Laiklik Meclisi’nden Laiklik İhlalleri Raporları

Ocak ayında Laiklik Meclisi’nin hazırladığı 2023 Yılı Laiklik İhlalleri Raporu’nu konu almış, ortaya arşivlik bir çalışma çıktığından bahsetmiştim. Rapordan birkaç örnek verdiğim yazımı “Bizler laikliğe açıktan savaş açılmış, tarikat ve cemaatlere teslim edilen bu ülkede müsterih olmayanlarız. “Alışacaksınız eski Türkiye yok!” mesajını verenlere ‘Alışmayacağız!’ diyenleriz. İnsanlığın kazanımı olan laikliğe hız kesmeyen saldırılar varken hepimizin üzerinde hayati sorumluluk var. Aklın dinsel düşünce karşısında özgürleşmesi çok büyük bir kazanım. Hele kadınlar için daha da önemli. Zira siyasal İslam politikalarının ana gündemi kadınlar. Ya koyu karanlığı birlikte yırtacak ve şafağın aydınlığına kavuşacağız ya da nefessiz kalacağız.” paragrafı ile bitirmiştim. Bu hafta köşemi Laiklik Meclisi’nin 2024 Ocak ve Şubat Laiklik İhlalleri Raporlarına ayırdım. Raporların tam metnine https://laiklikmeclisi.org adresinden ulaşabilirsiniz. Raporların; ‘Memlekette neler oluyormuş?’ dedirtip, uyku kaçırmak gibi bir yan etkisi var, demedi demeyin…

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Mersin’de Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda müdür Uğurcan Göçer, kılık kıyafet yönetmeliğini gerekçe göstererek bir kadın öğretmene yüksek topuklu ayakkabı ve dizüstü etek giydiği için “uyarı” yazısı yazdı. (11 Ocak) Kuran’a Hizmet Vakfı’nı sorumlusu Ayhan Şengüler hakkında evli olduğu kadını cinsel saldırıya maruz bıraktığı suçlamasıyla hazırlanan iddianameden iki buçuk yıl sonra dava açıldığı öğrenildi. (12 Ocak) Kasım 2023’te cuma namazında Atatürk için dua edilmesine tepki göstererek ve “Allah kâfirleri, müşrikleri kahretsin. Bizleri bu kefirlerden beri etsin” diyen Ahmet Bostancı tahliye edildi. Bostancı’nın tahliyesinin ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'nde “Yaşasın şeriat” sloganları atıldı. (16 Ocak) Antalya’da Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşma ile hedef gösterilen öğretmen Emine Karakaş’ın 12 Ocak’ta Milli Eğitim Müdürlüğü’nün söz konusu okula gönderdiği yazı ile iş akdinin sona erdirildiği ve maaşının kesilmesinin istendiği öğrenildi. Karakaş konuşmasında, “Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda yüz yıl önce anayasaya Cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar” ifadelerini kullanmıştı. Karakaş, konuşması sosyal medyada paylaşılarak hedef gösterilmiş, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Karakaş hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatmış, ardından da Karakaş gözaltına alınmıştı. (17 Ocak) Laiklik Meclisi’nin Kasım 2023’te ÇEDES projesi kapsamında Tekirdağ ve Batman’da ilkokul öğrencilerine camii temizliği yaptırılmasına ilişkin yaptığı şikâyetle ilgili Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “İşlem Yapılmasına Yer Olmadığı” kararı verilmişti. Bu karara yapılan itiraz, Batman 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından da reddedildi. (19 Ocak) Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, çocuk evliliklerinin Kuran’a uygun olduğunu savunarak, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir” dedi. (25 Ocak) Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin tesettüre sokulduğu, erkek çocuklara ise imam cübbesi giydirildiği ortaya çıktı. (28 Ocak) Yargıtay’ın terör örgütü olarak kabul ettiği Hizb’ut Tahrir polis koruması altında yürüdü. Ankara’da Mısır Büyükelçiliği önünde Gazze için bir araya gelen ve tevhit bayraklarıyla yürüyen grup, polis koruması altında hilafet çağrısı yaptı. (30 Ocak) AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki Şehir Hastanesi açılışında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı sahaya sürdü, hastanenin açılışı dua ile yapıldı. Hastane açılışından sonra camii açılışında konuşan Erdoğan, "Her ne kadar birileri hala verilen hizmete şaşı bakıyor olsa da camimizde bilhassa 4-6 yaş arası çocuklarımıza yönelik imkanların sunulmasını ben çok kıymetli buluyorum. Camilerimizin rollerine dar açıdan yaklaşmak yerine daha geniş açıdan bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Hanım kardeşlerimizin buralardan daha sık faydalanmasını sağlamalıyız. " dedi. (4 Şubat) Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada namaza giden kâtip nedeniyle duruşma yarıda kaldı. Duruşmaya başka bir kâtibin gelmesiyle devam edildi. (13 Şubat) AFAD tarafından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla deprem felaketinde Adıyaman’da evlerini kaybeden yurttaşlar için düzenlenen deprem konutu kurasında aralarında kuyumcu dükkanı sahibi de olan Menzil şeyhi Saki Elhüseyni de olan, milyonlarca liralık lüks araçlara binen ve bir çok şirket sahibi Menzil şeyhlerinin TAMAMINA ev çıktı. (14 Şubat) “Şeriata hakaret ettiği” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun gözaltına alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı. (19 Şubat) TBMM’ye sunulan 8. Yargı Paketi’ne yurttaşların kişisel verilerinin “dini vakıflara” verilebileceği maddesi eklendi. (23 Şubat)