titiz hazırlanmış ve ortaya arşivlik ortaya bir çalışma ortaya çıkmış. Laiklik Meclisi’nin hazırladığı 2023 Yılı Laiklik İhlalleri Raporu’ndan birkaç örnek vermek gerekirse:

Hilafet çağrısı yapan Halil Konakçı’nın takke takarak Erzincan Valisini ziyareti hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. (2 Ocak)

Radikal İslamcı terör örgütü Hizbullah’ın siyasal uzantısı HÜDAPAR’ın Diyarbakır’da yaptığı seçim mitinginde “Dik dur eğilme, Hizbullah seninle.” Ve “AKP, HÜDAPAR omuz omuza.” sloganları atıldı. (21 Nisan)

Öncülleri laik rejim karşıtlığı nedeniyle kapatılan YRP’nin Düzce Milletvekili Adaylarının tanıtımını yapan parti araçlarında iki erkek adayın yanındaki kadın Milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin’in fotoğrafının yerine siyah bir siluet konuldu. (2 Mayıs)

İstanbul Ümraniye Celaleddin Ökten Hoca İmam Hatip Ortaokulunda kayıtlı 900 öğrenciden 300’ünün bir eğitim yılı boyunca tek bir gün dahi sınıfta olmadığı, yalnızca sınavlara girmek üzere okula geldikleri, eğitim için tarikatlara gittikleri, öğretmenlere idarenin baskısıyla karnelere sıfır devamsızlık girildiği ve öğrencilerin mezun edildiği öğrenildi. (30 Haziran)

Kız çocukları için ayrı okul açılabileceğini” savunan ve açıkça karma eğitimi tartışmaya açan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepkiler sürerken; Ayasofya’nın eski imamı Mehmet Boynukalın da Tekin’e destek verdi. Boynukalın, “Laiklik, kız çocukları için ayrı okul açılmasına engelse, o laikliği kaldırmak gerekir” açıklamasında bulundu. (14 Temmuz)

Yeni Akit, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu sonrasında başarılı milli voleybolcu Ebrar Karakurt’u “milli utancımız” diyerek hedef aldı. (18 Temmuz)

İstanbul’da devlet korumasındaki çocukların tarikat kampına götürülmesinin ardından çocukların kampta fiziksel ve psikolojik şiddete de uğradıkları iddia edildi. (3 Ekim)

Ve daha yüzlerce örnek…

Raporun tümünü okumanızı tavsiye ediyorum. Raporu* Laiklik Meclisi’nin internet sitesinden okuyabilirsiniz.

Bizler laikliğe açıktan savaş açılmış, tarikat ve cemaatlere teslim edilen bu ülkede müsterih olmayanlarız. “Alışacaksınız eski Türkiye yok!” mesajını verenlere ‘Alışmayacağız!’ diyenleriz. Anayasal laiklik ve eşitlik ilkelerinin yine anayasa eliyle ortadan kaldırılmak istendiği bir dönemde; laiklik yoksa, eşitlik de yok, laiklik yaşam demektir demeye devam edeceğiz. İnsanlığın kazanımı olan laikliğe hız kesmeyen saldırılar varken hepimizin üzerinde hayati sorumluluk var. Aklın dinsel düşünce karşısında özgürleşmesi çok büyük bir kazanım. Hele kadınlar için daha da önemli. Zira siyasal İslam politikalarının ana gündemi kadınlar. Kadınlarla ilgili düzenlemeler İslamcı politikaların her zaman göbeğinde yer alıyor.

Ya koyu karanlığı birlikte yırtacak ve şafağın aydınlığına kavuşacağız ya da nefessiz kalacağız.

*Rapora ulaşmak için: https://laiklikmeclisi.org/detay/2023-yl-laiklik-hlalleri-raporu