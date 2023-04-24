Selin Nakıpoğlu

Kırmızı Pazartesi sendromu
Kırmızı Pazartesi Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez’in kitabının Türkçedeki adı. 2015 senesinde Notos dergisi Marquez dosyası yayımladı. Eseri dilimize kazandıran kıymetli çevirmen İnci...
Ateşe uçan pervaneler
Ülkemiz uzunca bir süredir gerici bir dönüşümün içinden geçmekte. 28. dönem parlamentosu ile de bu dönüşümün en radikal sağ -...
Varlık ve yokluk arasında
Konca Kuriş, Emine Bulut, Değer Deniz, Lütfiye Bakaçhan, Ceren Damar, Hande Kader, Gisela Uysal, Mehtap Bülbül, Çağla Joker,...
Kim azgın? Kim azınlık?
Geçtiğimiz yıl aralık ayının başında Timur Soykan’ın haberi ile sarsıldık. Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel 6 yaşındaki kızının 29...
Yaşasın feminist mücadelemiz
Hem zor hem de pek çok kulvarda mücadele ettiğimiz bir seneydi. Parlamenter demokrasinin gözümüzün önünde un ufak edildiğini...
Mümkünse gülümseyin
19 Kasım’da bir haber gözüme çarptı. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrencilere yönelik söyleşide konuşan Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil,...
Mücadelemizin tohumu umut, çapası iyimserlik
Bu adli tatil İstanbul Sözleşmesi savunucuları için diğerlerinden biraz farklı. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptal edilmesi için açılan davaların...
Bir tarafta tek adam diğer tarafta milyonlarız
Fotoğraf: Derya Kap / csgorselarsiv.org Türkiye, 20 Mart 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldığını...
İktidarın derdi Medeni Kanun’la
2017’de kaleme aldığım ‘Hükümetin derdi 91 yıllık Medeni Kanun’la’ yazımın üstünden beş sene geçmiş. Geçen zamanda ülkede cinsiyet temelli...
Sesimizi duyan var mı?
Fotoğraf: Dilara Açikyildiz / csgorselarsiv.org 2021’in son günlerindeyken altıncı yargı paketi gündemimize girdi. Yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili net, detaylı bir...
Erkek şiddeti ile mücadele etmek yürek ister
Bir anma, farkındalık günü olan 25 Kasım vesilesiyle ülkenin dört bir yanında kadınlar sokaklarda olacak, pek çok ilde...
Hegemonik erkeklik krizi
Bu yazımı içinde bulunduğumuz ekim ayı içinde verilen bir mahkeme kararı sebebiyle kaleme almaktayım. İnanılması güç bu karar, zaten ancak...
Hukuk devleti ve demokrasi için…
Özellikle son on yılda Diyanet İşleri Başkanlığı hayatımızı nasıl yaşayacağımızdan, kadına yönelik şiddete kadar açıklamalarda bulunmakta. Durum öyle tuhaf boyutlara...
Taliban’ı da tanıyanı da tanımıyoruz!
15 Ağustos’ta Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban’ın başkent Kabil’e her yönden girmeye başladığını açıkladı. Tüm Afgan halkı kâbusları olan Taliban yönetimine...
Burun
Zamanın ruhu ile kendine pay edinenlere gelsin bu yazı… “Kutsal kitaplarda çokça adı geçen ‘şeytan’, gerçek dünyada size ahlak dersi...
Danıştay neden bekliyorsun?
Hepimizin bildiği gibi, 19 Mart’ı 20 Mart’a bağlayan gece Cumhurbaşkanı’nın tek başına aldığı bir kararla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çekeceği...